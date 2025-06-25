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Новини Зустріч Трампа та Зеленського Зустріч Зеленського з Трампом
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Зеленський про зустріч із Трампом: Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру

Зустріч Трампа та Зеленського 25 червня

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч із американським лідером Дональдом Трампом під час саміту НАТО.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривала та змістовна зустріч із Президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану Президенту, дякую Сполученим Штатам.

Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру. Деталі – згодом", - розповів Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Трамп провели зустріч на полях саміту НАТО (оновлено)

Нагадаємо, 25 червня завершилася зустріч президентів США й України на полях саміту НАТО, вона тривала приблизно 50 хвилин.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+14
Зеленський під час зустрічі показав Трампу свої козирі!
Фото 18+ 😆
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25.06.2025 17:05 Відповісти
+12
Короче ні про що, переливали з пустого в порожнє....🤡🤡🤡
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25.06.2025 17:03 Відповісти
+9
Ну звичайно!
Досвідчений перекладач Андрій Єрмак, все переклав Зеленському.
Єрмачок все перекладає...
Найкраще йому вдається перекладати: проблеми, провину і про#оби на інших.
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25.06.2025 17:09 Відповісти
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Короче ні про що, переливали з пустого в порожнє....🤡🤡🤡
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25.06.2025 17:03 Відповісти
За те 50 хв. А це важко для 79 річного чувака.
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25.06.2025 17:06 Відповісти
Може закабздониться.
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25.06.2025 17:08 Відповісти
Цікаво, хто з них бреше про зустріч, Трамп чи Зеленський? Може наш , просто спитав у Трампа як у нього справи.?
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25.06.2025 18:55 Відповісти
а чому флаг України стоїть за трампом,а флаг штатів за зеленським ? може трамп НАШ ?
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25.06.2025 20:20 Відповісти
Така практика часто застосовується у світі. Замітьте при зустрічах інших лідерів. Нічого дивного !
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25.06.2025 20:57 Відповісти
З перекладачем був чи знущався над дідусем?
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25.06.2025 17:05 Відповісти
Ну звичайно!
Досвідчений перекладач Андрій Єрмак, все переклав Зеленському.
Єрмачок все перекладає...
Найкраще йому вдається перекладати: проблеми, провину і про#оби на інших.
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25.06.2025 17:09 Відповісти
Зеленський під час зустрічі показав Трампу свої козирі!
Фото 18+ 😆
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25.06.2025 17:05 Відповісти
СВОГО (кремлівського) ТРУМПА?
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25.06.2025 17:15 Відповісти
недавня стаття в POLITICO - що у США має найбільший коесенсунс серед політиків УСІХ відтінків та течій - НЕГАТИВНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО КРЕМЛЕКОЗИРА вови
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25.06.2025 17:18 Відповісти
А кУстюм новий йому сподобався?
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25.06.2025 17:19 Відповісти
Не стреляйте в пианиста. Он играет ЧЕМ умеет.
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25.06.2025 18:04 Відповісти
Якщо деталі згодом, то знов черговий пшик.

Trump: Vladimir, you're a nice guy but you really rub me the wrong way. I'm sick & tired of your raspy voice and scruffy look. Sign the fucking deal and let me get my Nobel prize
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25.06.2025 17:05 Відповісти
Vladimir Трамп зове Путлєра, а український президент - Volodymyr.
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25.06.2025 17:11 Відповісти
..яка різниця...як називати мудаків? А ще коли їх називає деменціозний Трамп...)))
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25.06.2025 19:14 Відповісти
Якщо синців та забоїв немає, то вже добре.
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25.06.2025 17:06 Відповісти
Хай хоч так, їх вже не зміниш - вік не той, але якщо буде прийнятний результат - на це не зважатимуть.
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25.06.2025 17:40 Відповісти
Ти тогорічний план миру Трамну показував?
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25.06.2025 17:07 Відповісти
Давай вгадаю: в контексті "як досягти припинення вогню та справжнього миру" та в тому ж "як захистити наших людей" агент Краснов передав вимогу *****, щоб ти підписав угоду про повну капітуляцію України.
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25.06.2025 17:07 Відповісти
Шо по костюмах?
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25.06.2025 17:09 Відповісти
Друзі, ви вірите у дієвість "припинення вогню" ? Я не про фронт, там буде все так як з 2014 по 2022 року. Я про Шахеди та Ісандери по містам. Вони будуть літати як зараз літають. Або помилково, або у відповідь на "провокації київського режиму". Спокою в Києві як у часи Порошенко нам вже не бачити. 100 %. А Трамп буде базікати що ворогуючі сторони втомились. Дуже шкода що ми вічно віримо у казочки !
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25.06.2025 17:11 Відповісти
Сподіваюсь цього разу будуть гарні результати їх зустрічі для України.
Навіть впевнена в цьому!
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25.06.2025 17:13 Відповісти
То шо? Говорили, балакали, сіли і заплакали?
То Трамп ТАСО чи пацан сказав - пацан зробив?
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25.06.2025 17:16 Відповісти
і як під цю пургу тепер просити зброю в США? якщо всі за мир, крім путіна?
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25.06.2025 17:23 Відповісти
Трамп, тебе нікчему, не тикнув писком в твого злодійкуватого дружка Чернишова?
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25.06.2025 17:23 Відповісти
Взагалі-то припиняти вогонь має параша.

