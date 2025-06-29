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Новости Атака БПЛА на Львовщину
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Силы ПВО работали на Львовщине: область атаковали "шахеды"

ппо

В ночь на 29 июня на Львовщине работали Силы противовоздушной обороны на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом в телеграм сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"На Львовщине работает ПВО. Ничего не снимайте и нигде не публикуйте", - написал чиновник.

Автор: 

беспилотник (3852) ПВО (2889) атака (439) Львовская область (2952)


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