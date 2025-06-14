Трамп о разговоре с Путиным: Позвонил мне, чтобы поговорить об Иране, значительно меньше говорили о РФ и Украине
Президент США Дональд Трамп рассказал детали телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп розповів, що Путін зателефонував йому, щоб "дуже гарно привітати з днем народження".
Трамп рассказал, что Путин позвонил ему, чтобы "очень хорошо поздравить с днем рождения".
"Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает. Мы долго разговаривали. Намного меньше времени было посвящено России и Украине, но это будет на следующей неделе. Он осуществляет запланированный обмен пленными – большое количество пленных с обеих сторон обменивается немедленно", - написала глава Белого дома.
По словам Трампа, его разговор с Путиным длился около часа.
"Он, как и я, считает, что эта война между Израилем и Ираном должна закончиться, на что я ответил, что его война (против Украины – ред.) также должна закончиться", - заявил президент США.
Напомним, что ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что диктатор РФ Владимир Путин провел разговор с президентом США Дональдом Трампом.
в якій країні воно ще не президент
@RomanMoskal70
·
3 год
якщо ЗС РФ оточать і захоплять Суми, тоді дорога на Полтаву буде відкрита, а це означатиме стратеґічне оточення Харкова та втрата Україною всього лівоґо берега річки Дніпра і з містами Дніпро та Запоріжжя включно.
але хуже ж ні будіт!
Зеленський - наш кормчій!
12й рік тримаємся це взагалі за межами добра і зла ...
тож треба завалити піздак москалю і вбити хочаб 7 московитів для початку
.
Легше нашій бабці стало, то важко дихала а це перестала(с)...
.
Разговор продлился 50 минут и оба выразили удовлетворение своими личными отношениями. Также оба отметили «братство по оружию» во время WW2.
Путин рассказал Трампу об обмене пленными и телами с Украиной, а также сказал Трампу, что Россия готова продолжить стамбульские переговоры с Украиной после 22-го июня. Трамп, как всегда, просил Путина о скорейшем дипломатическом завершении «конфликта в Украине».
Что касается Израиля и Ирана, то Путин осудил Израиль, сказал об опасности третьей мировой и предложил своё посредничество. Трамп ответил, что удары Израиля были эффективными и что США настроены продолжать переговоры с Ираном, несмотря ни на что.
Моя ремарка.
Почему после 22-го? Потому что Путину нужно кормить Трампа обещаниями и изображать, что переговорный процесс продолжается, для того чтобы Трамп завтра в Канаде не принимал радикальных решений под давлением Макрона, Карни и Стармера.
Наверное, попросил скорее ввести против себя «адские санкции»…
https://t.me/DmitryKorneychuk/11819 Дмитро Корнійчук