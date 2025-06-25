Трамп о предоставлении Patriot для Украины: "Посмотрим"
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США рассмотрят возможность поставки Украине систем ПВО Patriot.
Об этом он заявил во время пресс-конференции на саммите НАТО, информирует Цензор.НЕТ.
"Они (украинцы, - ред.) хотят получить ракеты для Patriot. Посмотрим, посмотрим. Они нам тоже нужны, мы их поставляем Израилю, они очень эффективны. Конечно, они хотят их получить. Это очень хороший вопрос. Я хочу, чтобы мы смогли предоставить их", - пояснил Трамп.
В то же время Трамп не ответил на вопрос, продолжат ли США оказывать помощь Украине.
"Относительно денег, мы увидим, как это будет. Вы знаете, Владимир Путин должен прекратить эту войну, люди гибнут в очень большом количестве", - добавил американский президент.
Топ комментарии
+11 Oleh Syvenkyy
показать весь комментарий25.06.2025 17:50 Ответить Ссылка
+7 Alex Peterson
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+2 Ан Мур
показать весь комментарий25.06.2025 18:13 Ответить Ссылка
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буде сдєлка, будуть і ППО Patriot, як і з джавелінами тоді....