УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10840 відвідувачів онлайн
Новини Фото Масований ракетний обстріл Обстріли Києва
6 157 19

Іноземні дипломати відвідали місце удару РФ по будинку в Києві. ФОТОрепортаж

Представники понад 60 дипломатичних місій інших країн відвідали місце удару російських військ по будинку в Солом'янському районі Києва.

Про це повідомила пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Це надало дипломатам змогу безпосередньо ознайомитися з наслідками жорстокого російського терору. Іноземних дипломатів супроводжував перший заступник міністра Сергій Кислиця. Міністерство закордонних справ висловлює вдячність іноземному дипломатичному корпусу за солідарність з Україною та українським народом на тлі російської агресії та варварських ударів", - йдеться в повідомленні.

У заході взяли участь керівники дипломатичних місій Австралії, Австрії Азербайджану, Албанії, Алжиру, Бельгії, Болгарії, Бразилії, Вірменії, В’єтнаму, Греції, Грузії Данії, Естонії, Єгипту, Індії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, КНР, Республіки Корея, Латвії, Литви, Мексики, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Пакистану, ПАР, Палестини, Польщі, Португалії, Республіки Катар, Словаччини, Словенії, Сербії, США, Судану, Таджикистану, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Чорногорії, Швейцарії, Швеції, Японії. Також були присутні представники дипломатичних місій Європейського інвестиційного банку, ЄС, НАТО, Офісу координатора-резидента ООН, Офісу Ради Європи, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, Апостольської Нунціатури, ГУАМ та Моніторингової місії ООН з прав людини та ОЕСР.

Дипломати відвідали місце удару РФ по Києву 17 червня 2025 року
Дипломати відвідали місце удару РФ по Києву 17 червня 2025 року
Дипломати відвідали місце удару РФ по Києву 17 червня 2025 року
Дипломати відвідали місце удару РФ по Києву 17 червня 2025 року
Дипломати відвідали місце удару РФ по Києву 17 червня 2025 року
Дипломати відвідали місце удару РФ по Києву 17 червня 2025 року
Дипломати відвідали місце удару РФ по Києву 17 червня 2025 року

Також читайте: Станом на 16:00 підтверджена загибель 10 людей внаслідок масованої атаки ворога на Київ, - Кличко

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу повідомлялося про 15 загиблих та понад 100 постраждалих. Наразі Кличко говорить про підтвердження 10 загиблих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Читайте також: З 9-поверхівки в Солом’янському районі врятували 26 осіб. Ми досі не знаємо, скільки людей під завалами, - речниця ДСНС Водолага

Автор: 

