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Новини Атака безпілотників на Харків
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РФ атакувала безпілотниками Харків: постраждала людина, загорівся приватний будинок

шахеди

Ввечері суботи, 28 червня, росіяни атакували Харків безпілотниками. Попередньо, постраждала одна людина.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо, у Київському районі Харкова спалахнула пожежа - наслідки падіння уламків ворожого БпЛА. Деталі встановлюються. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила. На місце виїхали профільні служби", - повідомив посадовець о 20:24.

Згодом Синєгубов повідомив, що відомо про одну постраждалу людину.

"За уточненою інформацією, внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА горить дах приватного будинку у Київському районі. Попередньо, є постраждалий. На місці працюють бригади ДСНС та медики", - написав він.

Раніше повідомлялося, що у Харкові пролунав вибух. Місто атакують російські безпілотники.

Читайте також: Вибух пролунав у Харкові: Сили оборони збили ворожий дрон

Автор: 

безпілотник (4435) Харків (5742) атака (400) Харківська область (1191) Харківський район (392)


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