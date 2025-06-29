Сили ППО працюють на Львівщині: область атакують "шахеди"

У ніч на 29 червня на Львівщині працювали Сили протиповітряної оборони на тлі атаки російських безпілотників.

Про це в телеграм повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"На Львівщині працює ППО. Нічого не знімайте і ніде не публікуйте", - написав посадовець.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 28 червня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні. Перші групи ворожих БпЛА було зафіксовано на півночі.

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