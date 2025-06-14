РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7271 посетитель онлайн
Новости Разговор Тампа с Путиним
6 346 38

Трамп о разговоре с Путиным: Позвонил мне, чтобы поговорить об Иране, значительно меньше говорили о РФ и Украине

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал детали телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп розповів, що Путін зателефонував йому, щоб "дуже гарно привітати з днем народження".

Трамп рассказал, что Путин позвонил ему, чтобы "очень хорошо поздравить с днем ​​рождения".

"Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает. Мы долго разговаривали. Намного меньше времени было посвящено России и Украине, но это будет на следующей неделе. Он осуществляет запланированный обмен пленными – большое количество пленных с обеих сторон обменивается немедленно", - написала глава Белого дома.

По словам Трампа, его разговор с Путиным длился около часа.

"Он, как и я, считает, что эта война между Израилем и Ираном должна закончиться, на что я ответил, что его война (против Украины – ред.) также должна закончиться", - заявил президент США.

допис трампа

Напомним, что ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что диктатор РФ Владимир Путин провел разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин провел телефонный разговор с Трампом: речь шла о ситуации на Ближнем Востоке и переговорах по войне в Украине

Автор: 

путин владимир (32209) Трамп Дональд (6640)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
вдьосна вдарили 3.14дарки?
показать весь комментарий
14.06.2025 22:29 Ответить
+8
Чому не згадав: ...щоб "дуже гарно привітати з днем народження".
показать весь комментарий
14.06.2025 22:31 Ответить
+6
Не став! А був і є
показать весь комментарий
14.06.2025 22:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І про день народження не згадав?
показать весь комментарий
14.06.2025 22:29 Ответить
Чому не згадав: ...щоб "дуже гарно привітати з днем народження".
показать весь комментарий
14.06.2025 22:31 Ответить
вдьосна вдарили 3.14дарки?
показать весь комментарий
14.06.2025 22:29 Ответить
кроч США дали команду йухлу _ "ФАС !" на Україну
показать весь комментарий
14.06.2025 22:29 Ответить
Та ти довбойоб і Каліфорнію не втримаєшь...
показать весь комментарий
14.06.2025 22:30 Ответить
***** розмножується
в якій країні воно ще не президент
показать весь комментарий
14.06.2025 22:31 Ответить
Сподіваємося, у Арґентині.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:38 Ответить
трУмп- став тРУПОМ нажаль
показать весь комментарий
14.06.2025 22:31 Ответить
Не став! А був і є
показать весь комментарий
14.06.2025 22:32 Ответить
Роман Москаль
@RomanMoskal70
·
3 год
якщо ЗС РФ оточать і захоплять Суми, тоді дорога на Полтаву буде відкрита, а це означатиме стратеґічне оточення Харкова та втрата Україною всього лівоґо берега річки Дніпра і з містами Дніпро та Запоріжжя включно.

але хуже ж ні будіт!
Зеленський - наш кормчій!
показать весь комментарий
14.06.2025 22:32 Ответить
А хто в світі стримає навалу , що в 5-6 разів перевищує його?
12й рік тримаємся це взагалі за межами добра і зла ...
тож треба завалити піздак москалю і вбити хочаб 7 московитів для початку
показать весь комментарий
14.06.2025 22:35 Ответить
73% смогли ж идиота-уклониста выбрать, смогут и выбор свой защитить
показать весь комментарий
15.06.2025 10:39 Ответить
В чому сенс оцих висерів? Зеленському побую, він збереться й поїде. Що оцей пісатєль комусь доведе?
показать весь комментарий
14.06.2025 22:40 Ответить
Як мінімум, посіє паніку. Це і є його ціль.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:51 Ответить
Дуже гарно привітав - Україна відходить на другий план
показать весь комментарий
14.06.2025 22:32 Ответить
і хвалити Богу, донні з возу - Україні легше

.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:34 Ответить
Угу.
Легше нашій бабці стало, то важко дихала а це перестала(с)...
показать весь комментарий
14.06.2025 22:41 Ответить
У США склади зі зброєю і ракети до Петріотів теж в них - може військове лоббі надавить на Трампа і продасть
показать весь комментарий
14.06.2025 22:43 Ответить
ви, два кідари, абсолютнно зайві що до Ірану, що до України.

