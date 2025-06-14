Переговоры между США и Ираном, запланированные на 15 июня, отменены
Запланированные на 15 июня переговоры между США и Ираном по ядерной программе Тегерана отменены.
Об этом сообщает DW со ссылкой на министра иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди, информирует Цензор.НЕТ.
"Переговоры между Ираном и США, которые были запланированы на это воскресенье в Маскате, теперь не состоятся", - заявил он.
Оман, как известно, выступал посредником в этих переговорах.
В то же время Альбусаиди добавил, что "дипломатия и диалог остаются единственным способом достижения прочного мира".
Перед этим представитель иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не видит смысла в дальнейших переговорах с США после ударов Израиля.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.
"руйнуванняв ізраїлі' за 24 години і подивись хто кого відбуцькав.
на противагу того що знищили "сіоністи" в ірані це ніщо
Надземну частину ядерного центру, десяток військових з кількох мільйонів та двох учених з кількох тисяч?
Увесь уран на місці, всі ракети на місці.
Нічого, крім піару та атака не дала.
Більше слухайте квцапів та аятолл. Вони вам роскажуть, що можуть весь Світ у ядерний попіл.
Ціни на нафту вже стрімко зростають.
Що, як Іран спробує перекрити Ормузьку протоку, ще більше обмеживши постачання нафти?
А що, як - на іншому боці Аравійського півострова - хусити в Ємені подвоять свої зусилля з атак на судноплавство в Червоному морі? Вони залишаються останніми так званими проксі-союзниками Ірану, відомими своєю непередбачуваністю та схильністю до ризику.
І не варто забувати, що є один чоловік, який виграє від зростання нафтових цін - путін, до чийого кремлівського бюджету раптово потечуть мільярди доларів на фінансування війни проти України.
4-те за величиною місто Ірану - Тебріз, після нічної бомбардирівки та знищення аеропорту на сьогодні вже без управління. Армія та КВІР розбіглися хто куди, місцеві чиновники поховалися. У місті анархія
А що, як Ізраїлю вдасться досягти своєї давньої мети - спричинити крах ісламського революційного режиму в Ірані?
Повалення іранського уряду могло б здатися привабливим для декого в регіоні, особливо для частини ізраїльтян. Але який політичний вакуум це залишить по собі? Якими будуть непередбачувані наслідки? Як може виглядати громадянський конфлікт в Ірані?
Багато хто добре пам'ятає, що сталося в Іраку та Лівії після усунення сильного централізованого уряду.
Отже, багато що залежатиме від того, як розгортатиметься ця війна найближчими днями.
Як - і наскільки потужно - відповідатиме Іран? І чи зможуть Сполучені Штати хоч якось стримати Ізраїль?
Від відповідей на ці два запитання залежатиме дуже багато.
Більше нема предмету перегрворів.
Трампу на замітку.
З ****** теж так треба. З уїбанами тільки так воно і робе - спочатку стріляти, а потім дивитися, що з цього вийде.
Всю грязную работу должны провести евреи (ЕС) а Трамп согласен заключить сделку. Ведь ему на руки пришли карты
Перші два місця вже зайняті Трампом та ЗЄ. 😁
Трамп просто маріонетка. Може тому що старий та дурний.