Трамп про розмову з Путіним: Зателефонував мені, щоб поговорити про Іран, значно менше говорили про РФ та Україну

Президент США Дональд Трамп розповів деталі телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це американський лідер написав в соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трамп розповів, що Путін зателефонував йому, щоб "дуже гарно привітати з днем народження".

"Президент Путін зателефонував сьогодні вранці, щоб поговорити про Іран, країну, яку він дуже добре знає. Ми довго розмовляли. Набагато менше часу було присвячено Росії та Україні, але це буде наступного тижня. Він здійснює запланований обмін полоненими – велика кількість полонених з обох сторін обмінюється негайно", - написав глава Білого дому.

За словами Трампа, його розмова з Путіним тривала приблизно годину.

"Він, як і я, вважає, що ця війна між Ізраїлем та Іраном повинна закінчитися, на що я відповів, що його війна (проти України, - ред.) також повинна закінчитися", - заявив президент США.

Нагадаємо, що раніше помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що диктатор РФ Володимир Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.

