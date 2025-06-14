Путін провів телефонну розмову з Трампом: йшлося про ситуацію на Близькому Сході та переговори щодо війни в Україні
У суботу, 14 червня, диктатор РФ Володимир Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, передають росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Ушакова, розмова тривала 50 хвилин. Лідери обговорили загострення на Близькому Сході. Путін поінформував Трампа про свої попередні телефонні контакти з президентом Ірану та прем’єр-міністром Ізраїлю.
Зазначається, що Путін нагадав Трампу про російські пропозиції щодо досягнення компромісу в питанні іранської ядерної програми. Ушаков заявив, що Трамп оцінив ситуацію в регіоні як таку, що викликає занепокоєння. Обидва лідери не виключили можливості повернення до переговорів щодо ядерного досьє Ірану.
Також Ушаков заявив, що під час телефонної розмови з Трампом Путін поінформував американського лідера про виконання Стамбульських домовленостей, досягнутих у Туреччині 2 червня.
У розмові з Трампом Путін нібито заявив про "готовність продовжувати переговори з українською стороною".
Окрім цього, під час розмови глава Кремля привітав Трампа з 79-річчям.
Оце лиха доля його відірвала від своїх...
Democratic lawmaker killed and another wounded in Minnesota in 'politically motivated' attacks
Police say suspect was dressed as law enforcement and shot at responding officers before escaping.
хіба в тім справа?
Це в них і назвається "дружба".
ЕрЗе - забув.
Давайте трампа
1. Прем'єр Нетаньягу мав розмови з путіним та Президентом США Трампом. У останній він повідомив Трампа про зміст переговорів з росіянином.
путін повідомив Нетаньягу, що отримав запит від Ірану на постачання БПЛА, систем ППО та *********** до них.
путін повідомив Нетаньягу, що росія в наявних умовах війни з Україною фізично не зможе задовольнити запити іранської сторони, проте "розгляне це питання на рівні кабміну".
путін повідомив Нетаньягу, що росія, вочевидь, сама буде мати певний дефіцит озброєння та *********** на поле бою постачання якого забезпечував Іран, а тому "навряд чи ми зможемо суттєво допомогти іранському народу згідно підписаного нещодавно договору".
Нетаньягу застеріг путіна від подібної передачі, особливо систем ППО, і пообіцяв в обмін своє "сприяння ініціативам путіна щодо врегулювання "української кризи" та вирішення питання щодо послаблення санкцій" введених проти його країни. Також Прем'єр Ізраїлю пообіцяв своє сприяння налагодженню діалогу між США та рф у тому числі на найвищому рівні.
Нетаньягу повідомив Президента США про те, що Ізраїль "зосередить всі зусилля на знищенні військово-промислового комплексу Ірану і в першу чергу його "Ядерної програми".
Нетаньягу просить США та їх союзників по НАТО підключитися до справи відбиття повітряних атак Ірану та бути готовими до того, що у найближчі місяці потреби Ізраїлю у системах ППО та *********** до них будуть тільки зростати.
Нетаньягу просить Трампа забезпечити дипломатичне прикриття дій Ізраїлю, взамін же обіцяє "суттєву підтримку майбутній передвиборчій кампанії республіканців на виборах у Конгрес". Як я розумію, це стосується в першу чергу спонсорства з боку єврейської спільноти у США та не тільки.
як директор з прибиральницею
трУмп в трУпін порозмовляли в моргу про своє, про - пекло
Наверное, попросил скорее ввести против себя «aдские санкции»…
