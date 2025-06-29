Враг атаковал ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовщины: есть попадание в промышленный объект в Дрогобычском районе (обновлено)

Сегодня, 29 июня, ночью враг атаковал Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

"Оккупанты били по критической инфраструктуре нашей области. На месте работают все профильные службы", - отметил он.

Больше информации Козицкий обещает предоставить позже.

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Как информирует мэр Львова Андрей Садовый, враг пробовал бить по критической инфраструктуре города.

"Несмотря на сложность этой ночной комбинированной атаки, во Львове не пострадал ни один человек и ни одно гражданское здание. Спасибо силам ПВО за защиту!", - отметил он.

Позже глава Дрогобычской РВА Степан Кулыняк заявил, что есть попадание в объект промышленной инфраструктуры.

На месте работают все экстренные службы, информация уточняется.

"Из-за обстрелов в части Дрогобыча исчезла электроэнергия. Энергетики уже занимаются ее восстановлением. К счастью, по состоянию на данный момент сообщений о пострадавших или погибших нет", - заявил он.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 29 июня на Львовщине работали Силы противовоздушной обороны на фоне атаки российских беспилотников.