Київ (20191) МЗС (4281) обстріл (30991) дипломати (572)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Поміч пишемо без м'якого знаку. І не поміч тут треба писати, а ДОПОМОГА.
Своя зброя була би, якби не вибори 2019 року, які не можна було проводити.
Порох зумів би не дати війні розгорітися у 2022, а якби розгорілася - то би ми були значно краще підготовлені, ніж це сталося при Зе-каманді.
показати весь коментар
17.06.2025 17:37 Відповісти
+12
Мудрий нарід думав що "хуже нє будєт"
показати весь коментар
17.06.2025 17:41 Відповісти
+7
Потурбувались, покорчили занепокоєні лиця і погнали по готелям.
показати весь коментар
17.06.2025 17:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво де поділися ті зарубіжні дурні, що радили віддати протиповітряні машини з Києва в інші міста?
показати весь коментар
17.06.2025 17:21 Відповісти
Україні потрібно щось своє шукати щоб протидіяти таким атакам. Зарубіжна помічь це добре. Своя зброя набагато краще.
показати весь коментар
17.06.2025 17:22 Відповісти
Поміч пишемо без м'якого знаку. І не поміч тут треба писати, а ДОПОМОГА.
Своя зброя була би, якби не вибори 2019 року, які не можна було проводити.
Порох зумів би не дати війні розгорітися у 2022, а якби розгорілася - то би ми були значно краще підготовлені, ніж це сталося при Зе-каманді.
показати весь коментар
17.06.2025 17:37 Відповісти
Мудрий нарід думав що "хуже нє будєт"
показати весь коментар
17.06.2025 17:41 Відповісти
Війна йшла з 2014 р., від самого початку каденції Порошенка. Тож в нього було, наприклад, цілих п'ять років для створення атомної бомби (американцям в 40-ві роки минулого століття для цього вистачило лише 3,5 роки, від теоретичної ідеї, що ядерна зброя можлива, до її практичного застосування). Звичайно у Зеленського теж був час на це, але для об'єктивності не треба робити з Петра Олексійовича святого (як і з будь-якого президента від самого здобуття незалежності - всі вони в більшій чи меншій мірі приклали руки до того, щоб Україна, яка на момент здобуття незалежності мала армію, сильнішу за всі інші європейські армії разом узяті (навіть без урахування третього в світі ядерного потенціалу), перетворилася на те, на що вона перетворилася на момент російського нападу.
показати весь коментар
17.06.2025 18:12 Відповісти
Ну да. Створювати атомну бомбу, під боком ЄС. Нас б санкціями обклали так, що мало не було. І потім б ти орав, чого так погано живеться в Україні, це Порох винен.
Порох підіймав армію, були ракетні розробки і не одна. Якщо б смарагдовий не закрив їх, а вони пішли в виробництво, то може і не було б повномаштабного вторгнення.

Мені просто цікаво, от є в тебе атомна зброя, і що? Що ти з нею будеш робити?
показати весь коментар
17.06.2025 18:48 Відповісти
Чуешь,зелена погань,якщо б Порошенко давали стільки грошей як твому обісраному клоуну то Україна була б Ельдорадо.но е нюанс .грошей і зброї нам не давали, Порошенко вступив в виконання обов'язків президента с бюджетом в 100 тис грн.тебе нічого не засмучуе?
показати весь коментар
17.06.2025 20:06 Відповісти
Потурбувались, покорчили занепокоєні лиця і погнали по готелям.
показати весь коментар
17.06.2025 17:31 Відповісти
дивіться та запам'ятовуйте дипломати китаю, словаччини, угорщини на те, які злодійства витворяє корєш ваших керманичів рашист *****
показати весь коментар
17.06.2025 17:39 Відповісти
Не має сенсу до них звертатися. Вони на посади відібрані згідно з вимогами партії.
показати весь коментар
17.06.2025 17:58 Відповісти
най хоч очі та вуха троха потренують
показати весь коментар
17.06.2025 18:15 Відповісти
Можливо крім засудження країнам Заходу варто почати робити щось реальне: наприклад, для початку почати розривати дипвідносини з московією?
показати весь коментар
17.06.2025 17:59 Відповісти
цікаво ні американська newsweek, ні французька le figaro навіть не написали про цей жахливий обстріл, інші закордонні змі , якщо і згадують то десь у кінці
показати весь коментар
17.06.2025 18:09 Відповісти
можна зробити висновок, що Захід дав мовчазну згоду на знищення України і українців, повністю розв'язав копита путіна, він може в Україні робити щозавгодно і ні для росії, ні для його шобли ніяких суттєвих наслідків не буде
показати весь коментар
17.06.2025 18:12 Відповісти
BBC написали.

Одна з небагатьох агенцій, що більш-менш тримає стандарти журналістики.
показати весь коментар
17.06.2025 18:17 Відповісти
Це завжди так. Навіть коли корпус Охматдиту зруйнували, майже ніде ніхто в новинах не згадав майже ніде
показати весь коментар
17.06.2025 19:02 Відповісти
Я в аху-шоці....зібралося стадо баранів, і найух вони нікому не потрібні...
жодних повторних ударів....
показати весь коментар
17.06.2025 18:29 Відповісти
 
 