Новини Розмова Трампа та Путіна
Путін провів телефонну розмову з Трампом: йшлося про ситуацію на Близькому Сході та переговори щодо війни в Україні

У суботу, 14 червня, диктатор РФ Володимир Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, передають росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Ушакова, розмова тривала 50 хвилин. Лідери обговорили загострення на Близькому Сході. Путін поінформував Трампа про свої попередні телефонні контакти з президентом Ірану та прем’єр-міністром Ізраїлю.

Зазначається, що Путін нагадав Трампу про російські пропозиції щодо досягнення компромісу в питанні іранської ядерної програми. Ушаков заявив, що Трамп оцінив ситуацію в регіоні як таку, що викликає занепокоєння. Обидва лідери не виключили можливості повернення до переговорів щодо ядерного досьє Ірану.

Також Ушаков заявив, що під час телефонної розмови з Трампом Путін поінформував американського лідера про виконання Стамбульських домовленостей, досягнутих у Туреччині 2 червня.

У розмові з Трампом Путін нібито заявив про "готовність продовжувати переговори з українською стороною".

Окрім цього, під час розмови глава Кремля привітав Трампа з 79-річчям.

Читайте також: Трамп про розмову з Путіним щодо України: "Він говорив про те, що хоче, і говорив про те, чого не хоче"

Топ коментарі
+21
Насыпал Трампону задач и лапши.
показати весь коментар
14.06.2025 19:18 Відповісти
+17
Подякував другу трампу за відсутність санкцій та підтримку цін на нафту!
показати весь коментар
14.06.2025 19:33 Відповісти
+15
а може закохані не можут довго переносити розлуку.
показати весь коментар
14.06.2025 19:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Насыпал Трампону задач и лапши.
показати весь коментар
14.06.2025 19:18 Відповісти
Два підори - секс-пара.
показати весь коментар
14.06.2025 19:27 Відповісти
а може закохані не можут довго переносити розлуку.
показати весь коментар
14.06.2025 19:20 Відповісти
Круто
показати весь коментар
14.06.2025 19:21 Відповісти
А ЗЄ класно вписується у цей любовний трикутник жадібних самолюбців.

Оце лиха доля його відірвала від своїх...
показати весь коментар
14.06.2025 19:23 Відповісти
Ботоксна тварюка свою руду шльондру інструктувала. Ганьба США. Двоє деструктивних покидьків,яких потрібно знешкодити.
показати весь коментар
14.06.2025 19:23 Відповісти
а тим часом у *********** - https://www.theguardian.com/us-news/2025/jun/14/democratic-lawmakers-minnesota-shot

Democratic lawmaker killed and another wounded in Minnesota in 'politically motivated' attacks

Police say suspect was dressed as law enforcement and shot at responding officers before escaping.
показати весь коментар
14.06.2025 19:27 Відповісти
Начебто обидвоє живі, чоловік у важкому стані.
показати весь коментар
14.06.2025 19:59 Відповісти

