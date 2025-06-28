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Россияне запустили ударные БпЛА по Украине, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером субботы, 28 июня, российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине. Первые группы вражеских БпЛА были зафиксированы на севере.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Сумщина - угроза ударных БпЛА, - сообщалось в 18:59.
Сумы - БпЛА в направлении города, - сообщалось в 19:05.
В 19:19 ВС сообщили:
- БПЛА из Сумщины на Харьковщину.
- БПЛА в Сумской области курсом на Черниговщину.
- БПЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.
Харьков – БпЛА с севера в направлении города, – сообщалось в 19:26.
Обновление
В 20:05 ВС сообщили о:
- БпЛА с севера курсом на Харьков.
- БПЛА из Сумщины на Черниговщину и Полтавщину.
- БПЛА в Харьковской области курсом на Полтавщину и Днепропетровщину.
- БПЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.
В 21:23 ВС сообщали:
- БпЛА из Черкасской области на Кировоградщину.
- БПЛА из Сумщины на Черниговщину и Полтавщину.
- БПЛА в Полтавской области курсом на Черкасщину и Кировоградщину.
- БПЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.
- БПЛА из Харьковщины на Днепропетровщину.
Обновление
В 22:15 ВС сообщили о:
- БПЛА на севере и востоке Киевской области.
- БПЛА в Черниговской области курсом на Киевщину.
- БПЛА из Сумщины на Черниговщину и Полтавщину.
- БПЛА в Полтавской области курсом на Черкасщину и Кировоградщину.
- БПЛА из Кировоградщины на Николаевщину.
- БпЛА в Херсонской области курсом на Николаевщину.
- БПЛА в Черкасской области в юго-западном направлении.
- БпЛА в Днепропетровской области курсом на запад.
В 22:51 ВС сообщили:
- БПЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.
- БПЛА в Черниговской области курсом на Киевщину.
- БПЛА из Сумщины на Полтавщину.
- БПЛА в Полтавской области курсом на Черкасщину и Кировоградщину.
- БпЛА из Николаева на Одесщину.
- БпЛА из Херсона на Николаевщину.
- БПЛА из Кировоградщины на Николаевщину.
- БпЛА в Черкасской области в юго-западном направлении.
Топ комментарии
+5 Виталий #548501
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+5 Андрій Лавриненко
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+1 Luk Viktor
показать весь комментарий28.06.2025 19:15 Ответить Ссылка
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сегодня ночью с высокой вероятностью стратеги поднимут
вообще этот "праздничный" обстрел должен был быть вчера, но они его перенесли видимо на сегодня
ничего особенного не будет: ограниченное количество ракет с ТУ-95мс, плюс вероятно калибры и так далее
уже сотни обстрелов таких было, поэтому не вижу смысла писать в стиле "!!!!!!!!!!" или "УВАГА ВСЕМ ПАНИКОВАТЬ"
по целям куда может это всё "добро" лететь скажу наверное уже во время обстрела. там у них 2 варианта, какой из вариантов они отрабатывают - не могу знать
но в очередной раз напоминаю, что у них всегда "все цели поражены" "все уничтожены", а по сути ****** ваши квартиры и дома, поэтому пожалуйста будьте осторожны и реагируйте на предупреждения
ещё раз - на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, а не на тупые нагнетания, которые ничего общего с реальностью не имеют. я как и вы рыгаю уже от нашего информационного пространства, которое ничего полезного кроме как ударов по вашей кукухе не делают
прорвёмся
Дрони-вбивці збирають завдяки африканським працівникам з Уганди, Малі, Камеруну, Сьєрра-Леоне, Ботсвани, Зімбабве, та Південного Судану.
Велику частину дронів виробляють в Татарстані.
Головна компанія з виробництва розташована у спеціальній економічні зоні «Алабуга».
На знак сталої присутності Китаю в регіоні, неподалік від заводу побудували абсолютно новий логістичний центр під назвою Deng Xiaoping. З'єднаний з Пекіном залізницею, цей вузол сприяє імпорту верстатів, двигунів та електронних компонентів, а також експорту полімерів.
З 2023 по 2025 рік площа індустріального парку «Алабуга» збільшилася вдвічі. Зокрема, з'явилися нові будівлі, з'єднані між собою критими проходами. Деякі ангари обладнали каркасами для захисту від дронів, їх видно на супутникових знімках. Це стало необхідним після неодноразових атак на об'єкт у 2024 та 2025 роках українськими безпілотниками типу FPV.
Приплив робочої сили, який можна експлуатувати за бажанням, дозволяє виробляти дрони масово та за низькою вартістю».
Між 1 березня 2025 року та 12 травня 2025 року Росія використала 7974 безпілотники проти України.
З використаних безпілотників 999 вразили свої цілі (коефіцієнт влучень 12,5 відсотка), 6975 зафіксовано як ті, що не вразили свої цілі, з яких Україна успішно збила принаймні 4188; ще 2785 були втрачені в зоні операцій; жоден не повернувся на російську (або білоруську) територію; і два були зафіксовані лише як такі, що літають у повітрі, тобто доля невідома.