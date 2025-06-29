Ворог атакував ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини: є влучання в промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі (оновлено)
Сьогодні, 29 червня, вночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.
"Окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області. На місці працюють всі профільні служби", - зазначив він.
Більше інформації Козицький обіцяє надати згодом.
Як інформує мер Львова Андрій Садовий, ворог пробував бити по критичній інфраструктурі міста.
"Попри складність цієї нічної комбінованої атаки, у Львові не постраждала жодна людина й жодна цивільна будівля. Дякуємо силам ППО за захист!", - зауважив він.
Пізніше голова Дрогобицької РВА Степан Кулиняк заявив, що є влучання в об’єкт промислової інфраструктури. Виникла масштабна пожежа.
На місці працюють всі екстрені служби, інформація уточнюється.
"Через обстріли в частині Дрогобича зникла електроенергія. Енергетики вже займаються її відновленням. На щастя, станом на зараз повідомлень про постраждалих чи загиблих немає", - заявив він.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 29 червня на Львівщині працювали Сили протиповітряної оборони на тлі атаки російських безпілотників.
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