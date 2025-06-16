Война в Украине не произошла бы, если бы Россию не исключили из G8. Это была ошибка, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из "Группы восьми" в 2014 году было "большой ошибкой". Если бы этого не произошло, то в Украине не было бы войны.

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Канады Карни, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Трампа, полномасштабной войны России против Украины можно было бы избежать, если бы он оставался президентом США еще четыре года назад.

"Раньше "Большая семерка" была "Большой восьмеркой". Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели присутствия России. Я бы сказал, что это было ошибкой, потому что сейчас не было бы войны, если бы там была Россия. И сейчас не было бы войны, если бы президентом был Трамп. Путин разговаривает со мной, и ни с кем другим он разговаривать не хочет, потому что он был очень обижен, когда его выбросили из G8. Как и я, как и вы, как и любой другой обиделся бы", - говорит он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я очень разочарован как Россией, так и Украиной. Нужно мирное соглашение, - Трамп

Трамп снова повторил, что исключение России из G8 было "большой ошибкой", и он "очень громко" говорил об этом, хотя и не был тогда в политике.

"Но это, считаю, усложнило ситуацию, потому что вы тратите столько времени на обсуждение России, а ее нет за столом переговоров. За столом переговоров могут быть враги, а он (Путин) даже тогда не считался врагом", - добавил Трамп, имея в виду время исключения РФ из "Группы восьми".

В то же время он признал, что сейчас возвращение России в формат вряд ли возможно, потому что "прошло очень много времени", но приглашение Китая - "не такая и плохая идея".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп прибыл в Канаду на саммит G-7

Напомним, Россию исключили из "Группы восьми" в 2014 году после незаконной аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. С тех пор G8 функционирует как G7 без участия РФ.