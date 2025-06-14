РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8724 посетителя онлайн
Новости Разговор Тампа с Путиним
5 617 48

Путин провел телефонный разговор с Трампом: речь шла о ситуации на Ближнем Востоке и переговорах по войне в Украине

трамп,путин

В субботу, 14 июня, диктатор РФ Владимир Путин провел разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, передают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Ушакова, разговор длился 50 минут. Лидеры обсудили обострение на Ближнем Востоке. Путин проинформировал Трампа о своих предварительных телефонных контактах с президентом Ирана и премьер-министром Израиля.

Отмечается, что Путин напомнил Трампу о российских предложениях по достижению компромисса в вопросе иранской ядерной программы. Ушаков заявил, что Трамп оценил ситуацию в регионе как вызывающую обеспокоенность.Оба лидера не исключили возможность возвращения к переговорам по ядерному досье Ирана.

Также Ушаков заявил, что во время телефонного разговора с Трампом Путин проинформировал американского лидера о выполнении Стамбульских договоренностей, достигнутых в Турции 2 июня.

В разговоре с Трампом Путин якобы заявил о "готовности продолжать переговоры с украинской стороной".

Кроме этого, во время разговора глава Кремля поздравил Трампа с 79-летием.

Читайте также: Трамп о разговоре с Путиным относительно Украины: "Он говорил о том, что хочет, и говорил о том, чего не хочет"

Автор: 

путин владимир (32209) Трамп Дональд (6640)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Насыпал Трампону задач и лапши.
показать весь комментарий
14.06.2025 19:18 Ответить
+17
Подякував другу трампу за відсутність санкцій та підтримку цін на нафту!
показать весь комментарий
14.06.2025 19:33 Ответить
+15
а може закохані не можут довго переносити розлуку.
показать весь комментарий
14.06.2025 19:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Насыпал Трампону задач и лапши.
показать весь комментарий
14.06.2025 19:18 Ответить
Два підори - секс-пара.
показать весь комментарий
14.06.2025 19:27 Ответить
а може закохані не можут довго переносити розлуку.
показать весь комментарий
14.06.2025 19:20 Ответить
Круто
показать весь комментарий
14.06.2025 19:21 Ответить
А ЗЄ класно вписується у цей любовний трикутник жадібних самолюбців.

Оце лиха доля його відірвала від своїх...
показать весь комментарий
14.06.2025 19:23 Ответить
Ботоксна тварюка свою руду шльондру інструктувала. Ганьба США. Двоє деструктивних покидьків,яких потрібно знешкодити.
показать весь комментарий
14.06.2025 19:23 Ответить
а тим часом у *********** - https://www.theguardian.com/us-news/2025/jun/14/democratic-lawmakers-minnesota-shot

Democratic lawmaker killed and another wounded in Minnesota in 'politically motivated' attacks

Police say suspect was dressed as law enforcement and shot at responding officers before escaping.
показать весь комментарий
14.06.2025 19:27 Ответить
Начебто обидвоє живі, чоловік у важкому стані.
показать весь комментарий
14.06.2025 19:59 Ответить

