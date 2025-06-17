Иностранные дипломаты посетили место удара РФ по дому в Киеве. ФОТОрепортаж

Представители более 60 дипломатических миссий других стран посетили место удара российских войск по дому в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщила пресс-служба МИД

"Это дало дипломатам возможность непосредственно ознакомиться с последствиями жестокого российского террора. Иностранных дипломатов сопровождал первый заместитель министра Сергей Кислица. Министерство иностранных дел выражает благодарность иностранному дипломатическому корпусу за солидарность с Украиной и украинским народом на фоне российской агрессии и варварских ударов", - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие руководители дипломатических миссий Австралии, Австрии Азербайджана, Албании, Алжира, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Армении, Вьетнама, Греции, Грузии Дании, Эстонии, Египта, Индии, Ирландии, Испании, Италии, Канады, КНР, Республики Корея, Латвии, Литвы, Мексики, Молдовы, Нидерландов, Германии, Норвегии, Пакистана, ЮАР, Палестины, Польши, Португалии, Республики Катар, Словакии, Словении, Сербии, США, Судана, Таджикистана, Турции, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Черногории, Швейцарии, Швеции, Японии. Также присутствовали представители дипломатических миссий Европейского инвестиционного банка, ЕС, НАТО, Офиса координатора-резидента ООН, Офиса Совета Европы, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, Апостольской Нунциатуры, ГУАМ и Мониторинговой миссии ООН по правам человека и ОЭСР.















Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела сообщалось о 15 погибших и более 100 пострадавших. Сейчас Кличко говорит о подтверждении 10 погибших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там занялись пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

