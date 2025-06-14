УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4658 відвідувачів онлайн
Новини Ядерна програма Ірану
3 937 52

Миру не буде, якщо в Ірану є ядерна зброя, - Трамп

Трамп про ядерну програму Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що миру бути не може, якщо Іран має ядерну зброю.

Про це він сказав в інтерв'ю The Atlantic, передає The Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.

Американський лідер наголосив, що зупинка іранської ядерної програми є необхідним досягненням для миру.

"Для тих людей, які кажуть, що хочуть миру - у вас не може бути миру, якщо в Ірану є ядерна зброя. Так що всі ті чудові люди, які не хочуть нічого робити з Іраном, що має ядерну зброю - це не мир", - сказав глава Білого дому.

За словами Трампа, запобігання появі ядерної зброї в Ірану є життєво важливим інтересом США.

"Іран не може мати ядерну бомбу, все дуже просто. Незалежно від того, Ізраїль це чи не Ізраїль - в Ірану не може бути ядерної бомби",- сказав очільник США.

Читайте також: Трамп: Ніхто не знає, що з ядерною програмою Ірану після ударів Ізраїлю

Також Трамп стверджує, що Іран "все ще хоче укласти угоду" за своєю ядерною програмою, незважаючи на атаки Ізраїлю.

Лідер США також висловив оптимізм щодо того, що війна з ХАМАС у Газі наближається до кінця.

"Газа вже готова здатися - або майже готова. Ми повернули багатьох заручників",- додав Трамп.

Читайте також: Переговори між США і Іраном, заплановані на 15 червня, скасовано

Автор: 

Іран (2333) ядерна зброя (1211) Трамп Дональд (7176)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Миру не буде, поки Штатами керує клінічний ідіот!
показати весь коментар
14.06.2025 23:21 Відповісти
+20
Думаю Іран без проблем відмовився б від створення ЯЗ якби бачив що гарантії США реально працюють.
Але приклад феєричного кидка України говорять сам за себе...
показати весь коментар
14.06.2025 23:51 Відповісти
+18
Ізраїль нічого не вважає.
Ізраїль дбає про свої інтереси понад усе.
показати весь коментар
14.06.2025 23:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.06.2025 23:18 Відповісти
А пупсам можна - бо вони за мир - їбанат!
показати весь коментар
14.06.2025 23:19 Відповісти
Думаю Іран без проблем відмовився б від створення ЯЗ якби бачив що гарантії США реально працюють.
Але приклад феєричного кидка України говорять сам за себе...
показати весь коментар
14.06.2025 23:51 Відповісти
Ну, пока что применили ЯО только как раз США. Да и Израиль с Сев.Кореей постоянно грозятся!
показати весь коментар
14.06.2025 23:20 Відповісти
Миру не буде, поки Штатами керує клінічний ідіот!
показати весь коментар
14.06.2025 23:21 Відповісти
Доречі Ізраїль його таким не вважає
показати весь коментар
14.06.2025 23:25 Відповісти
Ізраїль нічого не вважає.
Ізраїль дбає про свої інтереси понад усе.
показати весь коментар
14.06.2025 23:32 Відповісти
там голова уряду єврей і в Україні, там уряд євреї і в Україні, і там і тут свої інтереси понад усе, але є ньюанси.
показати весь коментар
15.06.2025 09:19 Відповісти
До когось доходить тільки на 79 рік.
показати весь коментар
14.06.2025 23:21 Відповісти
cкільки заручників повернув трамп ?
показати весь коментар
14.06.2025 23:23 Відповісти
Написано ж! Багатьох! ))
показати весь коментар
14.06.2025 23:59 Відповісти
Це дуже добрий приклад нашим неадекватам, як зараз відносяться до тих хто хоче собі ядерну зброю!
показати весь коментар
14.06.2025 23:26 Відповісти
Олег, спокойно, ЯО - это очень долго и сложно! Для нищей, обкраденной собственной властью, да и частью народа тоже Украины это просто не реально. От слов совсем и никогда.
показати весь коментар
14.06.2025 23:36 Відповісти
Приклад просто бомбезний.
Пончик, якого ніхто не чіпає , але сидить з бомбою і вже навіть бере участь у війні проти європейців. І Іран без бомби, якого ******** просто так, от нєхєр дєлать...
показати весь коментар
14.06.2025 23:56 Відповісти
Не від "нєхєр дєлать", а саме через бажання мати ядерну зброю і агресивні плани. Просто подумайте шо буде, коли Зєля прогундосить шо Україна відновлює ядерну програму. Подивіться на Іран і добряче подумайте.
показати весь коментар
15.06.2025 00:01 Відповісти
Повторюю подивись на п.корею, а ще краще на Ізраїль. Сильно його розбомбили за бажання мати ЯЗ?
показати весь коментар
15.06.2025 00:06 Відповісти
Іран ідіот, замість того щоб прискоритись вів роками ідіотські переговори, відкривсь, пустив Магате, хоча його двічі кидонули в 2018 і зараз.
показати весь коментар
15.06.2025 00:07 Відповісти
а їх і не збиралися бомбити навіть тоді, коли вони не мали ядерної зброї.
показати весь коментар
15.06.2025 05:32 Відповісти
Північна Корея - то протекторат Китаю! Тому коли придивитись до Чен Іна то побачиш жопу Сі!
показати весь коментар
15.06.2025 08:53 Відповісти
Хто встиг той проскочив. Да і що ти пончику зробиш? В нього снарядів більше чим в НАТО, може собі рашистам дозволити мільйон другий підкинути. Бомжують який десяток років зате зброї наклепали якої хочеш више криши! Ізраіль бомбу по суті в подарунок від США отримав, в них просто нереальне лобі, і то стреманулися відкрито зробити, втіхарца, тіпа її і немає... А всіх остальних нагнули і більше нікому ядер не бачити - в України і ЮАР вже існуючу ядерну зброю забрали!
показати весь коментар
15.06.2025 02:47 Відповісти
коли в ЮАР до влади прийшли нігри, ядерну бомбу їм залишати строьомно.
показати весь коментар
15.06.2025 09:21 Відповісти
Ясна річ, що не буде, а іранське керівництво ні таки продажні лохи як українськи, щоб відмовлятися від ЯЗ.
показати весь коментар
14.06.2025 23:27 Відповісти
Тоді їх просто ********* у бронзову добу. Будуть жити з свічками і грітися у багаття.
показати весь коментар
14.06.2025 23:30 Відповісти
Якщо могли би -то вже давно це зробили.
показати весь коментар
14.06.2025 23:34 Відповісти
Ага,Сев. Корею уже вбомбили, видим.
показати весь коментар
14.06.2025 23:37 Відповісти
Чувак реально живе у своїй вигаданій реальності.
Його б реально пнревірити у психіатра.

