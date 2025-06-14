Іран заявляє, що ядерні переговори зі США "не мають сенсу" після ударів Ізраїлю
Подальші ядерні переговори зі США тепер, після ударів Ізраїлю, не мають сенсу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаеї, якого цитує Bloomberg.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Іран планували відновити переговори в Омані 15 червня.
Хоча заяви Багаеї поставили під сумнів можливість їх продовження, однак він не говорив про їх скасування.
Інша сторона зробила те, що робить діалог безглуздим", – сказав речник МЗС Ірану.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Спершу було відомо про 35 постраждалих.
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Іран залиже рани, зробить що хотів і при любому зручному моменті буде бомбити Ізраїль...
... а американські авіаносці не будуть завжди прикривати Ізраїль і діжурити біля нього.
Очікувано.
Моя думка - що Ізраїль повівся на авантюру Трампа - яка з тріском провалилася.
Тепер вже пізно щось вернути взад.
Ізраїль отримав недобитого звіра, що залиже рани і без всяких варіантів кинеться вбивати все що на його шляху.
До того були варіанти, "червоні лінії" і перемовні качелі з США - тепер НІ.
Покарання здійснюють ЗА СКОЄНИЙ злочин, а не за намір його зробити.
Твої наративи - наративи ліліпутіна - по типу Україна хотіла напасти - ми напали перші.
Так - Ізраїль повинен був відповідати на ФАКТ, а не на свої хворі фантазії про можливість ФАКТУ...
Вдалого виконання бойових завдань Воїнам МОССАД та ЦАХАЛ!
наразі у ***** є амулет - Трамп
най зараз на своїй шкурі відчують усе щастя приходів та прильотів
іпанатів у світі вистачає, проте такого рівня технологічного розвитку, обсягів промвиробництва, кваліфікованого персоналу, всебічної державної терористичноі підтримки, гарантій від розкрадання масового грошей - одиниці, іран один з найважливіших, он тільки їхні шахіди скільки біди наробили та як змінили хід війни на користь терористичного кацапстану
так що - не факт, що знайдуть
новина за війну Ізраїля та Ірану
Те саме відбувається зараз з Україною та західною політикою неескалації.
Ніхто не лікує випавший зуб...)))
Сенс точно зявиться ще після парочки подібних ударів!
Самі заволаєте про переговори, зупп даю!