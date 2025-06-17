З 9-поверхівки в Солом’янському районі врятували 26 осіб. Ми досі не знаємо, скільки людей під завалами, - речниця ДСНС Водолага

На місці російської ракетної атаки на 9-поверхівку в Солом’янському районі Києва вдалося врятувати 26 людей.

Про це повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не мали і досі не маємо інформації про те, скільки людей може бути під завалами. Загалом ми врятували 26 людей, 2 з яких - саме з-під завалів і саме завдяки хвилині тиші", - сказала речниця.

Вона запевнила, що рятувальники розбиратимуть завали доти, доки не впевняться, що людей там більше немає, і роблять це дуже обережно, щоб їм не нашкодити.

"Далі ми працюємо лише над зняттям тих конструкцій, які несуть загрозу життю і здоров’ю людей, тобто нестабільних. Коли ми все це зняли, далі вже вступають відповідні служби, які будуть встановлювати рівень ушкодження того чи іншого будинку. Якщо, наприклад, будинок непридатний для відновлення, його зносять", - пояснила Водолага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З-під завалів зруйнованого будинку в Києву дістали тіла ще 5 загиблих

За її даними, наразі рятувальники у столиці працюють на двох локаціях після російських ударів - на місці влучання у цю багатоповерхівку і окремо триває ліквідація однієї з пожеж.

"Буквально нещодавно у нас була одна з наймасштабніших пожеж у Дарницькому районі, там пожежа була 4,5 тисяч квадратних метрів. Зараз вона ліквідована. Але все одно рятувальники залишаються на місці - вони розбирають обгорілі конструкції тощо", - повідомила вона.

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.