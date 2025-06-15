Нельзя позволить Ирану разрабатывать или иметь ядерное оружие, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Ирану "нельзя позволить разрабатывать ядерное оружие или иметь его".

Об этом он заявил журналистам накануне встречи G7 в Канаде, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Мерца, поскольку иранская ядерная программа является экзистенциальной угрозой для Израиля, именно прогресс Ирана на пути к созданию ядерного оружия стал причиной массовых израильских атак на этой неделе.

"Нельзя позволить Ирану разрабатывать ядерное оружие или иметь его", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Политик также сказал, что поскольку все дипломатические усилия не смогли заставить Иран отказаться от ядерной программы, "Израиль имеет право защищать свое существование и безопасность своих граждан".

В то же время Мерц подчеркнул, что нельзя допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке, и осудил удары Ирана по гражданским в Израиле.

"Тегеран должен немедленно прекратить бомбардировки гражданских объектов в Израиле. Нельзя допустить, чтобы другие государства региона стали театрами военных действий", - сказал канцлер Германии.

Также он добавил, что вопрос войны между Израилем и Ираном будет главным на повестке дня саммита Большой семерки (G7) в Канаде.

Кроме этого, Мерц выразил обеспокоенность тем, что евреи в его стране могут стать мишенью для атак.

Читайте также: Мира не будет, если у Ирана есть ядерное оружие, - Трамп

Канцлер ФРГ также добавил, что Израиль обратился к Германии с просьбой предоставить противопожарное оборудование.

"Мы немедленно начнем работать над этим", - заявил Мерц.

Напомним, что в воскресенье, 15 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что заставит Иран и Израиль заключить соглашение для завершения конфликта между ними.

В субботу, 14 июня, Трамп провел разговор с Путиным. Инициатором разговора выступил глава Кремля. Стороны говорили о войне между Израилем и Ираном.

Читайте также: Переговоры между США и Ираном, запланированные на 15 июня, отменены