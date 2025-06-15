Не можна дозволити Ірану розробляти або мати ядерну зброю, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Ірану "не можна дозволити розробляти ядерну зброю або мати її".

Про це він заявив журналістам напередодні зустрічі G7 у Канаді, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Мерца, оскільки іранська ядерна програма є екзистенційною загрозою для Ізраїлю, саме прогрес Ірану на шляху до створення ядерної зброї став причиною масових ізраїльських атак цього тижня.

"Не можна дозволити Ірану розробляти ядерну зброю або мати її", - наголосив канцлер ФРН.

Політик також сказав, що оскільки всі дипломатичні зусилля не змогли змусити Іран відмовитися від ядерної програми, "Ізраїль має право захищати своє існування і безпеку своїх громадян".

Водночас Мерц наголосив, що не можна допустити розширення конфлікту на Близькому Сході, і засудив удари Ірану по цивільних в Ізраїлі.

"Тегеран повинен негайно припинити бомбардування цивільних об'єктів в Ізраїлі. Не можна допустити, щоб інші держави регіону стали театрами воєнних дій",- сказав канцлер Німеччини.

Також він додав, що питання війни між Ізраїлем і Іраном буде головним на порядку денному саміту Великої сімки (G7) у Канаді.

Окрім цього, Мерц висловив занепокоєння тим, що євреї у його країні можуть стати мішенню для атак.

Канцлер ФРН також додав, що Ізраїль звернувся до Німеччини з проханням надати протипожежне обладнання.

"Ми негайно почнемо працювати над цим", - заявив Мерц.

Нагадаємо, що в неділю, 15 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.

У суботу, 14 червня, Трамп провів розмову з Путіним. Ініціатором розмови виступив глава Кремля. Сторони говорили про війну між Ізраїлем та Іраном.

