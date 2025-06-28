Вибух пролунав у Харкові: Сили оборони збили ворожий дрон
Ввечері суботи, 28 червня, у Харкові пролунав вибух. Місто атакують російські безпілотники.
Про це повідомляє "Суспільне.Харків", інформує Цензор.НЕТ.
У Харкові пролунав вибух, - повідомлялося о 19:37.
Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що Силами оборони над місто було збито ворожий ударний дрон.
"Попередньо - без наслідків. У небі над містом ще є ворожі БПЛА. Будьте обережні, краще перейдіть в укриття", - написав мер міста.
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