.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:33 Ответить
зателефонував мені, щоб запитати., какого *** не зупинив війну за 24 години, він вже ******** воювати, а ти все в гольф граєшся
показать весь комментарий
14.06.2025 22:36 Ответить
ну хто ж сумнівався, що маніяк і воєнний злочинець буде лестити рудому ідіоту, аби той не ставив йому перешкод у знищенні України. Сподіваюся, не дійде до того, що рудий бовдур почне постачати озброєння кацапстану
показать весь комментарий
14.06.2025 22:36 Ответить
Ви досі вважали що для когось в світі крім українців Україна на першому плані? Вітаю з прозрінням
показать весь комментарий
14.06.2025 22:38 Ответить
легітимізація путіна завдяки трампу досягає апофігєя.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:40 Ответить
***** позвонило Рыжему и прогнулось, чтоб поздравить его с днём рождения. Знает ублюдок, что от другого такого же ублюдка зависит сейчас его жизнь грязной моли.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:40 Ответить
Трамп по прикладу путіна та традиції кремля на День Народження царька вбивати опозицію(Вбивство Анни Полятковської), прибрав чотирьох демократі штату Мінессота. Американці продовжують протестувати проти депортацій. Вони не бачать, що трамп сьогодні розіпʼяв країну на хресті. Перша страшна кров матиме продовження. Трамп хоч і дурень, але чітко повторює стратегію путіна. Америка має підняти зброю проти трампа і його банди. Не вірю у дух американців. Десятиліття в теплій ванні зробили з них сліпих інфантілів. Кремль вибрав президента американцям і далі діє по плану.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:41 Ответить
"дуже гарно привітав і поцілував в пупок" )
показать весь комментарий
14.06.2025 22:46 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/tramp-snova-pozvonil-putinu/ Олег Пономарь: https://www.ponomaroleg.com/tramp-snova-pozvonil-putinu/ Трампу очень хотелось чтобы Путин поздравил его с Днем рождения, поэтому снова позвонил в Кремль.
Разговор продлился 50 минут и оба выразили удовлетворение своими личными отношениями. Также оба отметили «братство по оружию» во время WW2.
Путин рассказал Трампу об обмене пленными и телами с Украиной, а также сказал Трампу, что Россия готова продолжить стамбульские переговоры с Украиной после 22-го июня. Трамп, как всегда, просил Путина о скорейшем дипломатическом завершении «конфликта в Украине».
Что касается Израиля и Ирана, то Путин осудил Израиль, сказал об опасности третьей мировой и предложил своё посредничество. Трамп ответил, что удары Израиля были эффективными и что США настроены продолжать переговоры с Ираном, несмотря ни на что.

Моя ремарка.
Почему после 22-го? Потому что Путину нужно кормить Трампа обещаниями и изображать, что переговорный процесс продолжается, для того чтобы Трамп завтра в Канаде не принимал радикальных решений под давлением Макрона, Карни и Стармера.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:58 Ответить
КОХАННЯ
показать весь комментарий
14.06.2025 23:03 Ответить
Може Трампу звонив маразм або деменція?
показать весь комментарий
14.06.2025 23:09 Ответить
*********, попоїли... Чимось обидва дурня задоволені...
показать весь комментарий
14.06.2025 23:29 Ответить
Так! Це тепер наша грьобана реальність така.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:31 Ответить
Один старик другого старика держит за чйца.... Слава УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
15.06.2025 00:14 Ответить
И тут неожиданно Путин позвонил Трампу.
Наверное, попросил скорее ввести против себя «адские санкции»…
https://t.me/DmitryKorneychuk/11819 Дмитро Корнійчук
показать весь комментарий
15.06.2025 00:25 Ответить
Пустота
показать весь комментарий
15.06.2025 08:44 Ответить
Підкилимні ігри "краснова" з гебнею тривають. Складається враження, що опозиція банді MAGA у Штатах померла.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:04 Ответить
Тупорилий "КОРИСНИЙ ІДІОТ" трампон розказує ВБИВЦЕВІ пуйло ВСЮ ІНФОРМАЦІЮ???!!! ОТО ТУПОРИЛЕ - І ШПИГУНІВ НЕ ПОТРІБНО ТРИМАТИ!!!
показать весь комментарий
15.06.2025 09:18 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2025 09:28 Ответить
 
 