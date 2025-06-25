Путін хотів би вийти з війни з Україною. Він заплутався, - Трамп

Президент США Дональд Трамп розповів про розмову з російським диктатором Володимиром Путіним цього тижня. За його словами, Путін "хотів би вийти" з війни з Україною.

Про це він заявив під час пресконференції на саміті НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю Путіна людиною, яку ввели в оману, він заплутався. Путін хотів би завершити війну з Україною. Можливо у Путіна є територіальні амбіції й за межами України... Мої слова за припинення війни в Україні за 24 години — звісно були саркастичними. Путін складніша людина, у мене також були проблеми із Зеленським. Це найскладніша війна", - сказав Трамп.

Він також прокоментував зустріч із Зеленський на саміті НАТО.

"Я не обговорював припинення вогню із Зеленським. Я просто хотів почути, як у нього справи. Зеленський був дуже милим, як ніколи. Це була чудова зустріч. Я поговорю з Путіним щодо завершення війни наступного тижня", - додав він.

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