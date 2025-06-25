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Новости помощь Украине от США Patriot для Украины Заявления Трампа
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Трамп о предоставлении Patriot для Украины: "Посмотрим"

Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США рассмотрят возможность поставки Украине систем ПВО Patriot.

Об этом он заявил во время пресс-конференции на саммите НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

"Они (украинцы, - ред.) хотят получить ракеты для Patriot. Посмотрим, посмотрим. Они нам тоже нужны, мы их поставляем Израилю, они очень эффективны. Конечно, они хотят их получить. Это очень хороший вопрос. Я хочу, чтобы мы смогли предоставить их", - пояснил Трамп.

В то же время Трамп не ответил на вопрос, продолжат ли США оказывать помощь Украине.

"Относительно денег, мы увидим, как это будет. Вы знаете, Владимир Путин должен прекратить эту войну, люди гибнут в очень большом количестве", - добавил американский президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин хотел бы выйти из войны с Украиной. Он запутался, - Трамп

Автор: 

помощь (7903) США (27325) Трамп Дональд (5842) Patriot (299)


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Топ комментарии
+11
Скотина,тобто це бидло затримує передачі Ізраєльських Патріотів.Тут цивільні гинуть,а він подумає.
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25.06.2025 17:50 Ответить
+7
Сволочь седая с татуировкой кремля на пузе!
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25.06.2025 17:50 Ответить
+2
Ну, хоч одна користь з цього самміту НАТО, що хоч на деякий час Трампу врубали в мізки істину, що саме ""
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25.06.2025 18:13 Ответить
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Скотина,тобто це бидло затримує передачі Ізраєльських Патріотів.Тут цивільні гинуть,а він подумає.
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25.06.2025 17:50 Ответить
Сволочь седая с татуировкой кремля на пузе!
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25.06.2025 17:50 Ответить
Сказав сліпий - побачимо а глухий - почуємо
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25.06.2025 17:52 Ответить
Якщо жінка каже "Ні" - значить "Побачимо". Якщо каже "Побачимо" - значить "Так".
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25.06.2025 17:54 Ответить
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25.06.2025 21:10 Ответить
а якщо каже "так"?
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26.06.2025 00:48 Ответить
Тоді це вже одруження.
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26.06.2025 07:33 Ответить
Вскритiє покажет! 🧐
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25.06.2025 17:55 Ответить
"Сліпий сказав - побачимо"...
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25.06.2025 17:55 Ответить
Пробачимо...
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25.06.2025 18:00 Ответить
Баригам будь якого рівня головне - сдєлка.
буде сдєлка, будуть і ППО Patriot, як і з джавелінами тоді....
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25.06.2025 18:03 Ответить
"побачимо"- слово" лимаза"( американський слимак.котрий виділяє докуя слизу"
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25.06.2025 18:09 Ответить
Ну, хоч одна користь з цього самміту НАТО, що хоч на деякий час Трампу врубали в мізки істину, що саме ""
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25.06.2025 18:13 Ответить
Ну, в принципі, нам це і Байден говорив
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25.06.2025 18:17 Ответить
побач краще в очко ***** , руде їбанько !
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25.06.2025 18:19 Ответить
Що ти побачиш, придурок? трупи українські? так ти ж сліпий!!!
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25.06.2025 18:37 Ответить
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25.06.2025 18:47 Ответить
Це просто якесь тупе збіговисько ідіотів.Нічого конкретного.Це світові лідери???
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25.06.2025 18:47 Ответить
Розшифровую: "Ні, петріотів ви не отримаєте. Я вже пооібцяв це любому другу владіміру путіну".
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25.06.2025 18:49 Ответить
Заглянув в глаза пуйлу?
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25.06.2025 19:08 Ответить
Де мем, побачим, побацим
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25.06.2025 19:40 Ответить
В Белом Доме впору завести новую должность - переводчика с трампового на английский.
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25.06.2025 21:23 Ответить
Да зрозумійте всі нарешті: - йому тільки татуювання гібридної двоголової курки на лобі не вистачає,а все решта є.Не треба думати про його якісь геніальність, багатоходівки,задуми розумні чи ще що.Він куплений з усім лівером ****** і крапка.
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25.06.2025 21:27 Ответить
 
 