РФ атакувала безпілотниками Харків: постраждала людина, загорівся приватний будинок
Ввечері суботи, 28 червня, росіяни атакували Харків безпілотниками. Попередньо, постраждала одна людина.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо, у Київському районі Харкова спалахнула пожежа - наслідки падіння уламків ворожого БпЛА. Деталі встановлюються. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила. На місце виїхали профільні служби", - повідомив посадовець о 20:24.
Згодом Синєгубов повідомив, що відомо про одну постраждалу людину.
"За уточненою інформацією, внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА горить дах приватного будинку у Київському районі. Попередньо, є постраждалий. На місці працюють бригади ДСНС та медики", - написав він.
Раніше повідомлялося, що у Харкові пролунав вибух. Місто атакують російські безпілотники.
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