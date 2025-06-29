Более 500 воздушных целей запустил враг ночью, эпицентр удара - Запад Украины

В ночь на воскресенье, 29 июня 2025 года, враг атаковал Украину ракетами и рекордным количеством БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговые телеграм-каналы.

Официальной информации о количестве запущенных врагом воздушных целей пока нет.

По данным мониторинговых каналов, предварительно, было выпущено более 450 БПЛА и 40 ракет различного типа. Под вражеской атакой находилось не менее 10 регионов. Основной удар - на западные области. По данным мониторов, Запад сегодня ночью подвергся одной из самых массовых атак.

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Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня

Напомним, ночью войска РФ также атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовщины. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие. Впоследствии стало известно, что враг атаковал Смилу. Среди пострадавших - ребенок, повреждены многоэтажки и колледж.

Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье. В Николаеве под ударом находился объект инфраструктуры. Кроме того, рашисты атаковали Ивано-Франковскую область, там есть последствия в двух громадах.

По данным ОВА, более 5 часов этой ночью звучала тревога в Ривненской области. Есть сбивание воздушных целей врага. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Также враг пытался атаковать Кировоградскую область. В небе над областью активно работали мобильные огневые группы. Есть результат. Последствий в громадах не зафиксировано.

Находилась под ударом Днепропетровщина. По данным ОВА, над областью защитники неба уничтожили 12 вражеских беспилотников. Кроме этого, этой ночью россияне снова целились по Никопольщине. Тяжелую артиллерию и fpv-дрон направили на Марганецкую и Покровскую громады. Уже утром ударили БПЛА по райцентру. Обошлось без пострадавших.