Трамп не исключил передачи Украине ракет для систем Patriot

Президент США Дональд Трамп допустил возможность передачи Украине ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила Трампа, рассматривает ли он возможность поставки ракет к Patriot Украине, и принял ли он решение по этому вопросу.

"Возможно",- сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп заявил, что США рассмотрят возможность поставки Украине систем ПВО Patriot.

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