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Новини Атака БпЛА на Львівщину
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Сили ППО працюють на Львівщині: область атакують "шахеди"

ппо

У ніч на 29 червня на Львівщині працювали Сили протиповітряної оборони на тлі атаки російських безпілотників.

Про це в телеграм повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"На Львівщині працює ППО. Нічого не знімайте і ніде не публікуйте", - написав посадовець.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 28 червня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні. Перші групи ворожих БпЛА було зафіксовано на півночі.

Читайте також: Росіяни запустили ударні БпЛА по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4435) ППО (3331) атака (400) Львівська область (2481)


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