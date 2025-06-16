РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6791 посетитель онлайн
Новости Ядерная программа Ирана Удар Израиля по Ирану
3 286 58

Иран должен остановить свою ядерную программу, если хочет прекращения атак, - Нетаньяху

Нетаньяху назвал условие для прекращения ударов по Ирану

Израиль готов прекратить военную кампанию против Ирана, если Тегеран примет требования США о ликвидации своей ядерной программы.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в интервью Fox News, передает The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос заключается в том, чтобы остановить те вещи, которые угрожают нашему выживанию. И мы стремимся это остановить. Теперь, если они(Иран, - ред.) готовы принять условия президента Дональда Трампа, это другое дело",- сказал Нетаньяху.

Иначе, по его словам, атаки на Иран завершатся, "когда мы устраним эти возможности, и мы это сделаем".

Читайте также: Переговоры между США и Ираном, запланированные на 15 июня, отменены

В то же время Нетаньяху заявил, что смена власти в Иране не является целью Израиля, но "это, безусловно, может быть результатом, поскольку иранский режим очень слаб".

Также глава израильского правительства рассказал, что Израиль поделился с США разведданными о том, что Иран создает ядерное оружие.

"Было совершенно ясно, что они работают над секретным планом по превращению урана в оружие. Они двигались очень быстро. Они могли бы создать тестовый боеприпас, возможно, первый боеприпас за несколько месяцев, и точно - меньше чем за год. Это была информация, которой мы поделились с США", - сказал политик.

Нетаньяху отметил, что Израиль и США "полностью координируют свои действия".

Когда его спросили, имеет ли Израиль возможность уничтожить иранские объекты, расположенные глубоко под землей, Нетаньяху сказал, что не хочет вдаваться "в конкретные оперативные планы".

Читайте также: Мира не будет, если у Ирана есть ядерное оружие, - Трамп

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

В воскресенье 15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что заставит Иран и Израиль заключить соглашение для завершения конфликта между ними.

Читайте также: Нельзя позволить Ирану разрабатывать или иметь ядерное оружие, - Мерц

Автор: 

