Из 9-этажного дома в Соломенском районе спасли 26 человек. Мы до сих пор не знаем, сколько людей под завалами, - спикер ГСЧС Водолага

На месте российской ракетной атаки на 9-этажку в Соломенском районе Киева удалось спасти 26 человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы не имели и до сих пор не имеем информации о том, сколько людей может быть под завалами. В общей сложности, мы спасли 26 человек, 2 из которых - именно из-под завалов и именно благодаря минуте тишины", - сказала пресс-секретарь.

Она заверила, что спасатели будут разбирать завалы до тех пор, пока не убедятся, что людей там больше нет, и делают это очень осторожно, чтобы им не навредить.

"Далее мы работаем только над снятием тех конструкций, которые несут угрозу жизни и здоровью людей, то есть нестабильных. Когда мы все это сняли, дальше уже вступают соответствующие службы, которые будут устанавливать уровень повреждения того или иного дома. Если, например, дом непригоден для восстановления, его сносят", - пояснила Водолага.

По ее данным, сейчас спасатели в столице работают на двух локациях после российских ударов - на месте попадания в эту многоэтажку и отдельно продолжается ликвидация одного из пожаров.

"Буквально недавно у нас был один из самых масштабных пожаров в Дарницком районе, там пожар был на 4,5 тысяч квадратных метров. В данное время он ликвидирован. Но все равно спасатели остаются на месте - они разбирают обгоревшие конструкции и все остальное", - сообщила она.

Атака на Украину в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

По меньшей мере 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там начались пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности - жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых - беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.