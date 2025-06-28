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Новости Patriot для Украины
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Трамп не исключил передачи Украине ракет для систем Patriot

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп допустил возможность передачи Украине ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила Трампа, рассматривает ли он возможность поставки ракет к Patriot Украине, и принял ли он решение по этому вопросу.

"Возможно",- сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп заявил, что США рассмотрят возможность поставки Украине систем ПВО Patriot.

Читайте также: Трамп о предоставлении Patriot для Украины: "Посмотрим"

Автор: 

ПВО (2887) США (27331) Трамп Дональд (5849) Patriot (299)


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Топ комментарии
+9
та завтра он уже забудет что он там включал или выключал
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28.06.2025 00:59 Ответить
+6
Та у нього "шифанєрка" взагалі не закривається, меле потік свідомості)))))
То те сказав, потім інше....
Він не фільтрує і навіть не пам'ятає що молов учора!!!
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28.06.2025 01:25 Ответить
+3
Але й не включив.
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28.06.2025 00:46 Ответить
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Але й не включив.
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28.06.2025 00:46 Ответить
- Я не сказала "да", милорд
- Вы не сказали "Нет".
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28.06.2025 09:19 Ответить
та завтра он уже забудет что он там включал или выключал
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28.06.2025 00:59 Ответить
Та у нього "шифанєрка" взагалі не закривається, меле потік свідомості)))))
То те сказав, потім інше....
Він не фільтрує і навіть не пам'ятає що молов учора!!!
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28.06.2025 01:25 Ответить
десь на болотах...https://www.youtube.com/shorts/-rj4L8bQHjE?feature=share
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28.06.2025 01:39 Ответить
Передачі чи продажу?
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28.06.2025 05:57 Ответить
Тобто він ще подумає чи будуть гинути українці чи ні ?
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28.06.2025 07:21 Ответить
Американський папік-маразматик.
Все чекає коли вже ***** "награється", вбиваючи ракетами і дронами мирних мешканців у містах.
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28.06.2025 07:51 Ответить
Казочки наївним у вуха; пуйло не дозволить ані продати, ані передати безкоштовно.
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28.06.2025 09:42 Ответить
Он что, идиот? Обычно бизмесмены стараются заработать на всём, а этот..
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28.06.2025 09:55 Ответить
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28.06.2025 10:41 Ответить
Украине не надо по честному воевать с россией.Ну убили миллион военных-и что? Это же военные они на то и идут.Этим россиян не тронешь.
Надо повторять зеркально за ними-бить по городам по жилым домам ,убивать детей и женщин .ТОГДА РОССИЯНЕ ЗАДУМАЮТСЯ
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28.06.2025 11:04 Ответить
П И . А Р А С И Н А
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28.06.2025 11:57 Ответить
"Поживемо-побачимо!" - сказав сліпий...
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28.06.2025 12:03 Ответить
трамп любить путіна, він його відданий фанат

пуйло спокійно пускає ракети і шахеди по будинках, по містам-мільйонникам.

Санкцій нема. Україні навіть ППО не дають, ще а забирають (історія із засобами проти шахедів, які відправили в Ізраїль).

а ми все до рота трамп заглядаємо і радіємо коли той згадує про Україну. Та трамп ненавидить Україну, це видно по 5 місяцям президенства трампа
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28.06.2025 13:08 Ответить
этот рыжий придурок как перекати поле сам не знает что сделает через 5 минут.веры ему никакой-худший президент США за всю их историю,позор америки!
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28.06.2025 13:14 Ответить
 
 