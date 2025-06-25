Трамп про надання Patriot для України: "Побачимо"

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США розглянуть можливість постачання Україні систем ППО Patriot.

Про це він заявив під час пресконференції на саміті НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони (українці, - ред.) хочуть отримати ракети для Patriot. Побачимо. Вони нам теж потрібні, ми їх постачаємо Ізраїлю, вони дуже ефективні. Звісно, вони хочуть їх отримати. Це дуже хороше питання. Я хочу, щоб ми змогли надати їх", - пояснив Трамп.

Водночас Трамп не відповів на питання, чи продовжать США надавати допомогу Україні.

"Щодо грошей, ми побачимо, як це буде. Ви знаєте, Володимир Путін повинен припинити цю війну, люди гинуть у дуже великій кількості", - додав американський президент.

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