хіба в тім справа?
показать весь комментарий
14.06.2025 21:53 Ответить
Ні. Тим паче, що одна з жінок таки вбита. 😔
показать весь комментарий
14.06.2025 22:02 Ответить
Двоє старих педофілів, на цьому зійшлися спільни зацікавленності а далі (де під підкупом, де під шантажем, де підтримкою) і політичні погляди.
Це в них і назвається "дружба".
показать весь комментарий
14.06.2025 19:27 Ответить
Дав казівки, як і шо робити по ходу!
показать весь комментарий
14.06.2025 19:28 Ответить
показать весь комментарий
14.06.2025 19:32 Ответить
Подякував другу трампу за відсутність санкцій та підтримку цін на нафту!
показать весь комментарий
14.06.2025 19:33 Ответить
Це китайський золотий вік, бо всі рештки самі себе закопають!
показать весь комментарий
14.06.2025 19:35 Ответить
а ***** привітав Трампа з ДР.
ЕрЗе - забув.
показать весь комментарий
14.06.2025 19:36 Ответить
Поздоровив Трампа з днем народження, дав вказівки на майбутнє. Сьогодні військовий парад у Вашингтоні на честь 250-річчя американської армії, який зовсім "випадково" припав на Трампа день народження. Всі вилиці перекриті, армія і поліція на кожному куті, місцевих не підпускають і близько ... Все як на московії...
показать весь комментарий
14.06.2025 19:38 Ответить
Апогей любовних відносин- один сцарь поздоровив іншого з менинами. Паскудні наші справи… Лишився крок щоб обʼявити нас фошиздами і напрвити американську зброю проти нас.
показать весь комментарий
14.06.2025 19:38 Ответить
Політики 1939-1945 років були лохами - ніхто не додумався дзвонити адольфу і тягнути котя за яйця...
показать весь комментарий
14.06.2025 19:38 Ответить
Уже давно всі забули як бігали по форуму з криками бідон! Бідон!
Давайте трампа
показать весь комментарий
14.06.2025 19:42 Ответить
Буквально позавчора вилізло тут одне притрушене з аналогічною риторикою ... Шкода, що таких клоунів тут швидко банять і не дають можливості з них добряче поугарати....
показать весь комментарий
15.06.2025 10:14 Ответить
Обкашляли? - діла свої скорбнії
показать весь комментарий
14.06.2025 19:42 Ответить
Зелька, дружи з Іраном. Їх балістика прориває і Залізний купол, і Золотий кумпол https://ru.wikipedia.org/wiki/THAAD THAAD США. Або злови слабу та немощну мислю, що як полетить наша балістика на Кремль, всі срані ковбої разом з Трампом побіжуть до нас домовлятись. Но ти ж дебіл та зрадник.
показать весь комментарий
14.06.2025 19:46 Ответить
тебе вбивають іранські шахеди, а ти кажеш дружити з Іраном... нда...
показать весь комментарий
14.06.2025 20:02 Ответить
Тобі я нічого не кажу, тим паче сарказм не розумієшь. А може коли б дружили, шахеди та балістика були би в нас, хто знає.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:11 Ответить
не були би. навіть не мрій. мозок включай іноді. Іран щоб дружити з нами, то мав би посратися з кацами. а він на це ніколи не піде, бо йому дружба з кацами набагато вигідніша за дружбу з нами. тим більше, що там вони вже зав'язані десятиріччями.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:23 Ответить
Сильно дружба з РФ зараз допомагає Ірану. Хоча про що я, мізків же нема.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:38 Ответить
так, нема. Іран уже більше 40 років під санкціями. і він всі ці роки шукав дружби з тими країнами, хто через цю дружбу з ним не боявся потрапити в немилість Заходу. тому тільки каци, китайські і корейські комуняки могли собі дозволити дружбу з Іраном. бо самі такі. тож тут твій сарказм недоречний.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:05 Ответить
До рудого недоумка ніяк не доходить що його спілкування з світовим терористом тільки приносить посилення рашиського терору проти мирного населення ,цей дурень так і не зрозумів з ким має справу це маняк вбивця і саме ти легалізовуєш злочинця.
показать весь комментарий
14.06.2025 19:49 Ответить
Скажіть в чому сутність розмови? Іран за своє,Ізраєль нищить..
показать весь комментарий
14.06.2025 19:54 Ответить
милі ***********
показать весь комментарий
14.06.2025 19:56 Ответить
ПРО ІРАН ТА НЕ ТІЛЬКИ.

1. Прем'єр Нетаньягу мав розмови з путіним та Президентом США Трампом. У останній він повідомив Трампа про зміст переговорів з росіянином.

путін повідомив Нетаньягу, що отримав запит від Ірану на постачання БПЛА, систем ППО та *********** до них.

путін повідомив Нетаньягу, що росія в наявних умовах війни з Україною фізично не зможе задовольнити запити іранської сторони, проте "розгляне це питання на рівні кабміну".

