Нельзя позволить Ирану разрабатывать или иметь ядерное оружие, - Мерц

Мерц о ядерной программе Ирана

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Ирану "нельзя позволить разрабатывать ядерное оружие или иметь его".

Об этом он заявил журналистам накануне встречи G7 в Канаде, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Мерца, поскольку иранская ядерная программа является экзистенциальной угрозой для Израиля, именно прогресс Ирана на пути к созданию ядерного оружия стал причиной массовых израильских атак на этой неделе.

"Нельзя позволить Ирану разрабатывать ядерное оружие или иметь его", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Политик также сказал, что поскольку все дипломатические усилия не смогли заставить Иран отказаться от ядерной программы, "Израиль имеет право защищать свое существование и безопасность своих граждан".

В то же время Мерц подчеркнул, что нельзя допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке, и осудил удары Ирана по гражданским в Израиле.

"Тегеран должен немедленно прекратить бомбардировки гражданских объектов в Израиле. Нельзя допустить, чтобы другие государства региона стали театрами военных действий", - сказал канцлер Германии.

Также он добавил, что вопрос войны между Израилем и Ираном будет главным на повестке дня саммита Большой семерки (G7) в Канаде.

Кроме этого, Мерц выразил обеспокоенность тем, что евреи в его стране могут стать мишенью для атак.

Читайте также: Мира не будет, если у Ирана есть ядерное оружие, - Трамп

Канцлер ФРГ также добавил, что Израиль обратился к Германии с просьбой предоставить противопожарное оборудование.

"Мы немедленно начнем работать над этим", - заявил Мерц.

Напомним, что в воскресенье, 15 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что заставит Иран и Израиль заключить соглашение для завершения конфликта между ними.

В субботу, 14 июня, Трамп провел разговор с Путиным. Инициатором разговора выступил глава Кремля. Стороны говорили о войне между Израилем и Ираном.

Читайте также: Переговоры между США и Ираном, запланированные на 15 июня, отменены

Автор: 

Иран (2074) ядерное оружие (1390) Фридрих Мерц (244)
Топ комментарии
+9
Не переживай Фрідріх. Рудий "укладач угод" укладе угоду.
15.06.2025 20:49 Ответить
+9
Не можна! а пупсам можна! - їбанати ше ті
15.06.2025 20:53 Ответить
+9
ЯЗ це не загроза, це гарантія, що держави монстри в той чи інший історичний момент не вирішать стерти вас з лиця землі... якщо ти хочеш миру для свої громадян у тебе має бути ЯЗ...
15.06.2025 20:57 Ответить
Захлохни.
15.06.2025 21:50 Ответить
Правда очі коле? Вибач, шо заважаю тобі надрочувати на неїснуючий український ядерний арсенал.
15.06.2025 21:57 Ответить

та й одної бімби буде маловато..
15.06.2025 21:52 Ответить
У нас є дрони, здатні нести яз.
15.06.2025 21:53 Ответить
Ага, і кравчучки . Вам самім не смішно? Тарабанити дорогущу штучно зроблену бімбу дроном, який може бути збитий з будʼякого пзрк\кулемету\та чим завгодно.
15.06.2025 21:56 Ответить
>Вам самім не смішно?
ні
>Тарабанити дорогущу штучно зроблену бімбу дроном, який може бути збитий з будʼякого пзрк\кулемету\та чим завгодно.
звісно, краще використати СС18, але й дрон може це зробити.
>штучно зроблену бімбу
або не штучно
15.06.2025 21:59 Ответить
Теоретично може. А практично - ні. Ніхто не буде так ризикувати.
15.06.2025 22:01 Ответить
>Ніхто не буде так ризикувати.
або буде. доставити 50кг - не проблема
15.06.2025 22:09 Ответить
Подальша суперечка на цю тему абсолютно беззмістовна.
15.06.2025 22:19 Ответить
Ірану не можна (і добре), а Пакистану чомусь можна. Така собі логіка.
15.06.2025 21:49 Ответить
1) Пакістан не помічений у дружбі з віссю зла.
2) Звичайна практика - чинити перепони новим володільцям ядерної зброї. Саме тому, що забрати її неможливо без значних жертв у тих, хто наважиться, чи у їх союзників, але її можна лише віддати, як зробила Україна.
15.06.2025 22:26 Ответить
а куйлу з ядерною бімбою можна окуповувати Україну і винищувати український народ ???
показать весь комментарий
краще мерц, ніж меркель..
15.06.2025 23:29 Ответить
А почему собственно?!?!
16.06.2025 06:54 Ответить
Ядерну зброю або не повинен мати ніхто, або повинні мати всі....
16.06.2025 07:00 Ответить
