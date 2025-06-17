Іноземні дипломати відвідали місце удару РФ по будинку в Києві. ФОТОрепортаж

Представники понад 60 дипломатичних місій інших країн відвідали місце удару російських військ по будинку в Солом'янському районі Києва.

Про це повідомила пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Це надало дипломатам змогу безпосередньо ознайомитися з наслідками жорстокого російського терору. Іноземних дипломатів супроводжував перший заступник міністра Сергій Кислиця. Міністерство закордонних справ висловлює вдячність іноземному дипломатичному корпусу за солідарність з Україною та українським народом на тлі російської агресії та варварських ударів", - йдеться в повідомленні.

У заході взяли участь керівники дипломатичних місій Австралії, Австрії Азербайджану, Албанії, Алжиру, Бельгії, Болгарії, Бразилії, Вірменії, В’єтнаму, Греції, Грузії Данії, Естонії, Єгипту, Індії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, КНР, Республіки Корея, Латвії, Литви, Мексики, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Пакистану, ПАР, Палестини, Польщі, Португалії, Республіки Катар, Словаччини, Словенії, Сербії, США, Судану, Таджикистану, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Чорногорії, Швейцарії, Швеції, Японії. Також були присутні представники дипломатичних місій Європейського інвестиційного банку, ЄС, НАТО, Офісу координатора-резидента ООН, Офісу Ради Європи, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, Апостольської Нунціатури, ГУАМ та Моніторингової місії ООН з прав людини та ОЕСР.















Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Наразі Кличко говорить про підтвердження 10 загиблих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

