Миру не буде, якщо в Ірану є ядерна зброя, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що миру бути не може, якщо Іран має ядерну зброю.

Про це він сказав в інтерв'ю The Atlantic, передає The Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.

Американський лідер наголосив, що зупинка іранської ядерної програми є необхідним досягненням для миру.

"Для тих людей, які кажуть, що хочуть миру - у вас не може бути миру, якщо в Ірану є ядерна зброя. Так що всі ті чудові люди, які не хочуть нічого робити з Іраном, що має ядерну зброю - це не мир", - сказав глава Білого дому.

За словами Трампа, запобігання появі ядерної зброї в Ірану є життєво важливим інтересом США.

"Іран не може мати ядерну бомбу, все дуже просто. Незалежно від того, Ізраїль це чи не Ізраїль - в Ірану не може бути ядерної бомби",- сказав очільник США.

Також Трамп стверджує, що Іран "все ще хоче укласти угоду" за своєю ядерною програмою, незважаючи на атаки Ізраїлю.

Лідер США також висловив оптимізм щодо того, що війна з ХАМАС у Газі наближається до кінця.

"Газа вже готова здатися - або майже готова. Ми повернули багатьох заручників",- додав Трамп.

