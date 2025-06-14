УКР
Ядерна програма Ірану
1 683 37

Переговори між США і Іраном, заплановані на 15 червня, скасовано

Іран та США не проведуть наступний раунд перемовин

Заплановані на 15 червня переговори між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерану скасовано. 

Про це повідомляє DW з посиланням на міністра закордонних справ Оману Бадр Альбусаїді, інформує Цензор.НЕТ.

"Переговори між Іраном і США, які було заплановано на цю неділю в Маскаті, тепер не відбудуться", - заявив він.

Оман, як відомо, виступав посередником у цих переговорах.

Водночас Альбусаїді додав, що "дипломатія і діалог залишаються єдиним способом досягнення тривалого миру".

Перед цим речник іранського міністерства закордонних справ Ісмаїл Багаї заявив, що Тегеран не бачить сенсу в подальших переговорах зі США після ударів Ізраїлю.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

+7
А шо такоє
показати весь коментар
14.06.2025 20:22 Відповісти
+6
А шо трапилося? 😁
Більше нема предмету перегрворів.

Трампу на замітку.
З ****** теж так треба. З уїбанами тільки так воно і робе - спочатку стріляти, а потім дивитися, що з цього вийде.
показати весь коментар
14.06.2025 20:25 Відповісти
+6
Стотищ і ще прокляття Аллаха. 😁

Більше слухайте квцапів та аятолл. Вони вам роскажуть, що можуть весь Світ у ядерний попіл.
показати весь коментар
14.06.2025 20:27 Відповісти
А шо такоє
14.06.2025 20:22 Відповісти
Відбуцкали їх євреї добряче,вони обіженку включили
14.06.2025 20:43 Відповісти
Якщо тебе не забанили в гуглі - включи картинки за запитом "руйнування в ізраїлі' за 24 години і подивись хто кого відбуцькав.
14.06.2025 20:59 Відповісти
ну знищили іранці будівлю міноборони ну знищили кілька десятків будинків.
на противагу того що знищили "сіоністи" в ірані це ніщо
14.06.2025 21:21 Відповісти
Тю, а що знищив Ізраїль?
Надземну частину ядерного центру, десяток військових з кількох мільйонів та двох учених з кількох тисяч?
Увесь уран на місці, всі ракети на місці.
Нічого, крім піару та атака не дала.
14.06.2025 21:39 Відповісти
ну ясно понятно, одразу видно кацапську методичку.
14.06.2025 21:42 Відповісти
,,Упалі апломкі украінскіх біспілотнікафф. Хлапкі. Льогкоє задимлєніє. Всє танцуют.,,
14.06.2025 22:42 Відповісти
Посилання скинь,кацапчик
15.06.2025 06:36 Відповісти
Економія від Маска, напевне. Якого милого їздити за тридев'ять земель, щоб звіздіти ні про що без усякої користі?
14.06.2025 21:09 Відповісти
ЗМІ з посиланням на джерела в іранській армії пишуть, що в ході наступних авіаударів Іран погрожує запустити по Ізраїлю одразу 2000 ракет.
14.06.2025 20:24 Відповісти
Стотищ і ще прокляття Аллаха. 😁

Більше слухайте квцапів та аятолл. Вони вам роскажуть, що можуть весь Світ у ядерний попіл.
14.06.2025 20:27 Відповісти
BBC

Ціни на нафту вже стрімко зростають.

Що, як Іран спробує перекрити Ормузьку протоку, ще більше обмеживши постачання нафти?

А що, як - на іншому боці Аравійського півострова - хусити в Ємені подвоять свої зусилля з атак на судноплавство в Червоному морі? Вони залишаються останніми так званими проксі-союзниками Ірану, відомими своєю непередбачуваністю та схильністю до ризику.

І не варто забувати, що є один чоловік, який виграє від зростання нафтових цін - путін, до чийого кремлівського бюджету раптово потечуть мільярди доларів на фінансування війни проти України.
14.06.2025 20:27 Відповісти
Схоже що ППО в Ірану вже немає. Не впевнений, що з більшістю їх ракет не сталась те саме.
14.06.2025 20:43 Відповісти
и потерять весь запас,смысл?
14.06.2025 20:45 Відповісти
Іран може обіцяти хоч 2 тис., хоч 2 млн. ракет одночасно, але це все порожні розмови. А ось те, що влада айятол почала сипатися - факт.
4-те за величиною місто Ірану - Тебріз, після нічної бомбардирівки та знищення аеропорту на сьогодні вже без управління. Армія та КВІР розбіглися хто куди, місцеві чиновники поховалися. У місті анархія
показати весь коментар
14.06.2025 21:00 Відповісти
BBC
А що, як Ізраїлю вдасться досягти своєї давньої мети - спричинити крах ісламського революційного режиму в Ірані?

