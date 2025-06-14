Миру не буде, якщо в Ірану є ядерна зброя, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що миру бути не може, якщо Іран має ядерну зброю.
Про це він сказав в інтерв'ю The Atlantic, передає The Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.
Американський лідер наголосив, що зупинка іранської ядерної програми є необхідним досягненням для миру.
"Для тих людей, які кажуть, що хочуть миру - у вас не може бути миру, якщо в Ірану є ядерна зброя. Так що всі ті чудові люди, які не хочуть нічого робити з Іраном, що має ядерну зброю - це не мир", - сказав глава Білого дому.
За словами Трампа, запобігання появі ядерної зброї в Ірану є життєво важливим інтересом США.
"Іран не може мати ядерну бомбу, все дуже просто. Незалежно від того, Ізраїль це чи не Ізраїль - в Ірану не може бути ядерної бомби",- сказав очільник США.
Також Трамп стверджує, що Іран "все ще хоче укласти угоду" за своєю ядерною програмою, незважаючи на атаки Ізраїлю.
Лідер США також висловив оптимізм щодо того, що війна з ХАМАС у Газі наближається до кінця.
"Газа вже готова здатися - або майже готова. Ми повернули багатьох заручників",- додав Трамп.
Але приклад феєричного кидка України говорять сам за себе...
Ізраїль дбає про свої інтереси понад усе.
Пончик, якого ніхто не чіпає , але сидить з бомбою і вже навіть бере участь у війні проти європейців. І Іран без бомби, якого ******** просто так, от нєхєр дєлать...
Його б реально пнревірити у психіатра.
От, що відбувається, коли кандидат у президенти не проходить нарколога, як в Україні, чи психіатра, як у США.
Він може бути негідником, чи ще кимось, може комусь (чи багато кому) не подобатися, але він точно не псих.
А те, що ми так залежимо від зовнішньої допомоги, то це наші провали в державному будівництві, а не проблеми Трампа. То ж досить зганяти на ньому весь гнів. Президент України має інше прізвище.
Плюс опоненти точно довідалися б про це, і звичайно використали б.