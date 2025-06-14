УКР
Новини Розмова Трампа та Путіна
Трамп про розмову з Путіним: Зателефонував мені, щоб поговорити про Іран, значно менше говорили про РФ та Україну

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп розповів деталі телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це американський лідер написав в соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп розповів, що Путін зателефонував йому, щоб "дуже гарно привітати з днем народження".

"Президент Путін зателефонував сьогодні вранці, щоб поговорити про Іран, країну, яку він дуже добре знає. Ми довго розмовляли. Набагато менше часу було присвячено Росії та Україні, але це буде наступного тижня. Він здійснює запланований обмін полоненими – велика кількість полонених з обох сторін обмінюється негайно", - написав глава Білого дому.

За словами Трампа, його розмова з Путіним тривала приблизно годину.

"Він, як і я, вважає, що ця війна між Ізраїлем та Іраном повинна закінчитися, на що я відповів, що його війна (проти України, - ред.) також повинна закінчитися", - заявив президент США. 

допис трампа

Нагадаємо, що раніше помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що диктатор РФ Володимир Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Читайте також: Путін провів телефонну розмову з Трампом: йшлося про ситуацію на Близькому Сході та переговори щодо війни в Україні

Топ коментарі
+9
вдьосна вдарили 3.14дарки?
показати весь коментар
14.06.2025 22:29 Відповісти
+8
Чому не згадав: ...щоб "дуже гарно привітати з днем народження".
показати весь коментар
14.06.2025 22:31 Відповісти
+6
Не став! А був і є
показати весь коментар
14.06.2025 22:32 Відповісти
вдьосна вдарили 3.14дарки?
показати весь коментар
14.06.2025 22:29 Відповісти
кроч США дали команду йухлу _ "ФАС !" на Україну
показати весь коментар
14.06.2025 22:29 Відповісти
Та ти довбойоб і Каліфорнію не втримаєшь...
показати весь коментар
14.06.2025 22:30 Відповісти
***** розмножується
в якій країні воно ще не президент
показати весь коментар
14.06.2025 22:31 Відповісти
Сподіваємося, у Арґентині.
показати весь коментар
14.06.2025 22:38 Відповісти
трУмп- став тРУПОМ нажаль
показати весь коментар
14.06.2025 22:31 Відповісти
Не став! А був і є
показати весь коментар
14.06.2025 22:32 Відповісти
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
3 год
якщо ЗС РФ оточать і захоплять Суми, тоді дорога на Полтаву буде відкрита, а це означатиме стратеґічне оточення Харкова та втрата Україною всього лівоґо берега річки Дніпра і з містами Дніпро та Запоріжжя включно.

але хуже ж ні будіт!
Зеленський - наш кормчій!
показати весь коментар
14.06.2025 22:32 Відповісти
А хто в світі стримає навалу , що в 5-6 разів перевищує його?
12й рік тримаємся це взагалі за межами добра і зла ...
тож треба завалити піздак москалю і вбити хочаб 7 московитів для початку
показати весь коментар
14.06.2025 22:35 Відповісти
73% смогли ж идиота-уклониста выбрать, смогут и выбор свой защитить
показати весь коментар
15.06.2025 10:39 Відповісти
В чому сенс оцих висерів? Зеленському побую, він збереться й поїде. Що оцей пісатєль комусь доведе?
показати весь коментар
14.06.2025 22:40 Відповісти
Як мінімум, посіє паніку. Це і є його ціль.
показати весь коментар
14.06.2025 22:51 Відповісти
Дуже гарно привітав - Україна відходить на другий план
показати весь коментар
14.06.2025 22:32 Відповісти
і хвалити Богу, донні з возу - Україні легше

.
показати весь коментар
14.06.2025 22:34 Відповісти
Угу.
Легше нашій бабці стало, то важко дихала а це перестала(с)...
показати весь коментар
14.06.2025 22:41 Відповісти
У США склади зі зброєю і ракети до Петріотів теж в них - може військове лоббі надавить на Трампа і продасть
показати весь коментар
14.06.2025 22:43 Відповісти
ви, два кідари, абсолютнно зайві що до Ірану, що до України.

