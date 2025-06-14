Путін провів телефонну розмову з Трампом: йшлося про ситуацію на Близькому Сході та переговори щодо війни в Україні

У суботу, 14 червня, диктатор РФ Володимир Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, передають росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Ушакова, розмова тривала 50 хвилин. Лідери обговорили загострення на Близькому Сході. Путін поінформував Трампа про свої попередні телефонні контакти з президентом Ірану та прем’єр-міністром Ізраїлю.

Зазначається, що Путін нагадав Трампу про російські пропозиції щодо досягнення компромісу в питанні іранської ядерної програми. Ушаков заявив, що Трамп оцінив ситуацію в регіоні як таку, що викликає занепокоєння. Обидва лідери не виключили можливості повернення до переговорів щодо ядерного досьє Ірану.

Також Ушаков заявив, що під час телефонної розмови з Трампом Путін поінформував американського лідера про виконання Стамбульських домовленостей, досягнутих у Туреччині 2 червня.

У розмові з Трампом Путін нібито заявив про "готовність продовжувати переговори з українською стороною".

Окрім цього, під час розмови глава Кремля привітав Трампа з 79-річчям.

