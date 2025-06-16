Иран должен остановить свою ядерную программу, если хочет прекращения атак, - Нетаньяху

Израиль готов прекратить военную кампанию против Ирана, если Тегеран примет требования США о ликвидации своей ядерной программы.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в интервью Fox News, передает The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос заключается в том, чтобы остановить те вещи, которые угрожают нашему выживанию. И мы стремимся это остановить. Теперь, если они(Иран, - ред.) готовы принять условия президента Дональда Трампа, это другое дело",- сказал Нетаньяху.

Иначе, по его словам, атаки на Иран завершатся, "когда мы устраним эти возможности, и мы это сделаем".

В то же время Нетаньяху заявил, что смена власти в Иране не является целью Израиля, но "это, безусловно, может быть результатом, поскольку иранский режим очень слаб".

Также глава израильского правительства рассказал, что Израиль поделился с США разведданными о том, что Иран создает ядерное оружие.

"Было совершенно ясно, что они работают над секретным планом по превращению урана в оружие. Они двигались очень быстро. Они могли бы создать тестовый боеприпас, возможно, первый боеприпас за несколько месяцев, и точно - меньше чем за год. Это была информация, которой мы поделились с США", - сказал политик.

Нетаньяху отметил, что Израиль и США "полностью координируют свои действия".

Когда его спросили, имеет ли Израиль возможность уничтожить иранские объекты, расположенные глубоко под землей, Нетаньяху сказал, что не хочет вдаваться "в конкретные оперативные планы".

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

В воскресенье 15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что заставит Иран и Израиль заключить соглашение для завершения конфликта между ними.

