Новости Ядерная программа Ирана
3 937 52

Мира не будет, если у Ирана есть ядерное оружие, - Трамп

Трамп о ядерной программе Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что мира быть не может, если Иран имеет ядерное оружие.

Об этом он сказал в интервью The Atlantic, передает The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

Американский лидер подчеркнул, что остановка иранской ядерной программы является необходимым достижением для мира.

"Для тех людей, которые говорят, что хотят мира - у вас не может быть мира, если у Ирана есть ядерное оружие. Так что все те замечательные люди, которые не хотят ничего делать с Ираном, имеющим ядерное оружие - это не мир", - сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, предотвращение появления ядерного оружия у Ирана является жизненно важным интересом США.

"Иран не может иметь ядерную бомбу, все очень просто. Независимо от того, Израиль это или не Израиль - у Ирана не может быть ядерной бомбы",- сказал глава США.

Читайте также: Трамп: Никто не знает, что будет с ядерной программой Ирана после ударов Израиля

Также Трамп утверждает, что Иран "все еще хочет заключить соглашение" по своей ядерной программе, несмотря на атаки Израиля.

Лидер США также выразил оптимизм относительно того, что война с ХАМАС в Газе приближается к концу.

"Газа уже готова сдаться - или почти готова. Мы вернули многих заложников",- добавил Трамп.

Читайте также: Переговоры между США и Ираном, запланированные на 15 июня, отменены

+34
Миру не буде, поки Штатами керує клінічний ідіот!
14.06.2025 23:21 Ответить
14.06.2025 23:21 Ответить
+20
Думаю Іран без проблем відмовився б від створення ЯЗ якби бачив що гарантії США реально працюють.
Але приклад феєричного кидка України говорять сам за себе...
14.06.2025 23:51 Ответить
14.06.2025 23:51 Ответить
+18
Ізраїль нічого не вважає.
Ізраїль дбає про свої інтереси понад усе.
14.06.2025 23:32 Ответить
14.06.2025 23:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
14.06.2025 23:18 Ответить
14.06.2025 23:18 Ответить
А пупсам можна - бо вони за мир - їбанат!
14.06.2025 23:19 Ответить
14.06.2025 23:19 Ответить
Думаю Іран без проблем відмовився б від створення ЯЗ якби бачив що гарантії США реально працюють.
Але приклад феєричного кидка України говорять сам за себе...
14.06.2025 23:51 Ответить
14.06.2025 23:51 Ответить
Ну, пока что применили ЯО только как раз США. Да и Израиль с Сев.Кореей постоянно грозятся!
14.06.2025 23:20 Ответить
14.06.2025 23:20 Ответить
Миру не буде, поки Штатами керує клінічний ідіот!
14.06.2025 23:21 Ответить
14.06.2025 23:21 Ответить
Доречі Ізраїль його таким не вважає
14.06.2025 23:25 Ответить
14.06.2025 23:25 Ответить
Ізраїль нічого не вважає.
Ізраїль дбає про свої інтереси понад усе.
14.06.2025 23:32 Ответить
14.06.2025 23:32 Ответить
там голова уряду єврей і в Україні, там уряд євреї і в Україні, і там і тут свої інтереси понад усе, але є ньюанси.
15.06.2025 09:19 Ответить
15.06.2025 09:19 Ответить
До когось доходить тільки на 79 рік.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:21 Ответить
cкільки заручників повернув трамп ?
показать весь комментарий
14.06.2025 23:23 Ответить
Написано ж! Багатьох! ))
показать весь комментарий
14.06.2025 23:59 Ответить
Це дуже добрий приклад нашим неадекватам, як зараз відносяться до тих хто хоче собі ядерну зброю!
показать весь комментарий
14.06.2025 23:26 Ответить
Олег, спокойно, ЯО - это очень долго и сложно! Для нищей, обкраденной собственной властью, да и частью народа тоже Украины это просто не реально. От слов совсем и никогда.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:36 Ответить
Приклад просто бомбезний.
Пончик, якого ніхто не чіпає , але сидить з бомбою і вже навіть бере участь у війні проти європейців. І Іран без бомби, якого ******** просто так, от нєхєр дєлать...
показать весь комментарий
14.06.2025 23:56 Ответить
Не від "нєхєр дєлать", а саме через бажання мати ядерну зброю і агресивні плани. Просто подумайте шо буде, коли Зєля прогундосить шо Україна відновлює ядерну програму. Подивіться на Іран і добряче подумайте.
показать весь комментарий
15.06.2025 00:01 Ответить
Повторюю подивись на п.корею, а ще краще на Ізраїль. Сильно його розбомбили за бажання мати ЯЗ?
показать весь комментарий
15.06.2025 00:06 Ответить
Іран ідіот, замість того щоб прискоритись вів роками ідіотські переговори, відкривсь, пустив Магате, хоча його двічі кидонули в 2018 і зараз.
показать весь комментарий
15.06.2025 00:07 Ответить
а їх і не збиралися бомбити навіть тоді, коли вони не мали ядерної зброї.
показать весь комментарий
15.06.2025 05:32 Ответить
Північна Корея - то протекторат Китаю! Тому коли придивитись до Чен Іна то побачиш жопу Сі!
показать весь комментарий
15.06.2025 08:53 Ответить
Хто встиг той проскочив. Да і що ти пончику зробиш? В нього снарядів більше чим в НАТО, може собі рашистам дозволити мільйон другий підкинути. Бомжують який десяток років зате зброї наклепали якої хочеш више криши! Ізраіль бомбу по суті в подарунок від США отримав, в них просто нереальне лобі, і то стреманулися відкрито зробити, втіхарца, тіпа її і немає... А всіх остальних нагнули і більше нікому ядер не бачити - в України і ЮАР вже існуючу ядерну зброю забрали!
показать весь комментарий
15.06.2025 02:47 Ответить
коли в ЮАР до влади прийшли нігри, ядерну бомбу їм залишати строьомно.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:21 Ответить
Ясна річ, що не буде, а іранське керівництво ні таки продажні лохи як українськи, щоб відмовлятися від ЯЗ.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:27 Ответить
Тоді їх просто ********* у бронзову добу. Будуть жити з свічками і грітися у багаття.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:30 Ответить
Якщо могли би -то вже давно це зробили.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:34 Ответить
Ага,Сев. Корею уже вбомбили, видим.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:37 Ответить
Чувак реально живе у своїй вигаданій реальності.
Його б реально пнревірити у психіатра.

