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Росіяни запустили ударні БпЛА по Україні, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 28 червня, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки по Україні. Перші групи ворожих БпЛА було зафіксовано на півночі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Сумщина - загроза ударних БпЛА, - повідомлялося о 18:59.
Суми - БпЛА у напрямку міста, - повідомлялося о 19:05.
О 19:19 ПС повідомили:
- БпЛА з Сумщини на Харківщину.
- БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину.
- БпЛА на сході Харківщини курсом на захід.
Харків - БпЛА з півночі у напрямку міста, - повідомлялося о 19:26.
Оновлення
О 20:05 ПС повідомили про:
- БпЛА з півночі курсом на Харків.
- БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину.
- БпЛА на Харківщині курсом на Полтавщину та Дніпропетровщину.
- БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
О 21:23 ПС повідомляли:
- БпЛА з Черкащини на Кіровоградщину.
- БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину.
- БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину та Кіровоградщину.
- БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
- БпЛА з Харківщини на Дніпропетровщину.
Оновлення
О 22:15 ПС повідомили про:
- БпЛА на півночі та сході Київщини.
- БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
- БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину.
- БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину та Кіровоградщину.
- БпЛА з Кіровоградщини на Миколаївщину.
- БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.
- БПЛА на Черкащині у південно-західному напрямку.
- БпЛА на Дніпропетровщині курсом на захід.
О 22:51 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
- БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
- БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
- БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину та Кіровоградщину.
- БпЛА з Миколаївщини на Одещину.
- БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
- БпЛА з Кіровоградщини на Миколаївщину.
- БпЛА на Черкащині у південно-західному напрямку.
О 23:47 ПС повідомили:
- БпЛА на Житомирщині курсом на Рівненщину.
- БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
- БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
- БпЛА на Черкащині та півдні Київщини курсом на захід.
- БпЛА на Кіровоградщині курсом на захід.
- БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
- БпЛА на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину.
- БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на захід.
Топ коментарі
+6 Виталий #548501
показати весь коментар28.06.2025 20:08 Відповісти Посилання
+6 Андрій Лавриненко
показати весь коментар28.06.2025 20:49 Відповісти Посилання
+1 Luk Viktor
показати весь коментар28.06.2025 19:15 Відповісти Посилання
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сегодня ночью с высокой вероятностью стратеги поднимут
вообще этот "праздничный" обстрел должен был быть вчера, но они его перенесли видимо на сегодня
ничего особенного не будет: ограниченное количество ракет с ТУ-95мс, плюс вероятно калибры и так далее
уже сотни обстрелов таких было, поэтому не вижу смысла писать в стиле "!!!!!!!!!!" или "УВАГА ВСЕМ ПАНИКОВАТЬ"
по целям куда может это всё "добро" лететь скажу наверное уже во время обстрела. там у них 2 варианта, какой из вариантов они отрабатывают - не могу знать
но в очередной раз напоминаю, что у них всегда "все цели поражены" "все уничтожены", а по сути ****** ваши квартиры и дома, поэтому пожалуйста будьте осторожны и реагируйте на предупреждения
ещё раз - на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, а не на тупые нагнетания, которые ничего общего с реальностью не имеют. я как и вы рыгаю уже от нашего информационного пространства, которое ничего полезного кроме как ударов по вашей кукухе не делают
прорвёмся
Дрони-вбивці збирають завдяки африканським працівникам з Уганди, Малі, Камеруну, Сьєрра-Леоне, Ботсвани, Зімбабве, та Південного Судану.
Велику частину дронів виробляють в Татарстані.
Головна компанія з виробництва розташована у спеціальній економічні зоні «Алабуга».
На знак сталої присутності Китаю в регіоні, неподалік від заводу побудували абсолютно новий логістичний центр під назвою Deng Xiaoping. З'єднаний з Пекіном залізницею, цей вузол сприяє імпорту верстатів, двигунів та електронних компонентів, а також експорту полімерів.
З 2023 по 2025 рік площа індустріального парку «Алабуга» збільшилася вдвічі. Зокрема, з'явилися нові будівлі, з'єднані між собою критими проходами. Деякі ангари обладнали каркасами для захисту від дронів, їх видно на супутникових знімках. Це стало необхідним після неодноразових атак на об'єкт у 2024 та 2025 роках українськими безпілотниками типу FPV.
Приплив робочої сили, який можна експлуатувати за бажанням, дозволяє виробляти дрони масово та за низькою вартістю».
Між 1 березня 2025 року та 12 травня 2025 року Росія використала 7974 безпілотники проти України.
З використаних безпілотників 999 вразили свої цілі (коефіцієнт влучень 12,5 відсотка), 6975 зафіксовано як ті, що не вразили свої цілі, з яких Україна успішно збила принаймні 4188; ще 2785 були втрачені в зоні операцій; жоден не повернувся на російську (або білоруську) територію; і два були зафіксовані лише як такі, що літають у повітрі, тобто доля невідома.