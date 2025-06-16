УКР
Іран має зупинити свою ядерну програму, якщо хоче припинення атак, - Нетаньягу

Нетаньягу назвав умову для припинення ударів по Ірану

Ізраїль готовий припинити воєнну кампанію проти Ірану, якщо Тегеран прийме вимоги США про ліквідацію своєї ядерної програми.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в інтерв'ю Fox News, передає The Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання полягає в тому, щоб зупинити ті речі, які загрожують нашому виживанню. І ми прагнемо це зупинити. Тепер, якщо вони (Іран, - ред.) готові прийняти умови президента Дональда Трампа, це інша річ",- сказав Нетаньягу.

Інакше, за його словами, атаки на Іран завершаться, "коли ми усунемо ці можливості, і ми це зробимо".

Читайте також: Переговори між США і Іраном, заплановані на 15 червня, скасовано

Водночас Нетаньягу заявив, що зміна влади в Ірані не є метою Ізраїлю, але "це, безумовно, може бути результатом, оскільки іранський режим дуже слабкий".

Також глава ізраїльського уряду розповів, що Ізраїль поділився зі США розвідданими про те, що Іран створює ядерну зброю.

"Було абсолютно ясно, що вони працюють над секретним планом з перетворення урану на зброю. Вони рухалися дуже швидко. Вони могли б створити тестовий боєприпас, можливо, перший боєприпас за кілька місяців, та точно - менше ніж за рік. Це була інформація, якою ми поділилися зі США", - сказав політик.

Нетаньягу зазначив, що Ізраїль і США "повністю координують свої дії".

Коли його запитали, чи має Ізраїль можливість знищити іранські об'єкти, розташовані глибоко під землею, Нетаньягу сказав, що не хоче вдаватися "в конкретні оперативні плани".

Читайте також: Миру не буде, якщо в Ірану є ядерна зброя, - Трамп

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

У неділю 15 червня президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.

