Путин провел телефонный разговор с Трампом: речь шла о ситуации на Ближнем Востоке и переговорах по войне в Украине

В субботу, 14 июня, диктатор РФ Владимир Путин провел разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, передают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Ушакова, разговор длился 50 минут. Лидеры обсудили обострение на Ближнем Востоке. Путин проинформировал Трампа о своих предварительных телефонных контактах с президентом Ирана и премьер-министром Израиля.

Отмечается, что Путин напомнил Трампу о российских предложениях по достижению компромисса в вопросе иранской ядерной программы. Ушаков заявил, что Трамп оценил ситуацию в регионе как вызывающую обеспокоенность.Оба лидера не исключили возможность возвращения к переговорам по ядерному досье Ирана.

Также Ушаков заявил, что во время телефонного разговора с Трампом Путин проинформировал американского лидера о выполнении Стамбульских договоренностей, достигнутых в Турции 2 июня.

В разговоре с Трампом Путин якобы заявил о "готовности продолжать переговоры с украинской стороной".

Кроме этого, во время разговора глава Кремля поздравил Трампа с 79-летием.

