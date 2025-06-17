Донька Келлога про масований обстріл Києва: Путін розраховує на розділений Захід
Донька спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келлога Меган Моббс відреагувала на масований російський обстріл Києва у ніч проти 17 червня.
Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Ще одна жахлива ніч у Києві. [Російський диктатор Володимир] Путін використовуватиме прикриття того, що відбувається на Близькому Сході, для посилення своїх атак, розраховуючи на розгублений і розділений Захід", - наголосила Моббс.
Вона закликала розглянути законопроєкт про санкції проти Росії цього тижня та вжити заходів щодо решти 3,8 млрд доларів коштів PDA, які були виділені під час президентства Джо Байдена і не були використані.
Атака на Україну у ніч на 17 червня
У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Наразі Кличко говорить про підтвердження 10 загиблих.
Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.
На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.
Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.
З точки зору теорії ігр - не доб'є, бо тоді буде погано одразу усім (завдяки ЯЗ)
>як зараз добивають Іран
це нас зараз добивають, а іран отримав малюсенький % пошкоджень від тих, які ми отримали.
>не дозволять Україні мати ядерну зброю. ні, не західні країни, які будуть обеспокоєність виражати і санкціми лякати. а самі кацапи.
навіть і не питаю дозволу, тим більше у кацапів
>знатимуть і їбануть на випередження.
куди? будуть бити по ядерних реакторах з 190т урану? не будуть, бо тоді покриють свої західні землі радіоактивними елементами
>можуть і ядеркою своєю ******.
тоді ми використаємо хімічну та біологічну зброю по москві, без москви росія не може існувати, швидко розпадеться на окремі землі.
з точки зору теорії ігр, русні буде вигідніше відмовитися від планів окупації України, інакше кінець.
А дичина - нинішня війна, коли лише Україна та український народ страждають.
Якщо захід дійсно на нашій стороні - закриють на це очі, бо наша ЯЗ потрібна лише для захисту від русні. Якщо не закриють - значить, вони ніколи не були нашими партнерами, а лише використовували нас. В такому випадку, ядерного шантажу буде достатньо щоб вони продовжили та збільшили допомогу.
>і був би ти дійсно націоналістом, то ти зараз не сидів би в Нідерландах, а був би десь в іншому місці.
це vpn
Це залежить від обставин, якщо підтримка буде єдиним способом утримати світ від ядерної катастрофи, то нам будуть допомагати. Так, це поганий спосіб, краще мати друзів та позитивну мотивацію - але у нас немає часу на це, на нас вже напали.
>ти тут хоть мільйон раз напиши про створення ядерної зброї - результат 0 буде. тож краще йди в ОПу і там створюй петицію.
поки що моя мета - роз'яснення принципової можливості створення ЯЗ та популяризація її.
=============
Помиляєшся! ***** розраховує на агента кремля Краснова, т.е. на Трампа.