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Сили ППО працюють на Львівщині: область атакують "шахеди"
У ніч на 29 червня на Львівщині працювали Сили протиповітряної оборони на тлі атаки російських безпілотників.
Про це в телеграм повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"На Львівщині працює ППО. Нічого не знімайте і ніде не публікуйте", - написав посадовець.
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 28 червня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні. Перші групи ворожих БпЛА було зафіксовано на півночі.
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