ПВО обезвредила 22 вражеских БПЛА из 23, - Воздушные силы
В ночь на 28 июня российские захватчики атаковали Украину 23 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с южного направления. Основное направление удара - Одесская область.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ
По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 22 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге страны. 21 - сбит огневыми средствами поражения, 1 - локально потерян/подавлен РЭБ.
Зафиксировано попадание ударного БпЛА противника в 1 локации (г. Одесса), а также падение сбитых - на 8 локациях.
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Ще мінімум одне влучання в дім в https://t.me/OdessaDumskayaNet/97198 Нерубайському.
З того, що бачив - мінімум сім прильотів по місту і передмістю.
І летіло не тільки на Одесу.
Такі бравурні заяви може дозволити собі робити русня, у якої блоковані засоби відкритого об'єктивного контролю.
Кого ви тут сподівались наїбати, коли ледь не все публікується в режимі реального часу - загадка.