Переговори між США і Іраном, заплановані на 15 червня, скасовано
Заплановані на 15 червня переговори між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерану скасовано.
Про це повідомляє DW з посиланням на міністра закордонних справ Оману Бадр Альбусаїді, інформує Цензор.НЕТ.
"Переговори між Іраном і США, які було заплановано на цю неділю в Маскаті, тепер не відбудуться", - заявив він.
Оман, як відомо, виступав посередником у цих переговорах.
Водночас Альбусаїді додав, що "дипломатія і діалог залишаються єдиним способом досягнення тривалого миру".
Перед цим речник іранського міністерства закордонних справ Ісмаїл Багаї заявив, що Тегеран не бачить сенсу в подальших переговорах зі США після ударів Ізраїлю.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.
