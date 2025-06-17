Донька Келлога про масований обстріл Києва: Путін розраховує на розділений Захід

Донька спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келлога Меган Моббс відреагувала на масований російський обстріл Києва у ніч проти 17 червня.

Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Ще одна жахлива ніч у Києві. [Російський диктатор Володимир] Путін використовуватиме прикриття того, що відбувається на Близькому Сході, для посилення своїх атак, розраховуючи на розгублений і розділений Захід", - наголосила Моббс.

Вона закликала розглянути законопроєкт про санкції проти Росії цього тижня та вжити заходів щодо решти 3,8 млрд доларів коштів PDA, які були виділені під час президентства Джо Байдена і не були використані.

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Наразі Кличко говорить про підтвердження 10 загиблих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

