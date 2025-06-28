Взрыв прогремел в Харькове: Силы обороны сбили вражеский дрон

Вечером субботы, 28 июня, в Харькове прогремел взрыв. Город атакуют российские беспилотники.

Об этом сообщает "Суспільне.Харків", информирует Цензор.НЕТ.

В Харькове прогремел взрыв, - сообщалось в 19:37.

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Силами обороны над город был сбит вражеский ударный дрон.

"Предварительно, без последствий. В небе над городом еще есть вражеские БПЛА. Будьте осторожны, лучше перейдите в укрытие", - написал мэр города.