Повалення іранського уряду могло б здатися привабливим для декого в регіоні, особливо для частини ізраїльтян. Але який політичний вакуум це залишить по собі? Якими будуть непередбачувані наслідки? Як може виглядати громадянський конфлікт в Ірані?

Багато хто добре пам'ятає, що сталося в Іраку та Лівії після усунення сильного централізованого уряду.

Отже, багато що залежатиме від того, як розгортатиметься ця війна найближчими днями.

Як - і наскільки потужно - відповідатиме Іран? І чи зможуть Сполучені Штати хоч якось стримати Ізраїль?

Від відповідей на ці два запитання залежатиме дуже багато.
14.06.2025 21:03 Відповісти
А далі революція і "пінка в жопу" всім айятолам та іншим теократам. Нехай народ сам вирішує, що робити з колишньою владою та на яких ****** вішати командирів КВІР. Ізраїлю головне усунути зовнішню загрозу, а внутрішнє життя Ірану його не стосується
14.06.2025 21:15 Відповісти
У мене таке враження, що з Асадом в Сирії, Ізраїлю було безпечніше.
14.06.2025 21:18 Відповісти
Асада в Сирії останні 10 років вже не було. Асад був у своєму палаці в Дамаску. А в Сирії були турки, іранці, американці, росіяни... Кого там не було... Зараз загроза з боку Сирії для Ізраїлю набагато менша.
14.06.2025 21:21 Відповісти
А шо трапилося? 😁
Більше нема предмету перегрворів.

Трампу на замітку.
З ****** теж так треба. З уїбанами тільки так воно і робе - спочатку стріляти, а потім дивитися, що з цього вийде.
14.06.2025 20:25 Відповісти
Герхарда на заметку. Только стрелять будет один, а дивитися буде іншій.
Всю грязную работу должны провести евреи (ЕС) а Трамп согласен заключить сделку. Ведь ему на руки пришли карты
14.06.2025 21:30 Відповісти
Це для конкурсу "Знайди сенс у випадковому наборі слів"?

Перші два місця вже зайняті Трампом та ЗЄ. 😁
14.06.2025 22:09 Відповісти
14.06.2025 20:27 Відповісти
Заклик, про останній шанс на угоду в трампа як завжди перетворився в "пішов ти на ***".
14.06.2025 20:33 Відповісти
ну ми-то угоду уклали.
14.06.2025 20:42 Відповісти
Афганістан також, це не життєздатна угода, чисто політична!
14.06.2025 21:05 Відповісти
трамп тепер таємно утримує ашрафа гані з його сім'ю в Абу-Дабі, бо це у трампа єдина гарантія тієї угоди. Але вона може різко закінчитись, бо гані на восьмому десятку може у будь-який момент врізати дуба. Ну, або трамп. І тоді всі РЗМи залишаться в надрах Афганістану.
14.06.2025 22:10 Відповісти
вітьков як раз планував переможно дотиснути Іран і укласти чудову угоду, а тут євреї асе зіпсували.
14.06.2025 20:33 Відповісти
Ніхто там нічого не планував. Дурили Світ якоюсь сделкою.
Трамп просто маріонетка. Може тому що старий та дурний.
14.06.2025 20:39 Відповісти
бачу маєте певні сумніви у талановитості вітькова як перемовника. Дайте ще півроку часу, і він себе ще покаже. Звісно, якщо євреї знов все не зіпсують.
14.06.2025 21:58 Відповісти
Чудово! Сподіваюся, тепер у Ізраїля розв'язані руки і він доб'є рушникоголових!
14.06.2025 20:35 Відповісти
Про що будуть розиовляти? Тромп хоче бути в центрі уваги.
14.06.2025 20:36 Відповісти
Однією рукою Трамп домовляється з Іраном, іншою дає зброю для атаки на той самий Іран.
14.06.2025 20:40 Відповісти
так некому со стороны Ирана,все сыграли в ящик
14.06.2025 20:44 Відповісти
Hавіть у разі масштабного бомбардування Ірану, максимум, що вдасться досягти - пошкодження об'єктів і тимчасове відкидання програми на кілька кроків назад. Але знання, досвід і технічна база залишаються. А це означає - можливість швидко відновити зруйноване, ще до атаки Ізраїлю Іран був досить близький до створення ядерної зброї.
14.06.2025 20:56 Відповісти
де там грьобаний шериф?
14.06.2025 21:00 Відповісти
 
 