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Трамп не исключил передачи Украине ракет для систем Patriot
Президент США Дональд Трамп допустил возможность передачи Украине ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.
Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.
Журналистка спросила Трампа, рассматривает ли он возможность поставки ракет к Patriot Украине, и принял ли он решение по этому вопросу.
"Возможно",- сказал американский лидер.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп заявил, что США рассмотрят возможность поставки Украине систем ПВО Patriot.
Топ комментарии
+9 Peremoga #609213
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+6 Az AZLK
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+3 Дужан Міхал
показать весь комментарий28.06.2025 00:46 Ответить Ссылка
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То те сказав, потім інше....
Він не фільтрує і навіть не пам'ятає що молов учора!!!
Все чекає коли вже ***** "награється", вбиваючи ракетами і дронами мирних мешканців у містах.
Надо повторять зеркально за ними-бить по городам по жилым домам ,убивать детей и женщин .ТОГДА РОССИЯНЕ ЗАДУМАЮТСЯ
пуйло спокійно пускає ракети і шахеди по будинках, по містам-мільйонникам.
Санкцій нема. Україні навіть ППО не дають, ще а забирають (історія із засобами проти шахедів, які відправили в Ізраїль).
а ми все до рота трамп заглядаємо і радіємо коли той згадує про Україну. Та трамп ненавидить Україну, це видно по 5 місяцям президенства трампа