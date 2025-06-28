РФ атакувала безпілотниками Харків: постраждала людина, загорівся приватний будинок

Ввечері суботи, 28 червня, росіяни атакували Харків безпілотниками. Попередньо, постраждала одна людина.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо, у Київському районі Харкова спалахнула пожежа - наслідки падіння уламків ворожого БпЛА. Деталі встановлюються. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила. На місце виїхали профільні служби", - повідомив посадовець о 20:24.

Згодом Синєгубов повідомив, що відомо про одну постраждалу людину.

"За уточненою інформацією, внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА горить дах приватного будинку у Київському районі. Попередньо, є постраждалий. На місці працюють бригади ДСНС та медики", - написав він.

Раніше повідомлялося, що у Харкові пролунав вибух. Місто атакують російські безпілотники.

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