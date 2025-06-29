Росіяни запустили ударні БпЛА по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері суботи, 28 червня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні. Перші групи ворожих БпЛА було зафіксовано на півночі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Сумщина - загроза ударних БпЛА, - повідомлялося о 18:59.

Суми - БпЛА у напрямку міста, - повідомлялося о 19:05.

О 19:19 ПС повідомили:

БпЛА з Сумщини на Харківщину.

БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.

БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.

Харків - БпЛА з півночі у напрямку міста, - повідомлялося о 19:26.

Оновлення

О 20:05 ПС повідомили про:

БпЛА з півночі курсом на Харків.

БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину.

БпЛА на Харківщині курсом на Полтавщину та Дніпропетровщину.

БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.

О 21:23 ПС повідомляли:

БпЛА з Черкащини на Кіровоградщину.

БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину.

БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину та Кіровоградщину.

БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.

БпЛА з Харківщини на Дніпропетровщину.

Оновлення

О 22:15 ПС повідомили про:

БпЛА на півночі та сході Київщини.

БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину.

БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину та Кіровоградщину.

БпЛА з Кіровоградщини на Миколаївщину.

БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

БПЛА на Черкащині у південно-західному напрямку.

БпЛА на Дніпропетровщині курсом на захід.

О 22:51 ПС повідомили:

БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.

БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину та Кіровоградщину.

БпЛА з Миколаївщини на Одещину.

БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

БпЛА з Кіровоградщини на Миколаївщину.

БпЛА на Черкащині у південно-західному напрямку.

О 23:47 ПС повідомили:

БпЛА на Житомирщині курсом на Рівненщину.

БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.

БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

БпЛА на Черкащині та півдні Київщини курсом на захід.

БпЛА на Кіровоградщині курсом на захід.

БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.

БпЛА на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину.

БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід.

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