хіба в тім справа?
показати весь коментар
14.06.2025 21:53 Відповісти
Ні. Тим паче, що одна з жінок таки вбита. 😔
показати весь коментар
14.06.2025 22:02 Відповісти
Двоє старих педофілів, на цьому зійшлися спільни зацікавленності а далі (де під підкупом, де під шантажем, де підтримкою) і політичні погляди.
Це в них і назвається "дружба".
показати весь коментар
14.06.2025 19:27 Відповісти
Дав казівки, як і шо робити по ходу!
показати весь коментар
14.06.2025 19:28 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2025 19:32 Відповісти
Подякував другу трампу за відсутність санкцій та підтримку цін на нафту!
показати весь коментар
14.06.2025 19:33 Відповісти
Це китайський золотий вік, бо всі рештки самі себе закопають!
показати весь коментар
14.06.2025 19:35 Відповісти
а ***** привітав Трампа з ДР.
ЕрЗе - забув.
показати весь коментар
14.06.2025 19:36 Відповісти
Поздоровив Трампа з днем народження, дав вказівки на майбутнє. Сьогодні військовий парад у Вашингтоні на честь 250-річчя американської армії, який зовсім "випадково" припав на Трампа день народження. Всі вилиці перекриті, армія і поліція на кожному куті, місцевих не підпускають і близько ... Все як на московії...
показати весь коментар
14.06.2025 19:38 Відповісти
Апогей любовних відносин- один сцарь поздоровив іншого з менинами. Паскудні наші справи… Лишився крок щоб обʼявити нас фошиздами і напрвити американську зброю проти нас.
показати весь коментар
14.06.2025 19:38 Відповісти
Політики 1939-1945 років були лохами - ніхто не додумався дзвонити адольфу і тягнути котя за яйця...
показати весь коментар
14.06.2025 19:38 Відповісти
Уже давно всі забули як бігали по форуму з криками бідон! Бідон!
Давайте трампа
показати весь коментар
14.06.2025 19:42 Відповісти
Буквально позавчора вилізло тут одне притрушене з аналогічною риторикою ... Шкода, що таких клоунів тут швидко банять і не дають можливості з них добряче поугарати....
показати весь коментар
15.06.2025 10:14 Відповісти
Обкашляли? - діла свої скорбнії
показати весь коментар
14.06.2025 19:42 Відповісти
Зелька, дружи з Іраном. Їх балістика прориває і Залізний купол, і Золотий кумпол https://ru.wikipedia.org/wiki/THAAD THAAD США. Або злови слабу та немощну мислю, що як полетить наша балістика на Кремль, всі срані ковбої разом з Трампом побіжуть до нас домовлятись. Но ти ж дебіл та зрадник.
показати весь коментар
14.06.2025 19:46 Відповісти
тебе вбивають іранські шахеди, а ти кажеш дружити з Іраном... нда...
показати весь коментар
14.06.2025 20:02 Відповісти
Тобі я нічого не кажу, тим паче сарказм не розумієшь. А може коли б дружили, шахеди та балістика були би в нас, хто знає.
показати весь коментар
14.06.2025 20:11 Відповісти
не були би. навіть не мрій. мозок включай іноді. Іран щоб дружити з нами, то мав би посратися з кацами. а він на це ніколи не піде, бо йому дружба з кацами набагато вигідніша за дружбу з нами. тим більше, що там вони вже зав'язані десятиріччями.
показати весь коментар
14.06.2025 20:23 Відповісти
Сильно дружба з РФ зараз допомагає Ірану. Хоча про що я, мізків же нема.
показати весь коментар
14.06.2025 20:38 Відповісти
так, нема. Іран уже більше 40 років під санкціями. і він всі ці роки шукав дружби з тими країнами, хто через цю дружбу з ним не боявся потрапити в немилість Заходу. тому тільки каци, китайські і корейські комуняки могли собі дозволити дружбу з Іраном. бо самі такі. тож тут твій сарказм недоречний.
показати весь коментар
14.06.2025 21:05 Відповісти
До рудого недоумка ніяк не доходить що його спілкування з світовим терористом тільки приносить посилення рашиського терору проти мирного населення ,цей дурень так і не зрозумів з ким має справу це маняк вбивця і саме ти легалізовуєш злочинця.
показати весь коментар
14.06.2025 19:49 Відповісти
Скажіть в чому сутність розмови? Іран за своє,Ізраєль нищить..
показати весь коментар
14.06.2025 19:54 Відповісти
милі ***********
показати весь коментар
14.06.2025 19:56 Відповісти
ПРО ІРАН ТА НЕ ТІЛЬКИ.

1. Прем'єр Нетаньягу мав розмови з путіним та Президентом США Трампом. У останній він повідомив Трампа про зміст переговорів з росіянином.

путін повідомив Нетаньягу, що отримав запит від Ірану на постачання БПЛА, систем ППО та *********** до них.

путін повідомив Нетаньягу, що росія в наявних умовах війни з Україною фізично не зможе задовольнити запити іранської сторони, проте "розгляне це питання на рівні кабміну".

путін повідомив Нетаньягу, що росія, вочевидь, сама буде мати певний дефіцит озброєння та *********** на поле бою постачання якого забезпечував Іран, а тому "навряд чи ми зможемо суттєво допомогти іранському народу згідно підписаного нещодавно договору".

