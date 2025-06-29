Россияне утром ударили "Молнией" по Харькову и атаковали автомобили в Купянском районе: один погибший и один раненый. ФОТО

Сегодня утром, 29 июня, российские войска атаковали беспилотниками авто, направлявшееся в с. Приколотное в Купянском районе Харьковщины и ударили по одному из наиболее пострадавших жилых массивов Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, по данным председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, около 08:30 утра зафиксировано попадание БПЛА по гражданскому авто, двигавшемуся по дороге в направлении с. Приколотное.



В результате вражеского удара погиб 60-летний мужчина и получил взрывное ранение 59-летний мужчина.



Отмечается, что пострадавший доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

По данным Харьковской областной прокуратуры, российский FPV-дрон попал по гражданскому авто "ВАЗ" на трассе Приколотное-Ольховатка, что на Купянщине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 500 воздушных целей запустил враг ночью, эпицентр удара - Запад Украины

Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, зафиксирована атака на город вражеским дроном типа "Молния". Враг ударил по одному из самых пострадавших жилых массивов Харькова.

"Прилет в крышу многоэтажки, последствия уточняются. Информации о пострадавших пока не поступало", - отметил он.

Читайте также: Рашисты атаковали Ивано-Франковскую область: есть последствия в двух громадах