РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7260 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
589 2

ПВО обезвредила 22 вражеских БПЛА из 23, - Воздушные силы

ппо

В ночь на 28 июня российские захватчики атаковали Украину 23 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с южного направления. Основное направление удара - Одесская область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 22 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге страны. 21 - сбит огневыми средствами поражения, 1 - локально потерян/подавлен РЭБ.

Зафиксировано попадание ударного БпЛА противника в 1 локации (г. Одесса), а также падение сбитых - на 8 локациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп не исключил передачи Украине ракет для систем Patriot

работа ПВО 28 июня

Автор: 

беспилотник (3847) ПВО (2887) Воздушные силы (2471)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Атака "шахедів" на Одесу: дрон влучив у багатоповерхівку, загинула родина. 14 постраждалих, троє з них - діти (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
Ще мінімум одне влучання в дім в https://t.me/OdessaDumskayaNet/97198 Нерубайському.
З того, що бачив - мінімум сім прильотів по місту і передмістю.
І летіло не тільки на Одесу.
Такі бравурні заяви може дозволити собі робити русня, у якої блоковані засоби відкритого об'єктивного контролю.
Кого ви тут сподівались наїбати, коли ледь не все публікується в режимі реального часу - загадка.
показать весь комментарий
28.06.2025 10:39 Ответить
Брехня. Було декілька потужних вибухів в місті. Шахеди ходили над Одесою кругами.
показать весь комментарий
28.06.2025 10:46 Ответить
 
 