Нетаньягу застеріг путіна від подібної передачі, особливо систем ППО, і пообіцяв в обмін своє "сприяння ініціативам путіна щодо врегулювання "української кризи" та вирішення питання щодо послаблення санкцій" введених проти його країни. Також Прем'єр Ізраїлю пообіцяв своє сприяння налагодженню діалогу між США та рф у тому числі на найвищому рівні.

Нетаньягу повідомив Президента США про те, що Ізраїль "зосередить всі зусилля на знищенні військово-промислового комплексу Ірану і в першу чергу його "Ядерної програми".

Нетаньягу просить США та їх союзників по НАТО підключитися до справи відбиття повітряних атак Ірану та бути готовими до того, що у найближчі місяці потреби Ізраїлю у системах ППО та *********** до них будуть тільки зростати.

Нетаньягу просить Трампа забезпечити дипломатичне прикриття дій Ізраїлю, взамін же обіцяє "суттєву підтримку майбутній передвиборчій кампанії республіканців на виборах у Конгрес". Як я розумію, це стосується в першу чергу спонсорства з боку єврейської спільноти у США та не тільки.
показати весь коментар
14.06.2025 19:58 Відповісти
А на парад Дідов поїде наступного разу ?
показати весь коментар
14.06.2025 20:25 Відповісти
За методичкою?
показати весь коментар
14.06.2025 21:00 Відповісти
та хрін його знає. якщо ця інфа правдива, а вона таки більше правдива, ніж неправдива, то тут заради Ізраїлю Україну можуть використати як розмінну монету. а це хірово. Тому Україна має ще тісніше зав'язуватися із Європою, особливо в оборонному напрямку.
показати весь коментар
14.06.2025 21:09 Відповісти
Байден казав, мовляв, вава, не дай менi волай, а термiново розпочинай виробляти свое, грошi даемо... Байден , зрозумiло, припускав, що до влади в США можуть прийти антиукраiнiсти-опофiгiсти-триндоболи-нарiки.
показати весь коментар
14.06.2025 21:18 Відповісти
Згоден,краснопьорий,бункерний нкведешник розводе трампушку,з днем народження вітає,а той мліє,а потім скаже путін гарний товариш,а у тебе вован карт немає.До свого ще більше питань і основне що 73% помилку зробили, а тепер бачили очі що вибирали - їште хоч ровилазьте!
показати весь коментар
14.06.2025 19:59 Відповісти
провів розмову
як директор з прибиральницею
показати весь коментар
14.06.2025 20:07 Відповісти
Мабуть, пообіцяв Трампу, ще діві картини, зроблені його маляром, на які він, не тільки молився…
показати весь коментар
14.06.2025 20:07 Відповісти
Два голуба миру.
показати весь коментар
14.06.2025 20:24 Відповісти
щось зачастили вони
показати весь коментар
14.06.2025 20:55 Відповісти
На якому там етапi процедура з iмпiчментом... тягнуть , знаете (кота за гогошари).
показати весь коментар
14.06.2025 21:02 Відповісти
Два СТАРИХ НЕДОУМКИ мов сіамські близнюки!!!
показати весь коментар
14.06.2025 21:28 Відповісти
Адвокат Вбивці завжди домовиться швидше зі своїм платником. То чого базікати про костюми ?
показати весь коментар
14.06.2025 21:32 Відповісти
Привітав.!!!..і пообіцяв подарувати ще один Боінг....для бібліотеки....
показати весь коментар
14.06.2025 21:50 Відповісти
х..йня повна, а не рАзмови
трУмп в трУпін порозмовляли в моргу про своє, про - пекло
показати весь коментар
14.06.2025 22:29 Відповісти
И тyт неожиданно Путин позвонил Трампу.
Наверное, попросил скорее ввести против себя «aдские санкции»…
https://t.me/DmitryKorneychuk/11819 Дмитро Корнійчук
показати весь коментар
15.06.2025 00:27 Відповісти
В цей раз швидше вирішили хто перший трубку покладе?
показати весь коментар
15.06.2025 00:34 Відповісти
 
 