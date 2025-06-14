Трамп про розмову з Путіним: Зателефонував мені, щоб поговорити про Іран, значно менше говорили про РФ та Україну
Президент США Дональд Трамп розповів деталі телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це американський лідер написав в соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
Трамп розповів, що Путін зателефонував йому, щоб "дуже гарно привітати з днем народження".
"Президент Путін зателефонував сьогодні вранці, щоб поговорити про Іран, країну, яку він дуже добре знає. Ми довго розмовляли. Набагато менше часу було присвячено Росії та Україні, але це буде наступного тижня. Він здійснює запланований обмін полоненими – велика кількість полонених з обох сторін обмінюється негайно", - написав глава Білого дому.
За словами Трампа, його розмова з Путіним тривала приблизно годину.
"Він, як і я, вважає, що ця війна між Ізраїлем та Іраном повинна закінчитися, на що я відповів, що його війна (проти України, - ред.) також повинна закінчитися", - заявив президент США.
Нагадаємо, що раніше помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що диктатор РФ Володимир Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.
в якій країні воно ще не президент
@RomanMoskal70
·
3 год
якщо ЗС РФ оточать і захоплять Суми, тоді дорога на Полтаву буде відкрита, а це означатиме стратеґічне оточення Харкова та втрата Україною всього лівоґо берега річки Дніпра і з містами Дніпро та Запоріжжя включно.
але хуже ж ні будіт!
Зеленський - наш кормчій!
12й рік тримаємся це взагалі за межами добра і зла ...
тож треба завалити піздак москалю і вбити хочаб 7 московитів для початку
.
Легше нашій бабці стало, то важко дихала а це перестала(с)...
.
Разговор продлился 50 минут и оба выразили удовлетворение своими личными отношениями. Также оба отметили «братство по оружию» во время WW2.
Путин рассказал Трампу об обмене пленными и телами с Украиной, а также сказал Трампу, что Россия готова продолжить стамбульские переговоры с Украиной после 22-го июня. Трамп, как всегда, просил Путина о скорейшем дипломатическом завершении «конфликта в Украине».
Что касается Израиля и Ирана, то Путин осудил Израиль, сказал об опасности третьей мировой и предложил своё посредничество. Трамп ответил, что удары Израиля были эффективными и что США настроены продолжать переговоры с Ираном, несмотря ни на что.
Моя ремарка.
Почему после 22-го? Потому что Путину нужно кормить Трампа обещаниями и изображать, что переговорный процесс продолжается, для того чтобы Трамп завтра в Канаде не принимал радикальных решений под давлением Макрона, Карни и Стармера.
Наверное, попросил скорее ввести против себя «адские санкции»…
