Вибух пролунав у Харкові: Сили оборони збили ворожий дрон

Ввечері суботи, 28 червня, у Харкові пролунав вибух. Місто атакують російські безпілотники.

Про це повідомляє "Суспільне.Харків", інформує Цензор.НЕТ.

У Харкові пролунав вибух, - повідомлялося о 19:37.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що Силами оборони над місто було збито ворожий ударний дрон.

"Попередньо - без наслідків. У небі над містом ще є ворожі БПЛА. Будьте обережні, краще перейдіть в укриття", - написав мер міста.