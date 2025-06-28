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Новости Атака беспилотников на Харьков
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РФ атаковала беспилотниками Харьков: пострадал человек, загорелся частный дом

шахеди

Вечером субботы, 28 июня, россияне атаковали Харьков беспилотниками. Предварительно, пострадал один человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, в Киевском районе Харькова вспыхнул пожар - последствия падения обломков вражеского БПЛА. Детали устанавливаются. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. На место выехали профильные службы", - сообщил чиновник в 20:24.

Впоследствии Синегубов сообщил, что известно об одном пострадавшем человеке.

"По уточненной информации, вследствие "прилета" вражеского БПЛА горит крыша частного дома в Киевском районе. Предварительно, есть пострадавший. На месте работают бригады ГСЧС и медики", - написал он.

Ранее сообщалось, что в Харькове прогремел взрыв. Город атакуют российские беспилотники.

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Автор: 

беспилотник (3852) Харьков (7621) атака (435) Харьковская область (1177) Харьковский район (393)


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