Читайте також: Не можна дозволити Ірану розробляти або мати ядерну зброю, - Мерц

Ізраїль (1828) Іран (2334) Нетаньягу Беньямін (187) ядерна зброя (1211)
+9
Це вам, напевне, такий дивний текст в ОПі написали. Бо сам американець такого не придумав би. Всі бачили те знущання над найвеличнішим, якого ще й звідти вигнали. Сором. Ганьба. Нам всім на жаль.
16.06.2025 00:40 Відповісти
+6
Іран + росія = зло на весь світ 😡
16.06.2025 00:30 Відповісти
+6
Я не далеко не прихильник Ірану, але у самого Ізраїлю є ядерна зброя і чому одна країна має право мати ядерну зброю, а інша ні. Більше того, саме припущення, що у цієї країни може бути розробка ядерної зброї дає такій країні право для нападу, нападу, який вони називають упереджуючим. Така ж Історія була в Іраку, де в результаті ядерної зброї не виявилось.
16.06.2025 07:43 Відповісти
ТАК ДЕРЖАТЬ!ГАСИТЬ!ЯДЕРКУ!
16.06.2025 00:15 Відповісти
ПДАНЕТА НАША А НЕ ТОЛЬКО ВАША!
16.06.2025 00:16 Відповісти
Нетаньяху не має права зупинятись. Бо це пролонгація попередніх десятиріч протистоянь з політикою релігійного фанатизму аятолізма. Напуркуа тоді теперішні удари по Ірану і одержання відповідей. Бо це просто як кацапська ,, двіжуха раді двіжухі,,
16.06.2025 00:20 Відповісти
У нас теж Зе координує з США,тільки здачу країни, а трампон вже пообіцяв ***** шмат України в обмін на невтручання по Ірану.
16.06.2025 00:21 Відповісти
А хто має не втручатися?
16.06.2025 00:31 Відповісти
москва,хоча путіну ніщо не заважає прийняти іранське керівництво до себе на поселення як асада і януковича)
16.06.2025 00:41 Відповісти
вся верхівка Ірану вже в мааскві
16.06.2025 00:45 Відповісти
якщо так це ще один доказ угоди пу з трампушою
16.06.2025 00:50 Відповісти
я тільки таке бачив .."Іранський високопосадовець Алі Асгар Хеджазі розпочав таємні переговори з представниками Кремля про можливість евакуації до рф."Про це повідомляє https://www.iranintl.com/en/202506153055 Iran International
16.06.2025 00:53 Відповісти
А що може зробити Москва?
Побажати аятоллам удачі?
16.06.2025 01:04 Відповісти
Зеленський єдина людина в історії, який плюнув в обличчя і витер підлогу президентом Америки. Та ще в Білому домі.
16.06.2025 00:31 Відповісти
Це вам, напевне, такий дивний текст в ОПі написали. Бо сам американець такого не придумав би. Всі бачили те знущання над найвеличнішим, якого ще й звідти вигнали. Сором. Ганьба. Нам всім на жаль.
16.06.2025 00:40 Відповісти
Ми всі бачили відео де Зеленський достойно відповідав на дурні претензії несповнарозуму Трампа&Co. Всі ці ,,знущання,, Зе на кую вертів. Це був єдиний раз за ці вже 6(?) років керування Зеленським Україною, де я був за нього. Все він зробив вірно. Жалюгідними виглядали ,,столпи,, американської політичної затрампівської спільноти.
16.06.2025 00:50 Відповісти
бред собачий- ничего зелень никому не плевал, а надо было..
16.06.2025 03:02 Відповісти
Не фантазуйте , на що здатна московія навіть проти країни , в якої нема флоту й літаки застарілі весь світ вже побачив . Як й чого коштує московитське ППО ... ***** й в Україні по вуха в лайні - він Сирію здав з потрохами , хоча протистояти повстанцям у капках не вимагає багато сил . кремляді не лізуть тупо через те , що люто бздять йще тут зганьбитися .
16.06.2025 01:34 Відповісти
Палка має два кінці....
16.06.2025 00:25 Відповісти
Потрібно знищити ядерні обʼєкти Ірану
і Нетаньягу має
на це право , для виживання своєі краіни , так як погрози продовжуються від іранців !!
16.06.2025 00:27 Відповісти
Куйло: "Ми билі винуждєни прінять прєвєнтівниє мєри, чтоби устраніть ісходящіє от Украіни угрози".
16.06.2025 07:57 Відповісти
Іран + росія = зло на весь світ 😡
16.06.2025 00:30 Відповісти
Ви чого.... ви чого.... трампон он заявляє що засРашка може стати "посередником" між Ізраїлем та Іраном.... такий собі вбивця, військовий злочинець та терорист х7йло й одночасно "посередник задля миру"..... час "ах7їтєльних історій'.....
16.06.2025 03:57 Відповісти
Украина должна провести демилитаризацию - заявил *****.
16.06.2025 00:50 Відповісти
Ху@ ло йде на .....уй зі своїми вимогами до Украіни !!
16.06.2025 01:02 Відповісти
Іран, звісно підари ще ті, але чому Нетаньягу не йде туди ж зі своїми вимогами до Ірану? Або всім, або нікому ..
16.06.2025 08:44 Відповісти
все тепер свалу у натаньяхи і ізраілю немає,або вони добивають реактор і аятол,або аборигени зроблять ядерну боєголовку і запустять на ізраіль!
16.06.2025 01:04 Відповісти
Якщо цей підх*йловник Ізраїльскій не зміг зупинити ядерну програму Ірана своїми атаками за послідні дні то своїми проханнями він н*куя не зупине...але тепер Іран і всі його союзники відкриті і не відкриті будуть робити все що завгодно щоб доробити бомбу і х*ярнути і по Ізраїлю і по омериці
16.06.2025 01:24 Відповісти
У Ирана осталось всего два пути
1. Лечь капитально под Китай. Отказавшись даже от намека на сувернитет. Стать западной Северной Кореей.
2. Дальше продолжать щелкать хлебалом. Не знаю какова прочность власти мулл, но то что нам известно это то что всякие сепаратисты сейчас радуются. Так как у власти нет на них ресурсов. Так что страна заодно погрязнет в гражданских войнах. Самое интересное гражданских войн, что они выйдут за пределы страны(базы и все такое) как это всегда бывает.
