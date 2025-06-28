ПВО обезвредила 22 вражеских БПЛА из 23, - Воздушные силы

В ночь на 28 июня российские захватчики атаковали Украину 23 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с южного направления. Основное направление удара - Одесская область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 22 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге страны. 21 - сбит огневыми средствами поражения, 1 - локально потерян/подавлен РЭБ.

Зафиксировано попадание ударного БпЛА противника в 1 локации (г. Одесса), а также падение сбитых - на 8 локациях.

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