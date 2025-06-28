Россияне запустили ударные БпЛА по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером субботы, 28 июня, российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине. Первые группы вражеских БпЛА были зафиксированы на севере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сумщина - угроза ударных БпЛА, - сообщалось в 18:59.

Сумы - БпЛА в направлении города, - сообщалось в 19:05.

В 19:19 ВС сообщили:

БПЛА из Сумщины на Харьковщину.

БПЛА в Сумской области курсом на Черниговщину.

БПЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.

Харьков – БпЛА с севера в направлении города, – сообщалось в 19:26.

Обновление

В 20:05 ВС сообщили о:

БпЛА с севера курсом на Харьков.

БПЛА из Сумщины на Черниговщину и Полтавщину.

БПЛА в Харьковской области курсом на Полтавщину и Днепропетровщину.

БПЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.

В 21:23 ВС сообщали:

БпЛА из Черкасской области на Кировоградщину.

БПЛА из Сумщины на Черниговщину и Полтавщину.

БПЛА в Полтавской области курсом на Черкасщину и Кировоградщину.

БПЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.

БПЛА из Харьковщины на Днепропетровщину.

Обновление

В 22:15 ВС сообщили о:

БПЛА на севере и востоке Киевской области.

БПЛА в Черниговской области курсом на Киевщину.

БПЛА из Сумщины на Черниговщину и Полтавщину.

БПЛА в Полтавской области курсом на Черкасщину и Кировоградщину.

БПЛА из Кировоградщины на Николаевщину.

БпЛА в Херсонской области курсом на Николаевщину.

БПЛА в Черкасской области в юго-западном направлении.

БпЛА в Днепропетровской области курсом на запад.

В 22:51 ВС сообщили:

БПЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.

БПЛА в Черниговской области курсом на Киевщину.

БПЛА из Сумщины на Полтавщину.

БПЛА в Полтавской области курсом на Черкасщину и Кировоградщину.

БпЛА из Николаева на Одесщину.

БпЛА из Херсона на Николаевщину.

БПЛА из Кировоградщины на Николаевщину.

БпЛА в Черкасской области в юго-западном направлении.

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