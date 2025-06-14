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Новини США пропонують Ірану укласти ядерну угоду Удар Ізраїлю по Ірану
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Іран заявляє, що ядерні переговори зі США "не мають сенсу" після ударів Ізраїлю

Ядерні переговори з США

Подальші ядерні переговори зі США тепер, після ударів Ізраїлю, не мають сенсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаеї, якого цитує Bloomberg.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Іран планували відновити переговори в Омані 15 червня.

Хоча заяви Багаеї поставили під сумнів можливість їх продовження, однак він не говорив про їх скасування.

Інша сторона зробила те, що робить діалог безглуздим", – сказав речник МЗС Ірану.

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Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих.

Автор: 

Іран (2122) США (23483)


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Топ коментарі
+10
кубло світового тероризму знаходиться в мацкві.
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14.06.2025 12:06 Відповісти
+7
Ізраїль має нагоду здійснити історичну місію - знищити кубло світового тероризму
Вдалого виконання бойових завдань Воїнам МОССАД та ЦАХАЛ!
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14.06.2025 11:55 Відповісти
+6
Всі перемовини, які веде Трамп, або його команда - не мають сенсу, оскільки не мають за мету вирішити проблему, а є способом її забалакати.
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14.06.2025 11:59 Відповісти
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А побалакати?
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14.06.2025 11:44 Відповісти
Переговори мають сенс між рівними по силі сторонами, все решта - вистава для довірливої публіки. Лише сила має значення. Так було і так буде.
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14.06.2025 11:46 Відповісти
піндосія=паРаша?
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14.06.2025 11:48 Відповісти
В певних аспектах та питаннях - рашка та США дуже схожі.
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14.06.2025 12:33 Відповісти
Ну Ірану не можна мати ядерку, бо це дикуни у чалмах, вони нападуть на Ізраїль по-любому, українцям - бо це дикуни у вишиванках, вони нападуть на РФ по-любому. Причому у перших немає спільного кордону, а от у страшних українців є.
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14.06.2025 11:52 Відповісти
Как интересно вы приравняли Украину к Ирану. Израиль уничтожает врагов, которые всеми силами пытаются уничтожить Израиль. Вы бы стали осуждать Украину, если бы в 22 году у ВСУ были возможности нанести превентивный удар по московии?
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14.06.2025 12:01 Відповісти
Перевів стрілки...
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14.06.2025 12:12 Відповісти
Ну, вам давало шанс. Ізраіль, мочи
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14.06.2025 11:52 Відповісти
Ну ось і результат авантюри Трампа - цілком очікуваний.
Іран залиже рани, зробить що хотів і при любому зручному моменті буде бомбити Ізраїль...
... а американські авіаносці не будуть завжди прикривати Ізраїль і діжурити біля нього.
Очікувано.
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14.06.2025 11:54 Відповісти
Питання в тому скільки вони будуть зализувати ті рани і яких розмірів ті рани будуть. Якщо вони пʼять років поспіль будуть видобувати енергію виключно з сушеного верблюжого кізяка, то можливості когось знищувати будуть трохи підірвані.
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14.06.2025 12:08 Відповісти
А яка різниця? Куди Ірану поспішати?
Моя думка - що Ізраїль повівся на авантюру Трампа - яка з тріском провалилася.
Тепер вже пізно щось вернути взад.
Ізраїль отримав недобитого звіра, що залиже рани і без всяких варіантів кинеться вбивати все що на його шляху.
До того були варіанти, "червоні лінії" і перемовні качелі з США - тепер НІ.
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14.06.2025 12:37 Відповісти
А які були варіанти в Ізраїлю? Дочекатися поки овцейопи дороблять бімбу і вгатять нею по Тельавіву?
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14.06.2025 12:41 Відповісти
Ти читаєш себе?
Покарання здійснюють ЗА СКОЄНИЙ злочин, а не за намір його зробити.
Твої наративи - наративи ліліпутіна - по типу Україна хотіла напасти - ми напали перші.
Так - Ізраїль повинен був відповідати на ФАКТ, а не на свої хворі фантазії про можливість ФАКТУ...
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14.06.2025 13:02 Відповісти
Ізраїль має нагоду здійснити історичну місію - знищити кубло світового тероризму
Вдалого виконання бойових завдань Воїнам МОССАД та ЦАХАЛ!
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14.06.2025 11:55 Відповісти
кубло світового тероризму знаходиться в мацкві.
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14.06.2025 12:06 Відповісти
як знищать кубло в ірані, то й ***** на мацкві буде непереливки
наразі у ***** є амулет - Трамп
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14.06.2025 12:21 Відповісти
Кубло у штати переїхало. Хутіна дає можливість американському бізнесу багаті, тому вони його обожнюють і підтримують рашку
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14.06.2025 12:47 Відповісти
іранське кубло за останні роки багато біди наробило в Україні разом із своїм другом ******
най зараз на своїй шкурі відчують усе щастя приходів та прильотів
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14.06.2025 12:49 Відповісти
та не факт. вони миттєво знайдуть інших мракобісів, яких будуть підпитувати грошима і зброєю для боротьби проти загниваючого колоніального Западу. вони вже скрізь - в Африці, Азії, південно-східній Азії в М'янмі, в Південній Америці, в Центральній Америці. скрізь лізуть і скрізь несуть народам розруху і занепад. тільки військові хунти там підтримують. на звичайних простих людей їм абсолютно пікуй.
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14.06.2025 12:56 Відповісти
таких не знайдуть
іпанатів у світі вистачає, проте такого рівня технологічного розвитку, обсягів промвиробництва, кваліфікованого персоналу, всебічної державної терористичноі підтримки, гарантій від розкрадання масового грошей - одиниці, іран один з найважливіших, он тільки їхні шахіди скільки біди наробили та як змінили хід війни на користь терористичного кацапстану
так що - не факт, що знайдуть
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14.06.2025 13:00 Відповісти
саме таких - ні, а от подібних їм, то зараз є багато таких по всій планеті.
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14.06.2025 13:07 Відповісти
а воїнам ЗСУ нічого не бажаєш...зрозуміло...
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14.06.2025 12:16 Відповісти
Хіба Воїни ЗСУ виконують бойові завдання в Ірані?
новина за війну Ізраїля та Ірану
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14.06.2025 12:23 Відповісти
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14.06.2025 12:21 Відповісти
от нехай зараз так продефелюють
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14.06.2025 12:24 Відповісти
Як що "не мали" б, не заявляли б..
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14.06.2025 11:58 Відповісти
Ізраїль не зупиняйся
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14.06.2025 11:59 Відповісти
Всі перемовини, які веде Трамп, або його команда - не мають сенсу, оскільки не мають за мету вирішити проблему, а є способом її забалакати.
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14.06.2025 11:59 Відповісти
Перси думали, що їм вдасться тягнути час за схемою *****, а воно он як вийшло.
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14.06.2025 12:01 Відповісти
Ну Ізраїль пропонував відновити перемовини і не пуляти у відповідь. Тоді обіцяв не чіпати енергетику Ірану. Але зважаючи на відмову і на нічний обстріл, мабудь будуть вводити Іран в камʼяну еру. Неможливо збагачувати уран, якщо в тебе нема електрики.
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14.06.2025 12:06 Відповісти
Можна перекрити протоки і зробити нафту по 150 баксів.
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14.06.2025 12:17 Відповісти
Тоді Аятола досить швидко приєднаєтся до Хусейна з Каддафі. Не виключено шо з черенком лопати в сраці.
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14.06.2025 12:19 Відповісти
Кацапи вже готові святкувати.
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14.06.2025 12:20 Відповісти
Благодаря великолепной работе авиации переговоры действительно не имеют смысла. Обломали ядреную палку полотенцам.
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14.06.2025 12:06 Відповісти
Пентагон ізраілю зрівняно з землею, хай ще раз рипнуться.
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14.06.2025 12:50 Відповісти
на Ізраїль випустили ракети і 3 країни стали їх збивати разом з Ізраїлем,Україну 3 роки обстрілює Рашка і всім байдуже, а от коли треба було позбавити Україну ЯЗ всі в чергу ставали і розказували як це добре...
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14.06.2025 12:15 Відповісти
Ці всі переговори давали Ірану час і фінресурси для розробки ядерної і ракетної програми, яку він ні на мить фактично не зупиняв. А заходу можливість закривати на це очі і заробляти на дешевих ресурсах звідти, прикриваючись фіктивними переговорами.

