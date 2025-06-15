Не можна дозволити Ірану розробляти або мати ядерну зброю, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Ірану "не можна дозволити розробляти ядерну зброю або мати її".
Про це він заявив журналістам напередодні зустрічі G7 у Канаді, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Мерца, оскільки іранська ядерна програма є екзистенційною загрозою для Ізраїлю, саме прогрес Ірану на шляху до створення ядерної зброї став причиною масових ізраїльських атак цього тижня.
"Не можна дозволити Ірану розробляти ядерну зброю або мати її", - наголосив канцлер ФРН.
Політик також сказав, що оскільки всі дипломатичні зусилля не змогли змусити Іран відмовитися від ядерної програми, "Ізраїль має право захищати своє існування і безпеку своїх громадян".
Водночас Мерц наголосив, що не можна допустити розширення конфлікту на Близькому Сході, і засудив удари Ірану по цивільних в Ізраїлі.
"Тегеран повинен негайно припинити бомбардування цивільних об'єктів в Ізраїлі. Не можна допустити, щоб інші держави регіону стали театрами воєнних дій",- сказав канцлер Німеччини.
Також він додав, що питання війни між Ізраїлем і Іраном буде головним на порядку денному саміту Великої сімки (G7) у Канаді.
Окрім цього, Мерц висловив занепокоєння тим, що євреї у його країні можуть стати мішенню для атак.
Канцлер ФРН також додав, що Ізраїль звернувся до Німеччини з проханням надати протипожежне обладнання.
"Ми негайно почнемо працювати над цим", - заявив Мерц.
Нагадаємо, що в неділю, 15 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.
У суботу, 14 червня, Трамп провів розмову з Путіним. Ініціатором розмови виступив глава Кремля. Сторони говорили про війну між Ізраїлем та Іраном.
