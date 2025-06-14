Иран заявляет, что ядерные переговоры с США "не имеют смысла" после ударов Израиля

Дальнейшие ядерные переговоры с США теперь, после ударов Израиля, не имеют смысла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаеи, которого цитирует Bloomberg.

Напомним, Соединенные Штаты Америки и Иран планировали возобновить переговоры в Омане 15 июня.

Хотя заявления Багаеи поставили под сомнение возможность их продления, однако он не говорил об их отмене.

Другая сторона сделала то, что делает диалог бессмысленным", - сказал представитель МИД Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен призвала к деэскалации на Ближнем Востоке

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве были взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших.