Іран має зупинити свою ядерну програму, якщо хоче припинення атак, - Нетаньягу

Ізраїль готовий припинити воєнну кампанію проти Ірану, якщо Тегеран прийме вимоги США про ліквідацію своєї ядерної програми.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в інтерв'ю Fox News, передає The Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання полягає в тому, щоб зупинити ті речі, які загрожують нашому виживанню. І ми прагнемо це зупинити. Тепер, якщо вони (Іран, - ред.) готові прийняти умови президента Дональда Трампа, це інша річ",- сказав Нетаньягу.

Інакше, за його словами, атаки на Іран завершаться, "коли ми усунемо ці можливості, і ми це зробимо".

Водночас Нетаньягу заявив, що зміна влади в Ірані не є метою Ізраїлю, але "це, безумовно, може бути результатом, оскільки іранський режим дуже слабкий".

Також глава ізраїльського уряду розповів, що Ізраїль поділився зі США розвідданими про те, що Іран створює ядерну зброю.

"Було абсолютно ясно, що вони працюють над секретним планом з перетворення урану на зброю. Вони рухалися дуже швидко. Вони могли б створити тестовий боєприпас, можливо, перший боєприпас за кілька місяців, та точно - менше ніж за рік. Це була інформація, якою ми поділилися зі США", - сказав політик.

Нетаньягу зазначив, що Ізраїль і США "повністю координують свої дії".

Коли його запитали, чи має Ізраїль можливість знищити іранські об'єкти, розташовані глибоко під землею, Нетаньягу сказав, що не хоче вдаватися "в конкретні оперативні плани".

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

У неділю 15 червня президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.

