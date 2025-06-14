Иран заявляет, что ядерные переговоры с США "не имеют смысла" после ударов Израиля
Дальнейшие ядерные переговоры с США теперь, после ударов Израиля, не имеют смысла.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаеи, которого цитирует Bloomberg.
Напомним, Соединенные Штаты Америки и Иран планировали возобновить переговоры в Омане 15 июня.
Хотя заявления Багаеи поставили под сомнение возможность их продления, однако он не говорил об их отмене.
Другая сторона сделала то, что делает диалог бессмысленным", - сказал представитель МИД Ирана.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве были взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших.
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Іран залиже рани, зробить що хотів і при любому зручному моменті буде бомбити Ізраїль...
... а американські авіаносці не будуть завжди прикривати Ізраїль і діжурити біля нього.
Очікувано.
Моя думка - що Ізраїль повівся на авантюру Трампа - яка з тріском провалилася.
Тепер вже пізно щось вернути взад.
Ізраїль отримав недобитого звіра, що залиже рани і без всяких варіантів кинеться вбивати все що на його шляху.
До того були варіанти, "червоні лінії" і перемовні качелі з США - тепер НІ.
Покарання здійснюють ЗА СКОЄНИЙ злочин, а не за намір його зробити.
Твої наративи - наративи ліліпутіна - по типу Україна хотіла напасти - ми напали перші.
Так - Ізраїль повинен був відповідати на ФАКТ, а не на свої хворі фантазії про можливість ФАКТУ...
Якраз твої наративи і є наративи ********** - нанєсьом удар впзмєздія праклятим хахлажидам.
Вівцейоби з Ірану при аятолах давно і відверто казали що їх мета знищення Ізраїлю. І робили для цього все можливе від допомоги хезболі, та газаватам до створення ЯЗ
Вдалого виконання бойових завдань Воїнам МОССАД та ЦАХАЛ!
наразі у ***** є амулет - Трамп
най зараз на своїй шкурі відчують усе щастя приходів та прильотів
іпанатів у світі вистачає, проте такого рівня технологічного розвитку, обсягів промвиробництва, кваліфікованого персоналу, всебічної державної терористичноі підтримки, гарантій від розкрадання масового грошей - одиниці, іран один з найважливіших, он тільки їхні шахіди скільки біди наробили та як змінили хід війни на користь терористичного кацапстану
так що - не факт, що знайдуть
новина за війну Ізраїля та Ірану
Те саме відбувається зараз з Україною та західною політикою неескалації.
Ніхто не лікує випавший зуб...)))
Сенс точно зявиться ще після парочки подібних ударів!
Самі заволаєте про переговори, зупп даю!