Трамп о разговоре с Путиным: Позвонил мне, чтобы поговорить об Иране, значительно меньше говорили о РФ и Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал детали телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп рассказал, что Путин позвонил ему, чтобы "очень хорошо поздравить с днем ​​рождения".

"Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает. Мы долго разговаривали. Намного меньше времени было посвящено России и Украине, но это будет на следующей неделе. Он осуществляет запланированный обмен пленными – большое количество пленных с обеих сторон обменивается немедленно", - написала глава Белого дома.

По словам Трампа, его разговор с Путиным длился около часа.

"Он, как и я, считает, что эта война между Израилем и Ираном должна закончиться, на что я ответил, что его война (против Украины – ред.) также должна закончиться", - заявил президент США.

Напомним, что ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что диктатор РФ Владимир Путин провел разговор с президентом США Дональдом Трампом.

