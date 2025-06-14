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Новости США предлагают Ирану заключить ядерное соглашение Удар Израиля по Ирану
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Иран заявляет, что ядерные переговоры с США "не имеют смысла" после ударов Израиля

Ядерные переговоры с США

Дальнейшие ядерные переговоры с США теперь, после ударов Израиля, не имеют смысла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаеи, которого цитирует Bloomberg.

Напомним, Соединенные Штаты Америки и Иран планировали возобновить переговоры в Омане 15 июня.

Хотя заявления Багаеи поставили под сомнение возможность их продления, однако он не говорил об их отмене.

Другая сторона сделала то, что делает диалог бессмысленным", - сказал представитель МИД Ирана.

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве были взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших.

Автор: 

Иран (1875) США (27213)


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Топ комментарии
+13
кубло світового тероризму знаходиться в мацкві.
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14.06.2025 12:06 Ответить
+9
Всі перемовини, які веде Трамп, або його команда - не мають сенсу, оскільки не мають за мету вирішити проблему, а є способом її забалакати.
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14.06.2025 11:59 Ответить
+8
Ізраїль має нагоду здійснити історичну місію - знищити кубло світового тероризму
Вдалого виконання бойових завдань Воїнам МОССАД та ЦАХАЛ!
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14.06.2025 11:55 Ответить
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А побалакати?
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14.06.2025 11:44 Ответить
Переговори мають сенс між рівними по силі сторонами, все решта - вистава для довірливої публіки. Лише сила має значення. Так було і так буде.
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14.06.2025 11:46 Ответить
піндосія=паРаша?
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14.06.2025 11:48 Ответить
В певних аспектах та питаннях - рашка та США дуже схожі.
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14.06.2025 12:33 Ответить
Ну Ірану не можна мати ядерку, бо це дикуни у чалмах, вони нападуть на Ізраїль по-любому, українцям - бо це дикуни у вишиванках, вони нападуть на РФ по-любому. Причому у перших немає спільного кордону, а от у страшних українців є.
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14.06.2025 11:52 Ответить
Как интересно вы приравняли Украину к Ирану. Израиль уничтожает врагов, которые всеми силами пытаются уничтожить Израиль. Вы бы стали осуждать Украину, если бы в 22 году у ВСУ были возможности нанести превентивный удар по московии?
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14.06.2025 12:01 Ответить
Перевів стрілки...
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14.06.2025 12:12 Ответить
1. Очень интересно, намните, где именно и когда Иран напал на Израиль. 2. Так РФ и говорит, что они превентивно на нас напали. 3. Украину не осуждал бы, так как война есть с 2014 и в наличии наши оккупированные земли. Ничего такого с Ираном у Израиля нет. .
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14.06.2025 13:18 Ответить
Ну взагалі вівцейоби прямо заявляли що їх мета - знищення Ізраїлю. Як русня каже про нас.
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14.06.2025 13:21 Ответить
Де хто коли таке казав. Я бачу. що Ізраїль напав перший та вбиває иранських фізиків з 2007 року.
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14.06.2025 13:29 Ответить
Ну, вам давало шанс. Ізраіль, мочи
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14.06.2025 11:52 Ответить
Ну ось і результат авантюри Трампа - цілком очікуваний.
Іран залиже рани, зробить що хотів і при любому зручному моменті буде бомбити Ізраїль...
... а американські авіаносці не будуть завжди прикривати Ізраїль і діжурити біля нього.
Очікувано.
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14.06.2025 11:54 Ответить
Питання в тому скільки вони будуть зализувати ті рани і яких розмірів ті рани будуть. Якщо вони пʼять років поспіль будуть видобувати енергію виключно з сушеного верблюжого кізяка, то можливості когось знищувати будуть трохи підірвані.
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14.06.2025 12:08 Ответить
А яка різниця? Куди Ірану поспішати?
Моя думка - що Ізраїль повівся на авантюру Трампа - яка з тріском провалилася.
Тепер вже пізно щось вернути взад.
Ізраїль отримав недобитого звіра, що залиже рани і без всяких варіантів кинеться вбивати все що на його шляху.
До того були варіанти, "червоні лінії" і перемовні качелі з США - тепер НІ.
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14.06.2025 12:37 Ответить
А які були варіанти в Ізраїлю? Дочекатися поки овцейопи дороблять бімбу і вгатять нею по Тельавіву?
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14.06.2025 12:41 Ответить
Ти читаєш себе?
Покарання здійснюють ЗА СКОЄНИЙ злочин, а не за намір його зробити.
Твої наративи - наративи ліліпутіна - по типу Україна хотіла напасти - ми напали перші.
Так - Ізраїль повинен був відповідати на ФАКТ, а не на свої хворі фантазії про можливість ФАКТУ...
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14.06.2025 13:02 Ответить
Нащо порівнювати уй з пальцем?
Якраз твої наративи і є наративи ********** - нанєсьом удар впзмєздія праклятим хахлажидам.