.
показати весь коментар
14.06.2025 22:33 Відповісти
зателефонував мені, щоб запитати., какого *** не зупинив війну за 24 години, він вже ******** воювати, а ти все в гольф граєшся
показати весь коментар
14.06.2025 22:36 Відповісти
ну хто ж сумнівався, що маніяк і воєнний злочинець буде лестити рудому ідіоту, аби той не ставив йому перешкод у знищенні України. Сподіваюся, не дійде до того, що рудий бовдур почне постачати озброєння кацапстану
показати весь коментар
14.06.2025 22:36 Відповісти
Ви досі вважали що для когось в світі крім українців Україна на першому плані? Вітаю з прозрінням
показати весь коментар
14.06.2025 22:38 Відповісти
легітимізація путіна завдяки трампу досягає апофігєя.
показати весь коментар
14.06.2025 22:40 Відповісти
***** позвонило Рыжему и прогнулось, чтоб поздравить его с днём рождения. Знает ублюдок, что от другого такого же ублюдка зависит сейчас его жизнь грязной моли.
показати весь коментар
14.06.2025 22:40 Відповісти
Трамп по прикладу путіна та традиції кремля на День Народження царька вбивати опозицію(Вбивство Анни Полятковської), прибрав чотирьох демократі штату Мінессота. Американці продовжують протестувати проти депортацій. Вони не бачать, що трамп сьогодні розіпʼяв країну на хресті. Перша страшна кров матиме продовження. Трамп хоч і дурень, але чітко повторює стратегію путіна. Америка має підняти зброю проти трампа і його банди. Не вірю у дух американців. Десятиліття в теплій ванні зробили з них сліпих інфантілів. Кремль вибрав президента американцям і далі діє по плану.
показати весь коментар
14.06.2025 22:41 Відповісти
"дуже гарно привітав і поцілував в пупок" )
показати весь коментар
14.06.2025 22:46 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/tramp-snova-pozvonil-putinu/ Олег Пономарь: https://www.ponomaroleg.com/tramp-snova-pozvonil-putinu/ Трампу очень хотелось чтобы Путин поздравил его с Днем рождения, поэтому снова позвонил в Кремль.
Разговор продлился 50 минут и оба выразили удовлетворение своими личными отношениями. Также оба отметили «братство по оружию» во время WW2.
Путин рассказал Трампу об обмене пленными и телами с Украиной, а также сказал Трампу, что Россия готова продолжить стамбульские переговоры с Украиной после 22-го июня. Трамп, как всегда, просил Путина о скорейшем дипломатическом завершении «конфликта в Украине».
Что касается Израиля и Ирана, то Путин осудил Израиль, сказал об опасности третьей мировой и предложил своё посредничество. Трамп ответил, что удары Израиля были эффективными и что США настроены продолжать переговоры с Ираном, несмотря ни на что.

Моя ремарка.
Почему после 22-го? Потому что Путину нужно кормить Трампа обещаниями и изображать, что переговорный процесс продолжается, для того чтобы Трамп завтра в Канаде не принимал радикальных решений под давлением Макрона, Карни и Стармера.
показати весь коментар
14.06.2025 22:58 Відповісти
КОХАННЯ
показати весь коментар
14.06.2025 23:03 Відповісти
Може Трампу звонив маразм або деменція?
показати весь коментар
14.06.2025 23:09 Відповісти
*********, попоїли... Чимось обидва дурня задоволені...
показати весь коментар
14.06.2025 23:29 Відповісти
Так! Це тепер наша грьобана реальність така.
показати весь коментар
14.06.2025 23:31 Відповісти
Один старик другого старика держит за чйца.... Слава УКРАИНЕ!
показати весь коментар
15.06.2025 00:14 Відповісти
И тут неожиданно Путин позвонил Трампу.
Наверное, попросил скорее ввести против себя «адские санкции»…
https://t.me/DmitryKorneychuk/11819 Дмитро Корнійчук
показати весь коментар
15.06.2025 00:25 Відповісти
Пустота
показати весь коментар
15.06.2025 08:44 Відповісти
Підкилимні ігри "краснова" з гебнею тривають. Складається враження, що опозиція банді MAGA у Штатах померла.
показати весь коментар
15.06.2025 09:04 Відповісти
Тупорилий "КОРИСНИЙ ІДІОТ" трампон розказує ВБИВЦЕВІ пуйло ВСЮ ІНФОРМАЦІЮ???!!! ОТО ТУПОРИЛЕ - І ШПИГУНІВ НЕ ПОТРІБНО ТРИМАТИ!!!
показати весь коментар
15.06.2025 09:18 Відповісти
показати весь коментар
15.06.2025 09:28 Відповісти
 
 