путін повідомив Нетаньягу, що росія, вочевидь, сама буде мати певний дефіцит озброєння та *********** на поле бою постачання якого забезпечував Іран, а тому "навряд чи ми зможемо суттєво допомогти іранському народу згідно підписаного нещодавно договору".

Нетаньягу застеріг путіна від подібної передачі, особливо систем ППО, і пообіцяв в обмін своє "сприяння ініціативам путіна щодо врегулювання "української кризи" та вирішення питання щодо послаблення санкцій" введених проти його країни. Також Прем'єр Ізраїлю пообіцяв своє сприяння налагодженню діалогу між США та рф у тому числі на найвищому рівні.

Нетаньягу повідомив Президента США про те, що Ізраїль "зосередить всі зусилля на знищенні військово-промислового комплексу Ірану і в першу чергу його "Ядерної програми".

Нетаньягу просить США та їх союзників по НАТО підключитися до справи відбиття повітряних атак Ірану та бути готовими до того, що у найближчі місяці потреби Ізраїлю у системах ППО та *********** до них будуть тільки зростати.

Нетаньягу просить Трампа забезпечити дипломатичне прикриття дій Ізраїлю, взамін же обіцяє "суттєву підтримку майбутній передвиборчій кампанії республіканців на виборах у Конгрес". Як я розумію, це стосується в першу чергу спонсорства з боку єврейської спільноти у США та не тільки.
показать весь комментарий
14.06.2025 19:58 Ответить
А на парад Дідов поїде наступного разу ?
показать весь комментарий
14.06.2025 20:25 Ответить
За методичкою?
показать весь комментарий
14.06.2025 21:00 Ответить
та хрін його знає. якщо ця інфа правдива, а вона таки більше правдива, ніж неправдива, то тут заради Ізраїлю Україну можуть використати як розмінну монету. а це хірово. Тому Україна має ще тісніше зав'язуватися із Європою, особливо в оборонному напрямку.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:09 Ответить
Байден казав, мовляв, вава, не дай менi волай, а термiново розпочинай виробляти свое, грошi даемо... Байден , зрозумiло, припускав, що до влади в США можуть прийти антиукраiнiсти-опофiгiсти-триндоболи-нарiки.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:18 Ответить
Згоден,краснопьорий,бункерний нкведешник розводе трампушку,з днем народження вітає,а той мліє,а потім скаже путін гарний товариш,а у тебе вован карт немає.До свого ще більше питань і основне що 73% помилку зробили, а тепер бачили очі що вибирали - їште хоч ровилазьте!
показать весь комментарий
14.06.2025 19:59 Ответить
провів розмову
як директор з прибиральницею
показать весь комментарий
14.06.2025 20:07 Ответить
Мабуть, пообіцяв Трампу, ще діві картини, зроблені його маляром, на які він, не тільки молився…
показать весь комментарий
14.06.2025 20:07 Ответить
Два голуба миру.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:24 Ответить
щось зачастили вони
показать весь комментарий
14.06.2025 20:55 Ответить
На якому там етапi процедура з iмпiчментом... тягнуть , знаете (кота за гогошари).
показать весь комментарий
14.06.2025 21:02 Ответить
Два СТАРИХ НЕДОУМКИ мов сіамські близнюки!!!
показать весь комментарий
14.06.2025 21:28 Ответить
Адвокат Вбивці завжди домовиться швидше зі своїм платником. То чого базікати про костюми ?
показать весь комментарий
14.06.2025 21:32 Ответить
Привітав.!!!..і пообіцяв подарувати ще один Боінг....для бібліотеки....
показать весь комментарий
14.06.2025 21:50 Ответить
х..йня повна, а не рАзмови
трУмп в трУпін порозмовляли в моргу про своє, про - пекло
показать весь комментарий
14.06.2025 22:29 Ответить
И тyт неожиданно Путин позвонил Трампу.
Наверное, попросил скорее ввести против себя «aдские санкции»…
https://t.me/DmitryKorneychuk/11819 Дмитро Корнійчук
показать весь комментарий
15.06.2025 00:27 Ответить
В цей раз швидше вирішили хто перший трубку покладе?
показать весь комментарий
15.06.2025 00:34 Ответить
 
 