Вівцейоби з Ірану при аятолах давно і відверто казали що їх мета знищення Ізраїлю. І робили для цього все можливе від допомоги хезболі, та газаватам до створення ЯЗ
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14.06.2025 13:23 Ответить
Так це не покарання. До чого тут покарання? Іран послідовно розказує десятки років, шо основна його мета - знищення Ізраілю. І робить ядерну бомбу. Не треба мати IQ 200 шоб здогадатися нафіга. То ви пропонуєте, шоб Іран доробив бомбу, влупив по Ізраїлю і тільки потім шось робити? Це максимально тупо.
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14.06.2025 13:35 Ответить
Ізраїль має нагоду здійснити історичну місію - знищити кубло світового тероризму
Вдалого виконання бойових завдань Воїнам МОССАД та ЦАХАЛ!
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14.06.2025 11:55 Ответить
кубло світового тероризму знаходиться в мацкві.
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14.06.2025 12:06 Ответить
як знищать кубло в ірані, то й ***** на мацкві буде непереливки
наразі у ***** є амулет - Трамп
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14.06.2025 12:21 Ответить
Кубло у штати переїхало. Хутіна дає можливість американському бізнесу багаті, тому вони його обожнюють і підтримують рашку
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14.06.2025 12:47 Ответить
іранське кубло за останні роки багато біди наробило в Україні разом із своїм другом ******
най зараз на своїй шкурі відчують усе щастя приходів та прильотів
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14.06.2025 12:49 Ответить
та не факт. вони миттєво знайдуть інших мракобісів, яких будуть підпитувати грошима і зброєю для боротьби проти загниваючого колоніального Западу. вони вже скрізь - в Африці, Азії, південно-східній Азії в М'янмі, в Південній Америці, в Центральній Америці. скрізь лізуть і скрізь несуть народам розруху і занепад. тільки військові хунти там підтримують. на звичайних простих людей їм абсолютно пікуй.
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14.06.2025 12:56 Ответить
таких не знайдуть
іпанатів у світі вистачає, проте такого рівня технологічного розвитку, обсягів промвиробництва, кваліфікованого персоналу, всебічної державної терористичноі підтримки, гарантій від розкрадання масового грошей - одиниці, іран один з найважливіших, он тільки їхні шахіди скільки біди наробили та як змінили хід війни на користь терористичного кацапстану
так що - не факт, що знайдуть
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14.06.2025 13:00 Ответить
саме таких - ні, а от подібних їм, то зараз є багато таких по всій планеті.
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14.06.2025 13:07 Ответить
а воїнам ЗСУ нічого не бажаєш...зрозуміло...
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14.06.2025 12:16 Ответить
Хіба Воїни ЗСУ виконують бойові завдання в Ірані?
новина за війну Ізраїля та Ірану
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14.06.2025 12:23 Ответить
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14.06.2025 12:21 Ответить
от нехай зараз так продефелюють
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14.06.2025 12:24 Ответить
Як що "не мали" б, не заявляли б..
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14.06.2025 11:58 Ответить
Ізраїль не зупиняйся
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14.06.2025 11:59 Ответить
Всі перемовини, які веде Трамп, або його команда - не мають сенсу, оскільки не мають за мету вирішити проблему, а є способом її забалакати.
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14.06.2025 11:59 Ответить
Перси думали, що їм вдасться тягнути час за схемою *****, а воно он як вийшло.
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14.06.2025 12:01 Ответить
Ну Ізраїль пропонував відновити перемовини і не пуляти у відповідь. Тоді обіцяв не чіпати енергетику Ірану. Але зважаючи на відмову і на нічний обстріл, мабудь будуть вводити Іран в камʼяну еру. Неможливо збагачувати уран, якщо в тебе нема електрики.
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14.06.2025 12:06 Ответить
Можна перекрити протоки і зробити нафту по 150 баксів.
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14.06.2025 12:17 Ответить
Тоді Аятола досить швидко приєднаєтся до Хусейна з Каддафі. Не виключено шо з черенком лопати в сраці.
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14.06.2025 12:19 Ответить
Кацапи вже готові святкувати.
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14.06.2025 12:20 Ответить
Благодаря великолепной работе авиации переговоры действительно не имеют смысла. Обломали ядреную палку полотенцам.
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14.06.2025 12:06 Ответить
Пентагон ізраілю зрівняно з землею, хай ще раз рипнуться.
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14.06.2025 12:50 Ответить
Ну сьогодні далі Іран утюжать і будуть ще тижні два. Який пентагон, не читай свинособачих газет зранку
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14.06.2025 13:28 Ответить
на Ізраїль випустили ракети і 3 країни стали їх збивати разом з Ізраїлем,Україну 3 роки обстрілює Рашка і всім байдуже, а от коли треба було позбавити Україну ЯЗ всі в чергу ставали і розказували як це добре...
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14.06.2025 12:15 Ответить
Ці всі переговори давали Ірану час і фінресурси для розробки ядерної і ракетної програми, яку він ні на мить фактично не зупиняв. А заходу можливість закривати на це очі і заробляти на дешевих ресурсах звідти, прикриваючись фіктивними переговорами.

