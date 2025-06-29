Враг атаковал ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовщины: есть попадание в промышленный объект в Дрогобычском районе (обновлено)
Сегодня, 29 июня, ночью враг атаковал Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.
"Оккупанты били по критической инфраструктуре нашей области. На месте работают все профильные службы", - отметил он.
Больше информации Козицкий обещает предоставить позже.
Как информирует мэр Львова Андрей Садовый, враг пробовал бить по критической инфраструктуре города.
"Несмотря на сложность этой ночной комбинированной атаки, во Львове не пострадал ни один человек и ни одно гражданское здание. Спасибо силам ПВО за защиту!", - отметил он.
Позже глава Дрогобычской РВА Степан Кулыняк заявил, что есть попадание в объект промышленной инфраструктуры.
На месте работают все экстренные службы, информация уточняется.
"Из-за обстрелов в части Дрогобыча исчезла электроэнергия. Энергетики уже занимаются ее восстановлением. К счастью, по состоянию на данный момент сообщений о пострадавших или погибших нет", - заявил он.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 29 июня на Львовщине работали Силы противовоздушной обороны на фоне атаки российских беспилотников.
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