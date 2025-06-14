Путин провел телефонный разговор с Трампом: речь шла о ситуации на Ближнем Востоке и переговорах по войне в Украине
В субботу, 14 июня, диктатор РФ Владимир Путин провел разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, передают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Ушакова, разговор длился 50 минут. Лидеры обсудили обострение на Ближнем Востоке. Путин проинформировал Трампа о своих предварительных телефонных контактах с президентом Ирана и премьер-министром Израиля.
Отмечается, что Путин напомнил Трампу о российских предложениях по достижению компромисса в вопросе иранской ядерной программы. Ушаков заявил, что Трамп оценил ситуацию в регионе как вызывающую обеспокоенность.Оба лидера не исключили возможность возвращения к переговорам по ядерному досье Ирана.
Также Ушаков заявил, что во время телефонного разговора с Трампом Путин проинформировал американского лидера о выполнении Стамбульских договоренностей, достигнутых в Турции 2 июня.
В разговоре с Трампом Путин якобы заявил о "готовности продолжать переговоры с украинской стороной".
Кроме этого, во время разговора глава Кремля поздравил Трампа с 79-летием.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оце лиха доля його відірвала від своїх...
Democratic lawmaker killed and another wounded in Minnesota in 'politically motivated' attacks
Police say suspect was dressed as law enforcement and shot at responding officers before escaping.
хіба в тім справа?
Це в них і назвається "дружба".
ЕрЗе - забув.
Давайте трампа
1. Прем'єр Нетаньягу мав розмови з путіним та Президентом США Трампом. У останній він повідомив Трампа про зміст переговорів з росіянином.
путін повідомив Нетаньягу, що отримав запит від Ірану на постачання БПЛА, систем ППО та *********** до них.
путін повідомив Нетаньягу, що росія в наявних умовах війни з Україною фізично не зможе задовольнити запити іранської сторони, проте "розгляне це питання на рівні кабміну".
путін повідомив Нетаньягу, що росія, вочевидь, сама буде мати певний дефіцит озброєння та *********** на поле бою постачання якого забезпечував Іран, а тому "навряд чи ми зможемо суттєво допомогти іранському народу згідно підписаного нещодавно договору".
Нетаньягу застеріг путіна від подібної передачі, особливо систем ППО, і пообіцяв в обмін своє "сприяння ініціативам путіна щодо врегулювання "української кризи" та вирішення питання щодо послаблення санкцій" введених проти його країни. Також Прем'єр Ізраїлю пообіцяв своє сприяння налагодженню діалогу між США та рф у тому числі на найвищому рівні.
Нетаньягу повідомив Президента США про те, що Ізраїль "зосередить всі зусилля на знищенні військово-промислового комплексу Ірану і в першу чергу його "Ядерної програми".
Нетаньягу просить США та їх союзників по НАТО підключитися до справи відбиття повітряних атак Ірану та бути готовими до того, що у найближчі місяці потреби Ізраїлю у системах ППО та *********** до них будуть тільки зростати.
Нетаньягу просить Трампа забезпечити дипломатичне прикриття дій Ізраїлю, взамін же обіцяє "суттєву підтримку майбутній передвиборчій кампанії республіканців на виборах у Конгрес". Як я розумію, це стосується в першу чергу спонсорства з боку єврейської спільноти у США та не тільки.
як директор з прибиральницею
трУмп в трУпін порозмовляли в моргу про своє, про - пекло
Наверное, попросил скорее ввести против себя «aдские санкции»…
https://t.me/DmitryKorneychuk/11819 Дмитро Корнійчук