16.06.2025 01:40 Відповісти
лечь иран может под кого угодно - только кто же ему даст - Израиль точно не разрешит
16.06.2025 03:04 Відповісти
Начнет корабли и грузовики бомбить китайские?
16.06.2025 05:46 Відповісти
нет - только после того как они разгрузятся
17.06.2025 02:32 Відповісти
Нет никакой необходимости бомбить ядеркой Израиль. Достаточно взорвать на высоте 5-10 км несколько грязных бомб и они все сами оттуда уедут. Про США это смешно просто. Не исключаю возможность ядерного терроризма конечно но для большинства американцев плохие хирурги представляют вдесятеро больший риск.
16.06.2025 06:41 Відповісти
Desar ты иранская ШЛЮХА или ********* без паранжи?
17.06.2025 02:37 Відповісти
ок, дороблять аналог бімби що штати скинули на японію, ок скинуть ї на Ізраіль.
а вам тупоголовим рашатролям не приходила в голову така мисля що ізраїль у відповідь зітре все живе на території Ірану ударами у відповідь яз...
ну якшо така ціль у режиму аятол, ну тобто щоб всі їх раби потрапили у рай, то хай скидають бімби на ізраіль та сша.
16.06.2025 10:17 Відповісти
если бибa тaк зaпел, знaчит зaкaнчивaются у них рaкеты
16.06.2025 01:29 Відповісти
Танюха, бий по кацапам та по чмомпону
16.06.2025 01:56 Відповісти
Пам'ятаю як всі тут тішились, коли ***** МКС оголосив військовим злочинцем. А Нетан'яху теж військовий злочинець, забули?
16.06.2025 05:36 Відповісти
Что и требовалось доказать...Биби куколд...
16.06.2025 05:44 Відповісти
Он хочет втянуть США в войну. Непонятно чего хотят иранцы, так как они в этой истории выглядят крупными идиотами. Хотя если взять что там генералы на должностях сидят с 80ых годов, то может они просто давно забронзовели.
16.06.2025 06:03 Відповісти
Вообще то что делает сейчас Израиль это классическая стратегия - бомбардировки перед вторжением. По книжке. А кто будет вторгаться? Догадаться несложно. Но это месяц где-то срока, так что пока ситуация подвисла.
16.06.2025 06:06 Відповісти
Очень интересно, и кто будет вторгаться? Мы что ли? Держите карман шире.
16.06.2025 06:36 Відповісти
Больше некому. Израильская армия маленькая и мало того у неё враги со всех сторон. Они не могут себе позволить еще в Иран идти.
16.06.2025 06:39 Відповісти
Израиль пытался отрепетировать наземную операцию против Хезболлы в прошлом году или когда это было. Но все закончилось грандиозным фейлом. Так что я уверен, что с Ираном повторять они не собираются.
16.06.2025 06:47 Відповісти
Ну вот значит никто и не будет вторгаться. Иран это не пустыня и голая степь, это 2 миллиона квадратных километров гор или около того, холмов и тд, и 90-100 миллионов населения, которое в прошлый раз без проблем бежало на минные поля за пластиковые ключи в рай.
И я вас уверяю большому количеству американцев давно уже надоело нянчиться с Израилем.
Израиль заварил эту кашу не будучи в состоянии даже зачистить Газу, вот пускай и расхлёбывать теперь ее.
16.06.2025 10:02 Відповісти
И кто будет проводить наземную кровопролитную операцию?! ***** уже попробовал!!
16.06.2025 06:47 Відповісти
обыкновенные Иранцы давно бы уже договорились с изралиелем сша и с кем угодно - но куда девать шизанутых аятолл и подстрекателей из кремля и паРаши?
17.06.2025 02:40 Відповісти
О чем договорились?
17.06.2025 03:58 Відповісти
Если так все будет идти как идёт сейчас, закончится это не прекращением ядерной программы Ирана а извинениями Израиля и присылаете Израилем ядерных специалистов, инженеров и рабочих для восстановления разрушенных ядерных объектов, ну и самое болезненное-- за счёт Израиля.
16.06.2025 06:34 Відповісти
Desar кацап - у тебя весь пердеж в путинскую лужу мочи
17.06.2025 02:41 Відповісти
Ядерна зброя повинна бути заборонена для всіх без виключення країн. Це буде справедливо...
16.06.2025 07:29 Відповісти
Хто буде забороняти і хто кого послухає?)
16.06.2025 07:44 Відповісти
Значить ЯЗ повинна бути у всіх....
16.06.2025 08:19 Відповісти
16.06.2025 09:05 Відповісти
Я не далеко не прихильник Ірану, але у самого Ізраїлю є ядерна зброя і чому одна країна має право мати ядерну зброю, а інша ні. Більше того, саме припущення, що у цієї країни може бути розробка ядерної зброї дає такій країні право для нападу, нападу, який вони називають упереджуючим. Така ж Історія була в Іраку, де в результаті ядерної зброї не виявилось.
16.06.2025 07:43 Відповісти
ты прихильник русни - не позорься))
17.06.2025 02:42 Відповісти
А самое интересное во всем этом, что Иран в принципе готов отказаться от ЯО, но намерен продолжать работу в сфере энергетики и не намерен подписывать никакие соглашения в которых будет полный запрет ядерных технологий.
А от энергетики до оружия дистанция есть, но она преодолеваемая. И кто будет контролировать наличие и соблюдение этой дистанции?
16.06.2025 10:48 Відповісти
.Вже давно пора назвати речі своїми іменами та перейменувати США в СШІ(сполучені штати ізраілю)."Ізраїль готовий припинити воєнну кампанію проти Ірану, якщо Тегеран прийме вимоги США про ліквідацію своєї ядерної програми. Джерело: https://censor.net/ua/n3558053
16.06.2025 12:10 Відповісти
 
 