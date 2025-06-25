Трамп о предоставлении Patriot для Украины: "Посмотрим"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США рассмотрят возможность поставки Украине систем ПВО Patriot.

Об этом он заявил во время пресс-конференции на саммите НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

"Они (украинцы, - ред.) хотят получить ракеты для Patriot. Посмотрим, посмотрим. Они нам тоже нужны, мы их поставляем Израилю, они очень эффективны. Конечно, они хотят их получить. Это очень хороший вопрос. Я хочу, чтобы мы смогли предоставить их", - пояснил Трамп.

В то же время Трамп не ответил на вопрос, продолжат ли США оказывать помощь Украине.

"Относительно денег, мы увидим, как это будет. Вы знаете, Владимир Путин должен прекратить эту войну, люди гибнут в очень большом количестве", - добавил американский президент.

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