Израиль (2096) Иран (2074) Нетаньяху Биньямин (199) ядерное оружие (1390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Це вам, напевне, такий дивний текст в ОПі написали. Бо сам американець такого не придумав би. Всі бачили те знущання над найвеличнішим, якого ще й звідти вигнали. Сором. Ганьба. Нам всім на жаль.
показать весь комментарий
16.06.2025 00:40 Ответить
+6
Іран + росія = зло на весь світ 😡
показать весь комментарий
16.06.2025 00:30 Ответить
+6
Я не далеко не прихильник Ірану, але у самого Ізраїлю є ядерна зброя і чому одна країна має право мати ядерну зброю, а інша ні. Більше того, саме припущення, що у цієї країни може бути розробка ядерної зброї дає такій країні право для нападу, нападу, який вони називають упереджуючим. Така ж Історія була в Іраку, де в результаті ядерної зброї не виявилось.
показать весь комментарий
16.06.2025 07:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ТАК ДЕРЖАТЬ!ГАСИТЬ!ЯДЕРКУ!
показать весь комментарий
16.06.2025 00:15 Ответить
ПДАНЕТА НАША А НЕ ТОЛЬКО ВАША!
показать весь комментарий
16.06.2025 00:16 Ответить
Нетаньяху не має права зупинятись. Бо це пролонгація попередніх десятиріч протистоянь з політикою релігійного фанатизму аятолізма. Напуркуа тоді теперішні удари по Ірану і одержання відповідей. Бо це просто як кацапська ,, двіжуха раді двіжухі,,
показать весь комментарий
16.06.2025 00:20 Ответить
У нас теж Зе координує з США,тільки здачу країни, а трампон вже пообіцяв ***** шмат України в обмін на невтручання по Ірану.
показать весь комментарий
16.06.2025 00:21 Ответить
А хто має не втручатися?
показать весь комментарий
16.06.2025 00:31 Ответить
москва,хоча путіну ніщо не заважає прийняти іранське керівництво до себе на поселення як асада і януковича)
показать весь комментарий
16.06.2025 00:41 Ответить
вся верхівка Ірану вже в мааскві
показать весь комментарий
16.06.2025 00:45 Ответить
якщо так це ще один доказ угоди пу з трампушою
показать весь комментарий
16.06.2025 00:50 Ответить
я тільки таке бачив .."Іранський високопосадовець Алі Асгар Хеджазі розпочав таємні переговори з представниками Кремля про можливість евакуації до рф."Про це повідомляє https://www.iranintl.com/en/202506153055 Iran International
показать весь комментарий
16.06.2025 00:53 Ответить
А що може зробити Москва?
Побажати аятоллам удачі?
показать весь комментарий
16.06.2025 01:04 Ответить
Зеленський єдина людина в історії, який плюнув в обличчя і витер підлогу президентом Америки. Та ще в Білому домі.
показать весь комментарий
16.06.2025 00:31 Ответить
Це вам, напевне, такий дивний текст в ОПі написали. Бо сам американець такого не придумав би. Всі бачили те знущання над найвеличнішим, якого ще й звідти вигнали. Сором. Ганьба. Нам всім на жаль.
показать весь комментарий
16.06.2025 00:40 Ответить
Ми всі бачили відео де Зеленський достойно відповідав на дурні претензії несповнарозуму Трампа&Co. Всі ці ,,знущання,, Зе на кую вертів. Це був єдиний раз за ці вже 6(?) років керування Зеленським Україною, де я був за нього. Все він зробив вірно. Жалюгідними виглядали ,,столпи,, американської політичної затрампівської спільноти.
показать весь комментарий
16.06.2025 00:50 Ответить
бред собачий- ничего зелень никому не плевал, а надо было..
показать весь комментарий
16.06.2025 03:02 Ответить
Не фантазуйте , на що здатна московія навіть проти країни , в якої нема флоту й літаки застарілі весь світ вже побачив . Як й чого коштує московитське ППО ... ***** й в Україні по вуха в лайні - він Сирію здав з потрохами , хоча протистояти повстанцям у капках не вимагає багато сил . кремляді не лізуть тупо через те , що люто бздять йще тут зганьбитися .
показать весь комментарий
16.06.2025 01:34 Ответить
Палка має два кінці....
показать весь комментарий
16.06.2025 00:25 Ответить
Потрібно знищити ядерні обʼєкти Ірану
і Нетаньягу має
на це право , для виживання своєі краіни , так як погрози продовжуються від іранців !!
показать весь комментарий
16.06.2025 00:27 Ответить
Куйло: "Ми билі винуждєни прінять прєвєнтівниє мєри, чтоби устраніть ісходящіє от Украіни угрози".
показать весь комментарий
16.06.2025 07:57 Ответить
Іран + росія = зло на весь світ 😡
показать весь комментарий
16.06.2025 00:30 Ответить
Ви чого.... ви чого.... трампон он заявляє що засРашка може стати "посередником" між Ізраїлем та Іраном.... такий собі вбивця, військовий злочинець та терорист х7йло й одночасно "посередник задля миру"..... час "ах7їтєльних історій'.....
показать весь комментарий
16.06.2025 03:57 Ответить
Украина должна провести демилитаризацию - заявил *****.
показать весь комментарий
16.06.2025 00:50 Ответить
Ху@ ло йде на .....уй зі своїми вимогами до Украіни !!
показать весь комментарий
16.06.2025 01:02 Ответить
Іран, звісно підари ще ті, але чому Нетаньягу не йде туди ж зі своїми вимогами до Ірану? Або всім, або нікому ..
показать весь комментарий
16.06.2025 08:44 Ответить
все тепер свалу у натаньяхи і ізраілю немає,або вони добивають реактор і аятол,або аборигени зроблять ядерну боєголовку і запустять на ізраіль!
показать весь комментарий
16.06.2025 01:04 Ответить
Якщо цей підх*йловник Ізраїльскій не зміг зупинити ядерну програму Ірана своїми атаками за послідні дні то своїми проханнями він н*куя не зупине...але тепер Іран і всі його союзники відкриті і не відкриті будуть робити все що завгодно щоб доробити бомбу і х*ярнути і по Ізраїлю і по омериці
показать весь комментарий
16.06.2025 01:24 Ответить
У Ирана осталось всего два пути
1. Лечь капитально под Китай. Отказавшись даже от намека на сувернитет. Стать западной Северной Кореей.
2. Дальше продолжать щелкать хлебалом. Не знаю какова прочность власти мулл, но то что нам известно это то что всякие сепаратисты сейчас радуются. Так как у власти нет на них ресурсов. Так что страна заодно погрязнет в гражданских войнах. Самое интересное гражданских войн, что они выйдут за пределы страны(базы и все такое) как это всегда бывает.
