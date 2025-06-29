Силы ПВО работали на Львовщине: область атаковали "шахеды"

В ночь на 29 июня на Львовщине работали Силы противовоздушной обороны на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом в телеграм сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"На Львовщине работает ПВО. Ничего не снимайте и нигде не публикуйте", - написал чиновник.