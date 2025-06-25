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Путін хотів би вийти з війни з Україною. Він заплутався, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп розповів про розмову з російським диктатором Володимиром Путіним цього тижня. За його словами, Путін "хотів би вийти" з війни з Україною.

Про це він заявив під час пресконференції на саміті НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю Путіна людиною, яку ввели в оману, він заплутався. Путін хотів би завершити війну з Україною. Можливо у Путіна є територіальні амбіції й за межами України... Мої слова за припинення війни в Україні за 24 години — звісно були саркастичними. Путін складніша людина, у мене також були проблеми із Зеленським. Це найскладніша війна", - сказав Трамп.

Він також прокоментував зустріч із Зеленський на саміті НАТО.

"Я не обговорював припинення вогню із Зеленським. Я просто хотів почути, як у нього справи. Зеленський був дуже милим, як ніколи. Це була чудова зустріч. Я поговорю з Путіним щодо завершення війни наступного тижня", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про зустріч із Трампом: Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру

Автор: 

путін володимир (24222) росія (66431) Трамп Дональд (6308) війна в Україні (5000)


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Топ коментарі
+29
Путін хотів би вийти з війни з Україною в кишені. Зрозуміло й дебілу, але не трумпу.
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25.06.2025 17:37 Відповісти
+19
харе відмазувати кривавого маніяка та терориста *****
деменція деменцією, але й мозок інколи варто увімкнути
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25.06.2025 17:37 Відповісти
+19
Гренландія наша, Канада новий штат США, стіна для Мексики, Панамський канал та Мексиканську протоку перейменувати!
З цього всього вийшло велике нікуя!
Чи хтось також заплутався?!
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25.06.2025 17:39 Відповісти
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Путін хотів би вийти з війни з Україною в кишені. Зрозуміло й дебілу, але не трумпу.
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25.06.2025 17:37 Відповісти
АГА -каже НАТО й ...

Рішення, ухвалене на саміті НАТО в Гаазі за участі президента США Дональда Трампа, офіційно підтвердило статус Росії як довгострокової загрози для всіх країн-членів Альянсу. Джерело: https://censor.net/ua/n3559893
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25.06.2025 17:44 Відповісти
харе відмазувати кривавого маніяка та терориста *****
деменція деменцією, але й мозок інколи варто увімкнути
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25.06.2025 17:37 Відповісти
Мозок паралізований - яйця Трампа на Луб"янці, в кулаці ФСБ затиснуті...
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25.06.2025 18:16 Відповісти
Дурко сракодупе, не сміши вже
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25.06.2025 18:57 Відповісти
................................
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25.06.2025 18:59 Відповісти
мрт діду проведіть
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25.06.2025 17:38 Відповісти
клізму поставте
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25.06.2025 17:39 Відповісти
евтаназію
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25.06.2025 17:43 Відповісти
как оправдать убийцу д. Трамп
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25.06.2025 17:38 Відповісти
путіну ввели в оману??? це хто таке зміг?
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25.06.2025 17:38 Відповісти
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25.06.2025 17:45 Відповісти
Ну то візьми його за руку та виведи з війни з Україною, тупий довбой@б. *****,ну за що нам це все?🤦
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25.06.2025 17:39 Відповісти
Gary Grant - я точно знаю,за що нам це все! А за вибір 2019 року!!! Ось за що! Відповідальність вона бачте панове, така собі річ,наздоганяє...
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25.06.2025 17:46 Відповісти
Банально, пане Georg. Давно банально.
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25.06.2025 17:50 Відповісти
Тільки 19-го року???
А до того все було нормально?
Україна з моменту проголошення Незалежності стоїть однією ногою в Свободі, а другою в рашистському гівні.
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25.06.2025 18:29 Відповісти
👍
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25.06.2025 19:33 Відповісти
Це ти "заплутався", старий самозакоханий ідіот...
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25.06.2025 17:39 Відповісти
Стаття 258-4 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за сприяння вчиненню терористичного акту.
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25.06.2025 17:39 Відповісти
Гренландія наша, Канада новий штат США, стіна для Мексики, Панамський канал та Мексиканську протоку перейменувати!
З цього всього вийшло велике нікуя!
Чи хтось також заплутався?!
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25.06.2025 17:39 Відповісти
Навіть не уявляю, що лежить на Трампа в сейфі на Лубянці, що він так смокче Х...лу?!
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25.06.2025 17:40 Відповісти
Скоріше, скільки дають йому з того сейфу
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25.06.2025 17:56 Відповісти
Трамп на саммите НАТО: Путин президент мира, я ему верю больше, чем своей жене.
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25.06.2025 17:40 Відповісти
Ось як би Ху#ло офіційно заявив,що він мріє вийти з війни в Україні з власним пісюном у власній попі,можливо я б і повірив...
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25.06.2025 17:41 Відповісти
так, от про що балакали на полях, геніальний з найдосвідченішим.
як, допомогти заплутаному плєшивому вийти з війни?
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25.06.2025 17:41 Відповісти
Зеленський був милий , та практично в костюмі. Це була чудова зустріч..
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25.06.2025 17:44 Відповісти
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25.06.2025 17:47 Відповісти
Дитинка 79-річна.
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25.06.2025 17:49 Відповісти
Путін хотів би вийти з війни з Україною. Він заплутався. Джерело: https://censor.net/ua/n3559931

Так, Трамп щиро хоче допомгти. Звісно, не Україні. Але вперта Україна ніяк не погоджується на повну та беззастережну капітуляцію. Тобто, Україну треба дотиснути, і тоді "хароший парєнь Владімір" виплутається!
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25.06.2025 17:51 Відповісти
Лизнув путіна? Присмак не огидний? Господи, тьху на ідіота.
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25.06.2025 17:52 Відповісти
Привик вже, це с початку було огидно
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25.06.2025 17:53 Відповісти
Бажав би це, давно вийшов. Досить це ху...ло ідеалізувати, воно хоче війни, а загибель людей, його не хвилює, причому як українцеві, так і свого наброду. Інакше не вбивав мирне населення
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25.06.2025 17:52 Відповісти
Заплутався в трьох соснах - піздєц
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25.06.2025 17:54 Відповісти
В оригінали немає вислову "він заплутався". Трамп сказав, що "в нього бардак". Взагалі висловлювання Трампа у нас дуже дуже неточночно перекладають. При цьому спотворюючи зміст сказаного.
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25.06.2025 18:19 Відповісти
Та так ***** хоче виходити шо будинки почав пробивати з людьми з криші до підвалу, підор!
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25.06.2025 18:28 Відповісти
Заплутався у власних памперсах
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25.06.2025 18:29 Відповісти
"... як у нього справи. Зеленський був дуже милим,". Ого, скоро во всех кинотеатрах Ютубах : "А я милого узнАю по пАходке..."
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25.06.2025 18:51 Відповісти
Таке враження що у нас в США були не вибори президента а кастинг на посаду в гидоті 95
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25.06.2025 19:02 Відповісти
Дай йому 2 тижні.
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25.06.2025 19:10 Відповісти
ни винаватае *****. ано проста запуталося...
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25.06.2025 19:32 Відповісти
Пуйло запутался ....
Тампон зап&зделся ...
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25.06.2025 20:08 Відповісти
То розплутай його! Як в Ірані! Хоча ні, ти засциш! Тоді віддай те, що було зафрахтовано при Байдені і можеш це подвоїти! Тоді той швидко виплутається з нашої землі!
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26.06.2025 08:20 Відповісти
Дебіл дебілом.
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26.06.2025 08:55 Відповісти
 
 