Те саме відбувається зараз з Україною та західною політикою неескалації.
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14.06.2025 12:16 Ответить
Після всього що Росія,Ізраїль,США та Іран зробили з Україною,яка віддала янкі та кацапам ЯЗ....муллам потрібно бути кінченими ідіотами щоб йти на ядерне роззброєння на вимогу США та Ізраїля (якщо що,в Ізраїля ЯЗ вже давно є)!
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14.06.2025 12:18 Ответить
43 -я ракетна армія була націоналізована постановою ВР України (як і три військові округи і повітряні армії) і потім боєголовки віддані були тим хто їх виробляв, бо в противному разі Україна з міжконтинентальними ракетами з ядерними боєголовками була б ізгоєм в світі. "віддала янкі" - що це за фантазії?
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14.06.2025 12:41 Ответить
Чудово! Сподіваюся, тепер на Тегеран полетять ядерні "Ієрихони"!
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14.06.2025 12:26 Ответить
До речі крута модель, не потрібно будувати складного шассі, якщо є бажання завжди можна знайти вихід при розробці балістичних ракет.
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14.06.2025 12:31 Ответить
Ну да...
Ніхто не лікує випавший зуб...)))
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14.06.2025 12:32 Ответить
іранці виставили трампа брехуном бо очевидно ж тепер що вчора іран трампу не телефонуваві не просився продовжити перемовини.
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14.06.2025 12:32 Ответить
Іран заявляє, що ядерні переговори зі США "не мають сенсу" після ударів Ізраїлю

Сенс точно зявиться ще після парочки подібних ударів!
Самі заволаєте про переговори, зупп даю!
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14.06.2025 12:44 Ответить
Після парочки таких ударів від ізраілю залишаться руїни в пустелі.
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14.06.2025 12:51 Ответить
Та невже. Ще декілька тисяч гімняних ракет і тоді пару сотень котеджів розвалять і з десяток мирняка уб'ють? Кловани вівцейобні
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14.06.2025 13:31 Ответить
 
 