От, що відбувається, коли кандидат у президенти не проходить нарколога, як в Україні, чи психіатра, як у США.
показати весь коментар
14.06.2025 23:28 Відповісти
Сарказм? гарно вийшло 😉
показати весь коментар
14.06.2025 23:42 Відповісти
Може досить? Ви справді думаєте, що президент США не проходить регулярні медичні перевірки (і в психіатра також)???

Він може бути негідником, чи ще кимось, може комусь (чи багато кому) не подобатися, але він точно не псих.

А те, що ми так залежимо від зовнішньої допомоги, то це наші провали в державному будівництві, а не проблеми Трампа. То ж досить зганяти на ньому весь гнів. Президент України має інше прізвище.
показати весь коментар
14.06.2025 23:45 Відповісти
У свого можливо. Але публічне розголошення його стану без його згоди заборонене.
показати весь коментар
14.06.2025 23:47 Відповісти
Тобто ви вважаєте, що якщо він псих, то всім не це начхати (певне коло людей все ж повинно мати доступ до такої інформації), нехай і далі буде президентом?
Плюс опоненти точно довідалися б про це, і звичайно використали б.
показати весь коментар
15.06.2025 17:28 Відповісти
Байден проходив, проходив, все було гаразд. А виявилось, що в нього рак 4го ступеню вже роки три, ось така несподіванка.
показати весь коментар
15.06.2025 00:28 Відповісти
ух як боїться бармалейчиків із ядерною бімбою
показати весь коментар
14.06.2025 23:29 Відповісти
Миру не буде поки в Ірану не з'явиться ядерна зброя.
показати весь коментар
14.06.2025 23:34 Відповісти
Да, монополія на бєспрєдєл захиталась
показати весь коментар
14.06.2025 23:35 Відповісти
Зате з йухловськими і чучхейськими ядерними режимами все зашибісь!
показати весь коментар
14.06.2025 23:40 Відповісти
Тепер Іран точно її зробить... Хібащо Ізраїль піде в наземну операцію і покладе половину свого війська спочатку... А потім другу від партизанської війни.
показати весь коментар
14.06.2025 23:41 Відповісти
З лайна та палок у сараї?
показати весь коментар
14.06.2025 23:49 Відповісти
Після того як Україну залишили без захисту від країни яка має яо, то хто з країн маючих можливість створити своє яо буде домовлятися про якісь обіцянки
показати весь коментар
14.06.2025 23:46 Відповісти
Да невже? А мир з Сосією у якої є ядерна зброя, буде? Якісь подвійні стандарти
показати весь коментар
14.06.2025 23:48 Відповісти
Брехні. Ядерний ізраїль та ядерний іран просто будуть періодично обстрілювати одне одного, як це роблять індія з пакистаном, ось і все.
показати весь коментар
14.06.2025 23:56 Відповісти
Старий лис розкрив карти.
показати весь коментар
15.06.2025 00:18 Відповісти
Как показала практика - только ядерное оружие защита от того что сейчас происходит с Ираном.
показати весь коментар
15.06.2025 00:25 Відповісти
Я понял кого это мне напоминает. Разговоры Путина о демилитаризации Украины и о том что НАТО должно отступить и т.д. Короче, Израиль и дальше шпарит по методичке Путина.
показати весь коментар
15.06.2025 01:12 Відповісти
За таке зараз ще й третій раз Трампа вб'ють.
показати весь коментар
15.06.2025 05:56 Відповісти
Миру не буде, якщо у параші ядерна зброя
показати весь коментар
15.06.2025 06:40 Відповісти
"Зупинка іранської ядерної програми є необхідним досягненням для миру" - так війна зараз тільки в Україні! Після зупинки ядерної програми Ірану війна закінчиться?! Та Трамп титан думки!
показати весь коментар
15.06.2025 07:19 Відповісти
можно сказати ,і про Україну ,як альтернативу , миру в Україні не буде ,тому шо нема в неї козирів ,ЯО ...Іми США про це подбали ...
показати весь коментар
15.06.2025 07:56 Відповісти
цього б не сталося якби Трампло був президентом
показати весь коментар
15.06.2025 09:15 Відповісти
 
 