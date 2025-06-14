РУС
Переговоры между США и Ираном, запланированные на 15 июня, отменены

Иран и США не проведут следующий раунд переговоров

Запланированные на 15 июня переговоры между США и Ираном по ядерной программе Тегерана отменены.

Об этом сообщает DW со ссылкой на министра иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди, информирует Цензор.НЕТ.

"Переговоры между Ираном и США, которые были запланированы на это воскресенье в Маскате, теперь не состоятся", - заявил он.

Оман, как известно, выступал посредником в этих переговорах.

В то же время Альбусаиди добавил, что "дипломатия и диалог остаются единственным способом достижения прочного мира".

Перед этим представитель иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не видит смысла в дальнейших переговорах с США после ударов Израиля.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

+7
А шо такоє
показать весь комментарий
14.06.2025 20:22 Ответить
+6
А шо трапилося? 😁
Більше нема предмету перегрворів.

Трампу на замітку.
З ****** теж так треба. З уїбанами тільки так воно і робе - спочатку стріляти, а потім дивитися, що з цього вийде.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:25 Ответить
+6
Стотищ і ще прокляття Аллаха. 😁

Більше слухайте квцапів та аятолл. Вони вам роскажуть, що можуть весь Світ у ядерний попіл.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:27 Ответить
А шо такоє
показать весь комментарий
14.06.2025 20:22 Ответить
Відбуцкали їх євреї добряче,вони обіженку включили
показать весь комментарий
14.06.2025 20:43 Ответить
Якщо тебе не забанили в гуглі - включи картинки за запитом "руйнування в ізраїлі' за 24 години і подивись хто кого відбуцькав.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:59 Ответить
ну знищили іранці будівлю міноборони ну знищили кілька десятків будинків.
на противагу того що знищили "сіоністи" в ірані це ніщо
показать весь комментарий
14.06.2025 21:21 Ответить
Тю, а що знищив Ізраїль?
Надземну частину ядерного центру, десяток військових з кількох мільйонів та двох учених з кількох тисяч?
Увесь уран на місці, всі ракети на місці.
Нічого, крім піару та атака не дала.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:39 Ответить
ну ясно понятно, одразу видно кацапську методичку.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:42 Ответить
,,Упалі апломкі украінскіх біспілотнікафф. Хлапкі. Льогкоє задимлєніє. Всє танцуют.,,
показать весь комментарий
14.06.2025 22:42 Ответить
Посилання скинь,кацапчик
показать весь комментарий
15.06.2025 06:36 Ответить
Економія від Маска, напевне. Якого милого їздити за тридев'ять земель, щоб звіздіти ні про що без усякої користі?
показать весь комментарий
14.06.2025 21:09 Ответить
ЗМІ з посиланням на джерела в іранській армії пишуть, що в ході наступних авіаударів Іран погрожує запустити по Ізраїлю одразу 2000 ракет.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:24 Ответить
Стотищ і ще прокляття Аллаха. 😁

Більше слухайте квцапів та аятолл. Вони вам роскажуть, що можуть весь Світ у ядерний попіл.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:27 Ответить
BBC

Ціни на нафту вже стрімко зростають.

Що, як Іран спробує перекрити Ормузьку протоку, ще більше обмеживши постачання нафти?

А що, як - на іншому боці Аравійського півострова - хусити в Ємені подвоять свої зусилля з атак на судноплавство в Червоному морі? Вони залишаються останніми так званими проксі-союзниками Ірану, відомими своєю непередбачуваністю та схильністю до ризику.

І не варто забувати, що є один чоловік, який виграє від зростання нафтових цін - путін, до чийого кремлівського бюджету раптово потечуть мільярди доларів на фінансування війни проти України.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:27 Ответить
Схоже що ППО в Ірану вже немає. Не впевнений, що з більшістю їх ракет не сталась те саме.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:43 Ответить
и потерять весь запас,смысл?
показать весь комментарий
14.06.2025 20:45 Ответить
Іран може обіцяти хоч 2 тис., хоч 2 млн. ракет одночасно, але це все порожні розмови. А ось те, що влада айятол почала сипатися - факт.
4-те за величиною місто Ірану - Тебріз, після нічної бомбардирівки та знищення аеропорту на сьогодні вже без управління. Армія та КВІР розбіглися хто куди, місцеві чиновники поховалися. У місті анархія
показать весь комментарий
14.06.2025 21:00 Ответить
BBC
А що, як Ізраїлю вдасться досягти своєї давньої мети - спричинити крах ісламського революційного режиму в Ірані?

