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Новини допомога Україні від США Patriot для України Заяви Трампа
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Трамп про надання Patriot для України: "Побачимо"

Президент США Дональд Трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США розглянуть можливість постачання Україні систем ППО Patriot.

Про це він заявив під час пресконференції на саміті НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони (українці, - ред.) хочуть отримати ракети для Patriot. Побачимо. Вони нам теж потрібні, ми їх постачаємо Ізраїлю, вони дуже ефективні. Звісно, вони хочуть їх отримати. Це дуже хороше питання. Я хочу, щоб ми змогли надати їх", - пояснив Трамп. 

Водночас Трамп не відповів на питання, чи продовжать США надавати допомогу Україні.

"Щодо грошей, ми побачимо, як це буде. Ви знаєте, Володимир Путін повинен припинити цю війну, люди гинуть у дуже великій кількості", - додав американський президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін хотів би вийти з війни з Україною. Він заплутався, - Трамп

Автор: 

допомога (8484) США (23607) Трамп Дональд (6308) Patriot (335)


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Топ коментарі
+11
Скотина,тобто це бидло затримує передачі Ізраєльських Патріотів.Тут цивільні гинуть,а він подумає.
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25.06.2025 17:50 Відповісти
+7
Сволочь седая с татуировкой кремля на пузе!
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25.06.2025 17:50 Відповісти
+2
Ну, хоч одна користь з цього самміту НАТО, що хоч на деякий час Трампу врубали в мізки істину, що саме ""
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25.06.2025 18:13 Відповісти
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Скотина,тобто це бидло затримує передачі Ізраєльських Патріотів.Тут цивільні гинуть,а він подумає.
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25.06.2025 17:50 Відповісти
Сволочь седая с татуировкой кремля на пузе!
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25.06.2025 17:50 Відповісти
Сказав сліпий - побачимо а глухий - почуємо
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25.06.2025 17:52 Відповісти
Якщо жінка каже "Ні" - значить "Побачимо". Якщо каже "Побачимо" - значить "Так".
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25.06.2025 17:54 Відповісти
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25.06.2025 21:10 Відповісти
а якщо каже "так"?
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26.06.2025 00:48 Відповісти
Тоді це вже одруження.
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26.06.2025 07:33 Відповісти
Вскритiє покажет! 🧐
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25.06.2025 17:55 Відповісти
"Сліпий сказав - побачимо"...
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25.06.2025 17:55 Відповісти
Пробачимо...
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25.06.2025 18:00 Відповісти
Баригам будь якого рівня головне - сдєлка.
буде сдєлка, будуть і ППО Patriot, як і з джавелінами тоді....
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25.06.2025 18:03 Відповісти
"побачимо"- слово" лимаза"( американський слимак.котрий виділяє докуя слизу"
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25.06.2025 18:09 Відповісти
Ну, хоч одна користь з цього самміту НАТО, що хоч на деякий час Трампу врубали в мізки істину, що саме ""
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25.06.2025 18:13 Відповісти
Ну, в принципі, нам це і Байден говорив
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25.06.2025 18:17 Відповісти
побач краще в очко ***** , руде їбанько !
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25.06.2025 18:19 Відповісти
Що ти побачиш, придурок? трупи українські? так ти ж сліпий!!!
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25.06.2025 18:37 Відповісти
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25.06.2025 18:47 Відповісти
Це просто якесь тупе збіговисько ідіотів.Нічого конкретного.Це світові лідери???
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25.06.2025 18:47 Відповісти
Розшифровую: "Ні, петріотів ви не отримаєте. Я вже пооібцяв це любому другу владіміру путіну".
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25.06.2025 18:49 Відповісти
Заглянув в глаза пуйлу?
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25.06.2025 19:08 Відповісти
Де мем, побачим, побацим
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25.06.2025 19:40 Відповісти
В Белом Доме впору завести новую должность - переводчика с трампового на английский.
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25.06.2025 21:23 Відповісти
Да зрозумійте всі нарешті: - йому тільки татуювання гібридної двоголової курки на лобі не вистачає,а все решта є.Не треба думати про його якісь геніальність, багатоходівки,задуми розумні чи ще що.Він куплений з усім лівером ****** і крапка.
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25.06.2025 21:27 Відповісти
 
 