От, що відбувається, коли кандидат у президенти не проходить нарколога, як в Україні, чи психіатра, як у США.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:28 Ответить
Сарказм? гарно вийшло 😉
показать весь комментарий
14.06.2025 23:42 Ответить
Може досить? Ви справді думаєте, що президент США не проходить регулярні медичні перевірки (і в психіатра також)???

Він може бути негідником, чи ще кимось, може комусь (чи багато кому) не подобатися, але він точно не псих.

А те, що ми так залежимо від зовнішньої допомоги, то це наші провали в державному будівництві, а не проблеми Трампа. То ж досить зганяти на ньому весь гнів. Президент України має інше прізвище.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:45 Ответить
У свого можливо. Але публічне розголошення його стану без його згоди заборонене.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:47 Ответить
Тобто ви вважаєте, що якщо він псих, то всім не це начхати (певне коло людей все ж повинно мати доступ до такої інформації), нехай і далі буде президентом?
Плюс опоненти точно довідалися б про це, і звичайно використали б.
показать весь комментарий
15.06.2025 17:28 Ответить
Байден проходив, проходив, все було гаразд. А виявилось, що в нього рак 4го ступеню вже роки три, ось така несподіванка.
показать весь комментарий
15.06.2025 00:28 Ответить
ух як боїться бармалейчиків із ядерною бімбою
показать весь комментарий
14.06.2025 23:29 Ответить
Миру не буде поки в Ірану не з'явиться ядерна зброя.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:34 Ответить
Да, монополія на бєспрєдєл захиталась
показать весь комментарий
14.06.2025 23:35 Ответить
Зате з йухловськими і чучхейськими ядерними режимами все зашибісь!
показать весь комментарий
14.06.2025 23:40 Ответить
Тепер Іран точно її зробить... Хібащо Ізраїль піде в наземну операцію і покладе половину свого війська спочатку... А потім другу від партизанської війни.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:41 Ответить
З лайна та палок у сараї?
показать весь комментарий
14.06.2025 23:49 Ответить
Після того як Україну залишили без захисту від країни яка має яо, то хто з країн маючих можливість створити своє яо буде домовлятися про якісь обіцянки
показать весь комментарий
14.06.2025 23:46 Ответить
Да невже? А мир з Сосією у якої є ядерна зброя, буде? Якісь подвійні стандарти
показать весь комментарий
14.06.2025 23:48 Ответить
Брехні. Ядерний ізраїль та ядерний іран просто будуть періодично обстрілювати одне одного, як це роблять індія з пакистаном, ось і все.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:56 Ответить
Старий лис розкрив карти.
показать весь комментарий
15.06.2025 00:18 Ответить
Как показала практика - только ядерное оружие защита от того что сейчас происходит с Ираном.
показать весь комментарий
15.06.2025 00:25 Ответить
Я понял кого это мне напоминает. Разговоры Путина о демилитаризации Украины и о том что НАТО должно отступить и т.д. Короче, Израиль и дальше шпарит по методичке Путина.
показать весь комментарий
15.06.2025 01:12 Ответить
За таке зараз ще й третій раз Трампа вб'ють.
показать весь комментарий
15.06.2025 05:56 Ответить
Миру не буде, якщо у параші ядерна зброя
показать весь комментарий
15.06.2025 06:40 Ответить
"Зупинка іранської ядерної програми є необхідним досягненням для миру" - так війна зараз тільки в Україні! Після зупинки ядерної програми Ірану війна закінчиться?! Та Трамп титан думки!
показать весь комментарий
15.06.2025 07:19 Ответить
можно сказати ,і про Україну ,як альтернативу , миру в Україні не буде ,тому шо нема в неї козирів ,ЯО ...Іми США про це подбали ...
показать весь комментарий
15.06.2025 07:56 Ответить
цього б не сталося якби Трампло був президентом
показать весь комментарий
15.06.2025 09:15 Ответить
 
 