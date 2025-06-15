УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5113 відвідувачів онлайн
Новини Ядерна програма Ірану
2 834 116

Не можна дозволити Ірану розробляти або мати ядерну зброю, - Мерц

Мерц про ядерну програму Ірану

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Ірану "не можна дозволити розробляти ядерну зброю або мати її".

Про це він заявив журналістам напередодні зустрічі G7 у Канаді, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Мерца, оскільки іранська ядерна програма є екзистенційною загрозою для Ізраїлю, саме прогрес Ірану на шляху до створення ядерної зброї став причиною масових ізраїльських атак цього тижня.

"Не можна дозволити Ірану розробляти ядерну зброю або мати її", - наголосив канцлер ФРН.

Політик також сказав, що оскільки всі дипломатичні зусилля не змогли змусити Іран відмовитися від ядерної програми, "Ізраїль має право захищати своє існування і безпеку своїх громадян".

Водночас Мерц наголосив, що не можна допустити розширення конфлікту на Близькому Сході, і засудив удари Ірану по цивільних в Ізраїлі.

"Тегеран повинен негайно припинити бомбардування цивільних об'єктів в Ізраїлі. Не можна допустити, щоб інші держави регіону стали театрами воєнних дій",- сказав канцлер Німеччини.

Також він додав, що питання війни між Ізраїлем і Іраном буде головним на порядку денному саміту Великої сімки (G7) у Канаді.

Окрім цього, Мерц висловив занепокоєння тим, що євреї у його країні можуть стати мішенню для атак.

Читайте також: Миру не буде, якщо в Ірану є ядерна зброя, - Трамп

Канцлер ФРН також додав, що Ізраїль звернувся до Німеччини з проханням надати протипожежне обладнання.

"Ми негайно почнемо працювати над цим", - заявив Мерц.

Нагадаємо, що в неділю, 15 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.

У суботу, 14 червня, Трамп провів розмову з Путіним. Ініціатором розмови виступив глава Кремля. Сторони говорили про війну між Ізраїлем та Іраном.

Читайте також: Переговори між США і Іраном, заплановані на 15 червня, скасовано

Автор: 

Іран (2334) ядерна зброя (1211) Мерц Фрідріх (249)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Не переживай Фрідріх. Рудий "укладач угод" укладе угоду.
показати весь коментар
15.06.2025 20:49 Відповісти
+9
Не можна! а пупсам можна! - їбанати ше ті
показати весь коментар
15.06.2025 20:53 Відповісти
+9
ЯЗ це не загроза, це гарантія, що держави монстри в той чи інший історичний момент не вирішать стерти вас з лиця землі... якщо ти хочеш миру для свої громадян у тебе має бути ЯЗ...
показати весь коментар
15.06.2025 20:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Захлохни.
показати весь коментар
15.06.2025 21:50 Відповісти
Правда очі коле? Вибач, шо заважаю тобі надрочувати на неїснуючий український ядерний арсенал.
показати весь коментар
15.06.2025 21:57 Відповісти

та й одної бімби буде маловато..
показати весь коментар
15.06.2025 21:52 Відповісти
У нас є дрони, здатні нести яз.
показати весь коментар
15.06.2025 21:53 Відповісти
Ага, і кравчучки . Вам самім не смішно? Тарабанити дорогущу штучно зроблену бімбу дроном, який може бути збитий з будʼякого пзрк\кулемету\та чим завгодно.
показати весь коментар
15.06.2025 21:56 Відповісти
>Вам самім не смішно?
ні
>Тарабанити дорогущу штучно зроблену бімбу дроном, який може бути збитий з будʼякого пзрк\кулемету\та чим завгодно.
звісно, краще використати СС18, але й дрон може це зробити.
>штучно зроблену бімбу
або не штучно
показати весь коментар
15.06.2025 21:59 Відповісти
Теоретично може. А практично - ні. Ніхто не буде так ризикувати.
показати весь коментар
15.06.2025 22:01 Відповісти
>Ніхто не буде так ризикувати.
або буде. доставити 50кг - не проблема
показати весь коментар
15.06.2025 22:09 Відповісти
Подальша суперечка на цю тему абсолютно беззмістовна.
показати весь коментар
15.06.2025 22:19 Відповісти
Ірану не можна (і добре), а Пакистану чомусь можна. Така собі логіка.
показати весь коментар
15.06.2025 21:49 Відповісти
1) Пакістан не помічений у дружбі з віссю зла.
2) Звичайна практика - чинити перепони новим володільцям ядерної зброї. Саме тому, що забрати її неможливо без значних жертв у тих, хто наважиться, чи у їх союзників, але її можна лише віддати, як зробила Україна.
показати весь коментар
15.06.2025 22:26 Відповісти
а куйлу з ядерною бімбою можна окуповувати Україну і винищувати український народ ???
показати весь коментар
15.06.2025 22:54 Відповісти
краще мерц, ніж меркель..
показати весь коментар
15.06.2025 23:29 Відповісти
А почему собственно?!?!
показати весь коментар
16.06.2025 06:54 Відповісти
Ядерну зброю або не повинен мати ніхто, або повинні мати всі....
показати весь коментар
16.06.2025 07:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 