показать весь комментарий
16.06.2025 01:40 Ответить
лечь иран может под кого угодно - только кто же ему даст - Израиль точно не разрешит
показать весь комментарий
16.06.2025 03:04 Ответить
Начнет корабли и грузовики бомбить китайские?
показать весь комментарий
16.06.2025 05:46 Ответить
нет - только после того как они разгрузятся
показать весь комментарий
17.06.2025 02:32 Ответить
Нет никакой необходимости бомбить ядеркой Израиль. Достаточно взорвать на высоте 5-10 км несколько грязных бомб и они все сами оттуда уедут. Про США это смешно просто. Не исключаю возможность ядерного терроризма конечно но для большинства американцев плохие хирурги представляют вдесятеро больший риск.
показать весь комментарий
16.06.2025 06:41 Ответить
Desar ты иранская ШЛЮХА или ********* без паранжи?
показать весь комментарий
17.06.2025 02:37 Ответить
ок, дороблять аналог бімби що штати скинули на японію, ок скинуть ї на Ізраіль.
а вам тупоголовим рашатролям не приходила в голову така мисля що ізраїль у відповідь зітре все живе на території Ірану ударами у відповідь яз...
ну якшо така ціль у режиму аятол, ну тобто щоб всі їх раби потрапили у рай, то хай скидають бімби на ізраіль та сша.
показать весь комментарий
16.06.2025 10:17 Ответить
если бибa тaк зaпел, знaчит зaкaнчивaются у них рaкеты
показать весь комментарий
16.06.2025 01:29 Ответить
Танюха, бий по кацапам та по чмомпону
показать весь комментарий
16.06.2025 01:56 Ответить
Пам'ятаю як всі тут тішились, коли ***** МКС оголосив військовим злочинцем. А Нетан'яху теж військовий злочинець, забули?
показать весь комментарий
16.06.2025 05:36 Ответить
Что и требовалось доказать...Биби куколд...
показать весь комментарий
16.06.2025 05:44 Ответить
Он хочет втянуть США в войну. Непонятно чего хотят иранцы, так как они в этой истории выглядят крупными идиотами. Хотя если взять что там генералы на должностях сидят с 80ых годов, то может они просто давно забронзовели.
показать весь комментарий
16.06.2025 06:03 Ответить
Вообще то что делает сейчас Израиль это классическая стратегия - бомбардировки перед вторжением. По книжке. А кто будет вторгаться? Догадаться несложно. Но это месяц где-то срока, так что пока ситуация подвисла.
показать весь комментарий
16.06.2025 06:06 Ответить
Очень интересно, и кто будет вторгаться? Мы что ли? Держите карман шире.
показать весь комментарий
16.06.2025 06:36 Ответить
Больше некому. Израильская армия маленькая и мало того у неё враги со всех сторон. Они не могут себе позволить еще в Иран идти.
показать весь комментарий
16.06.2025 06:39 Ответить
Израиль пытался отрепетировать наземную операцию против Хезболлы в прошлом году или когда это было. Но все закончилось грандиозным фейлом. Так что я уверен, что с Ираном повторять они не собираются.
показать весь комментарий
16.06.2025 06:47 Ответить
Ну вот значит никто и не будет вторгаться. Иран это не пустыня и голая степь, это 2 миллиона квадратных километров гор или около того, холмов и тд, и 90-100 миллионов населения, которое в прошлый раз без проблем бежало на минные поля за пластиковые ключи в рай.
И я вас уверяю большому количеству американцев давно уже надоело нянчиться с Израилем.
Израиль заварил эту кашу не будучи в состоянии даже зачистить Газу, вот пускай и расхлёбывать теперь ее.
показать весь комментарий
16.06.2025 10:02 Ответить
И кто будет проводить наземную кровопролитную операцию?! ***** уже попробовал!!
показать весь комментарий
16.06.2025 06:47 Ответить
обыкновенные Иранцы давно бы уже договорились с изралиелем сша и с кем угодно - но куда девать шизанутых аятолл и подстрекателей из кремля и паРаши?
показать весь комментарий
17.06.2025 02:40 Ответить
О чем договорились?
показать весь комментарий
17.06.2025 03:58 Ответить
Если так все будет идти как идёт сейчас, закончится это не прекращением ядерной программы Ирана а извинениями Израиля и присылаете Израилем ядерных специалистов, инженеров и рабочих для восстановления разрушенных ядерных объектов, ну и самое болезненное-- за счёт Израиля.
показать весь комментарий
16.06.2025 06:34 Ответить
Desar кацап - у тебя весь пердеж в путинскую лужу мочи
показать весь комментарий
17.06.2025 02:41 Ответить
Ядерна зброя повинна бути заборонена для всіх без виключення країн. Це буде справедливо...
показать весь комментарий
16.06.2025 07:29 Ответить
Хто буде забороняти і хто кого послухає?)
показать весь комментарий
16.06.2025 07:44 Ответить
Значить ЯЗ повинна бути у всіх....
показать весь комментарий
16.06.2025 08:19 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2025 09:05 Ответить
Я не далеко не прихильник Ірану, але у самого Ізраїлю є ядерна зброя і чому одна країна має право мати ядерну зброю, а інша ні. Більше того, саме припущення, що у цієї країни може бути розробка ядерної зброї дає такій країні право для нападу, нападу, який вони називають упереджуючим. Така ж Історія була в Іраку, де в результаті ядерної зброї не виявилось.
показать весь комментарий
16.06.2025 07:43 Ответить
ты прихильник русни - не позорься))
показать весь комментарий
17.06.2025 02:42 Ответить
А самое интересное во всем этом, что Иран в принципе готов отказаться от ЯО, но намерен продолжать работу в сфере энергетики и не намерен подписывать никакие соглашения в которых будет полный запрет ядерных технологий.
А от энергетики до оружия дистанция есть, но она преодолеваемая. И кто будет контролировать наличие и соблюдение этой дистанции?
показать весь комментарий
16.06.2025 10:48 Ответить
.Вже давно пора назвати речі своїми іменами та перейменувати США в СШІ(сполучені штати ізраілю)."Ізраїль готовий припинити воєнну кампанію проти Ірану, якщо Тегеран прийме вимоги США про ліквідацію своєї ядерної програми. Джерело: https://censor.net/ua/n3558053
показать весь комментарий
16.06.2025 12:10 Ответить
 
 