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Силы ПВО работали на Львовщине: область атаковали "шахеды"
В ночь на 29 июня на Львовщине работали Силы противовоздушной обороны на фоне атаки российских беспилотников.
Об этом в телеграм сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"На Львовщине работает ПВО. Ничего не снимайте и нигде не публикуйте", - написал чиновник.
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