Те саме відбувається зараз з Україною та західною політикою неескалації.
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14.06.2025 12:16 Відповісти
Після всього що Росія,Ізраїль,США та Іран зробили з Україною,яка віддала янкі та кацапам ЯЗ....муллам потрібно бути кінченими ідіотами щоб йти на ядерне роззброєння на вимогу США та Ізраїля (якщо що,в Ізраїля ЯЗ вже давно є)!
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14.06.2025 12:18 Відповісти
43 -я ракетна армія була націоналізована постановою ВР України (як і три військові округи і повітряні армії) і потім боєголовки віддані були тим хто їх виробляв, бо в противному разі Україна з міжконтинентальними ракетами з ядерними боєголовками була б ізгоєм в світі. "віддала янкі" - що це за фантазії?
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14.06.2025 12:41 Відповісти
Чудово! Сподіваюся, тепер на Тегеран полетять ядерні "Ієрихони"!
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14.06.2025 12:26 Відповісти
До речі крута модель, не потрібно будувати складного шассі, якщо є бажання завжди можна знайти вихід при розробці балістичних ракет.
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14.06.2025 12:31 Відповісти
Ну да...
Ніхто не лікує випавший зуб...)))
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14.06.2025 12:32 Відповісти
іранці виставили трампа брехуном бо очевидно ж тепер що вчора іран трампу не телефонуваві не просився продовжити перемовини.
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14.06.2025 12:32 Відповісти
Іран заявляє, що ядерні переговори зі США "не мають сенсу" після ударів Ізраїлю

Сенс точно зявиться ще після парочки подібних ударів!
Самі заволаєте про переговори, зупп даю!
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14.06.2025 12:44 Відповісти
Після парочки таких ударів від ізраілю залишаться руїни в пустелі.
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14.06.2025 12:51 Відповісти
 
 