Мира не будет, если у Ирана есть ядерное оружие, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что мира быть не может, если Иран имеет ядерное оружие.

Об этом он сказал в интервью The Atlantic, передает The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

Американский лидер подчеркнул, что остановка иранской ядерной программы является необходимым достижением для мира.

"Для тех людей, которые говорят, что хотят мира - у вас не может быть мира, если у Ирана есть ядерное оружие. Так что все те замечательные люди, которые не хотят ничего делать с Ираном, имеющим ядерное оружие - это не мир", - сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, предотвращение появления ядерного оружия у Ирана является жизненно важным интересом США.

"Иран не может иметь ядерную бомбу, все очень просто. Независимо от того, Израиль это или не Израиль - у Ирана не может быть ядерной бомбы",- сказал глава США.

Также Трамп утверждает, что Иран "все еще хочет заключить соглашение" по своей ядерной программе, несмотря на атаки Израиля.

Лидер США также выразил оптимизм относительно того, что война с ХАМАС в Газе приближается к концу.

"Газа уже готова сдаться - или почти готова. Мы вернули многих заложников",- добавил Трамп.

