Путін хотів би вийти з війни з Україною. Він заплутався, - Трамп
Президент США Дональд Трамп розповів про розмову з російським диктатором Володимиром Путіним цього тижня. За його словами, Путін "хотів би вийти" з війни з Україною.
Про це він заявив під час пресконференції на саміті НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вважаю Путіна людиною, яку ввели в оману, він заплутався. Путін хотів би завершити війну з Україною. Можливо у Путіна є територіальні амбіції й за межами України... Мої слова за припинення війни в Україні за 24 години — звісно були саркастичними. Путін складніша людина, у мене також були проблеми із Зеленським. Це найскладніша війна", - сказав Трамп.
Він також прокоментував зустріч із Зеленський на саміті НАТО.
"Я не обговорював припинення вогню із Зеленським. Я просто хотів почути, як у нього справи. Зеленський був дуже милим, як ніколи. Це була чудова зустріч. Я поговорю з Путіним щодо завершення війни наступного тижня", - додав він.
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Рішення, ухвалене на саміті НАТО в Гаазі за участі президента США Дональда Трампа, офіційно підтвердило статус Росії як довгострокової загрози для всіх країн-членів Альянсу. Джерело: https://censor.net/ua/n3559893
деменція деменцією, але й мозок інколи варто увімкнути
А до того все було нормально?
Україна з моменту проголошення Незалежності стоїть однією ногою в Свободі, а другою в рашистському гівні.
З цього всього вийшло велике нікуя!
Чи хтось також заплутався?!
як, допомогти заплутаному плєшивому вийти з війни?
Так, Трамп щиро хоче допомгти. Звісно, не Україні. Але вперта Україна ніяк не погоджується на повну та беззастережну капітуляцію. Тобто, Україну треба дотиснути, і тоді "хароший парєнь Владімір" виплутається!
кинотеатрахЮтубах : "А я милого узнАю по пАходке..."
Тампон зап&зделся ...