Повалення іранського уряду могло б здатися привабливим для декого в регіоні, особливо для частини ізраїльтян. Але який політичний вакуум це залишить по собі? Якими будуть непередбачувані наслідки? Як може виглядати громадянський конфлікт в Ірані?

Багато хто добре пам'ятає, що сталося в Іраку та Лівії після усунення сильного централізованого уряду.

Отже, багато що залежатиме від того, як розгортатиметься ця війна найближчими днями.

Як - і наскільки потужно - відповідатиме Іран? І чи зможуть Сполучені Штати хоч якось стримати Ізраїль?

Від відповідей на ці два запитання залежатиме дуже багато.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:03 Ответить
А далі революція і "пінка в жопу" всім айятолам та іншим теократам. Нехай народ сам вирішує, що робити з колишньою владою та на яких ****** вішати командирів КВІР. Ізраїлю головне усунути зовнішню загрозу, а внутрішнє життя Ірану його не стосується
показать весь комментарий
14.06.2025 21:15 Ответить
У мене таке враження, що з Асадом в Сирії, Ізраїлю було безпечніше.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:18 Ответить
Асада в Сирії останні 10 років вже не було. Асад був у своєму палаці в Дамаску. А в Сирії були турки, іранці, американці, росіяни... Кого там не було... Зараз загроза з боку Сирії для Ізраїлю набагато менша.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:21 Ответить
А шо трапилося? 😁
Більше нема предмету перегрворів.

Трампу на замітку.
З ****** теж так треба. З уїбанами тільки так воно і робе - спочатку стріляти, а потім дивитися, що з цього вийде.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:25 Ответить
Герхарда на заметку. Только стрелять будет один, а дивитися буде іншій.
Всю грязную работу должны провести евреи (ЕС) а Трамп согласен заключить сделку. Ведь ему на руки пришли карты
показать весь комментарий
14.06.2025 21:30 Ответить
Це для конкурсу "Знайди сенс у випадковому наборі слів"?

Перші два місця вже зайняті Трампом та ЗЄ. 😁
показать весь комментарий
14.06.2025 22:09 Ответить
показать весь комментарий
14.06.2025 20:27 Ответить
Заклик, про останній шанс на угоду в трампа як завжди перетворився в "пішов ти на ***".
показать весь комментарий
14.06.2025 20:33 Ответить
ну ми-то угоду уклали.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:42 Ответить
Афганістан також, це не життєздатна угода, чисто політична!
показать весь комментарий
14.06.2025 21:05 Ответить
трамп тепер таємно утримує ашрафа гані з його сім'ю в Абу-Дабі, бо це у трампа єдина гарантія тієї угоди. Але вона може різко закінчитись, бо гані на восьмому десятку може у будь-який момент врізати дуба. Ну, або трамп. І тоді всі РЗМи залишаться в надрах Афганістану.
показать весь комментарий
14.06.2025 22:10 Ответить
вітьков як раз планував переможно дотиснути Іран і укласти чудову угоду, а тут євреї асе зіпсували.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:33 Ответить
Ніхто там нічого не планував. Дурили Світ якоюсь сделкою.
Трамп просто маріонетка. Може тому що старий та дурний.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:39 Ответить
бачу маєте певні сумніви у талановитості вітькова як перемовника. Дайте ще півроку часу, і він себе ще покаже. Звісно, якщо євреї знов все не зіпсують.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:58 Ответить
Чудово! Сподіваюся, тепер у Ізраїля розв'язані руки і він доб'є рушникоголових!
показать весь комментарий
14.06.2025 20:35 Ответить
Про що будуть розиовляти? Тромп хоче бути в центрі уваги.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:36 Ответить
Однією рукою Трамп домовляється з Іраном, іншою дає зброю для атаки на той самий Іран.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:40 Ответить
так некому со стороны Ирана,все сыграли в ящик
показать весь комментарий
14.06.2025 20:44 Ответить
Hавіть у разі масштабного бомбардування Ірану, максимум, що вдасться досягти - пошкодження об'єктів і тимчасове відкидання програми на кілька кроків назад. Але знання, досвід і технічна база залишаються. А це означає - можливість швидко відновити зруйноване, ще до атаки Ізраїлю Іран був досить близький до створення ядерної зброї.
показать весь комментарий
14.06.2025 20:56 Ответить
де там грьобаний шериф?
показать весь комментарий
14.06.2025 21:00 Ответить
 
 