Але вже в 14-й раз у різних самітах, зустрічах і кулуарах "про припинення вогню" наполегливо щось перетирають з Україною.

What is the point?
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25.06.2025 17:26 Відповісти
Ну, про це постійно талдичать президенти і прем'єри великих і впливових країн, а не якісь там ##ї собачі....
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25.06.2025 17:43 Відповісти
Дитячий садок. Жора немає великих і впливових, тільки купка тупих та смердючих старперів.
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25.06.2025 17:47 Відповісти
Чого такий культурний став. Вмаж рудому. Покажи народу який ти крутий. Рейтинг знову буде 90%.
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25.06.2025 17:30 Відповісти
..так у нього вже 100 відсотків серед дурнів!! Він вже крутизну показав у Білому Домі... Ідіотам дуже сподобалося... Тільки це потім боком вийшло..
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25.06.2025 19:20 Відповісти
А рудий довбой@б каже, що не говорили про припинення вогню. А бубачка був "дуже милим". Два засоса на дупі.
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25.06.2025 17:42 Відповісти
чудова новина. Визнаю свою помилку у висловлюваннях про потенційну безрезультатність даної зустрічі.
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25.06.2025 17:47 Відповісти
..а що...вже є результат? Вже літаки зі зброєю вилетіли зі США... Вже нові транши потекли на рахунки України? Бистро Ви свої думки обнулили...)))
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25.06.2025 19:22 Відповісти
Ни о чём! Ты Трамп Украине вооружения давай. Тогда нагнёшь кремлёвского карлика к перемирию!
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25.06.2025 17:49 Відповісти
Біба і Боба, говорили балакали,сіли і заплакали 🤬
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25.06.2025 17:52 Відповісти
"брехати""зепоцріоту" все одно, що курві сцяти в очі і вона буде казати "божа роса"(((За словами Трампа, теми припинення вогню під час розмови не порушували - він "просто хотів дізнатися, як у Зеленського справи". Джерело: https://censor.net/ua/n3559938)))
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25.06.2025 18:04 Відповісти
- Donald Duck онук дядечка Суруджа батько ти наш рідний, як нам досягти припинення вогню, коли немає козирів в рукаві?
- Владімір, это дуже просто - нужно просто прекратить стрелять. Але перед тим переписать на США землю, воду і повітря України.
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25.06.2025 18:14 Відповісти
Настільки круто поговорив, що все, що Трамп виніс з зустрічі, це "Він був максимально приємним… Я думаю, те, що я взяв із зустрічі, було максимально приємним"
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25.06.2025 18:20 Відповісти
Так, а Тампон заявив шо про припинення вогню не говорили зовсім... Кому вірити?
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25.06.2025 18:41 Відповісти
По-перше - президенти сидять навпроти не своїх прапорів! По-друге, є фото більшого масштабу, де зліва від Зеленського сидить трійка вгодованих кабанів - Умєров, Сибіга та куди ж від нього дітись - Єрмак! Таке враження, що усі ті троє просто сплять поряд з кастрюлями їжі, або з коритом та ще не переварили десяток хотдогів...
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25.06.2025 18:52 Відповісти
Вони поговорили про припинення вогню і все.Ні про зброю,ні про допомогу,ні про рос активи,просто припинити стріляти.
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25.06.2025 18:58 Відповісти
пєсков - путіну :"срочно звоні - ми єго тєряєм"
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25.06.2025 19:01 Відповісти
На столике баночка ... С анализами? Показал свои козыри?
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25.06.2025 19:47 Відповісти
Не той Вальдемар у рудого дружбан...
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25.06.2025 19:50 Відповісти
Це шо, Шмуля в лапсердак одягли?
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25.06.2025 20:05 Відповісти
Есть Стена Плача ...
там тоже можно поговорить ...
говорят ПОМОГАЕТ
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25.06.2025 20:15 Відповісти
ВЫХОД ОДИН ВДВОЁМ В БАНЬКЕ ПУХУ ОЧЕЛОПОМАСАЖИРОВАТЬ!БОЛЬШЕ ТОЛКУ ОТ ВАС НЕТ!
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25.06.2025 20:32 Відповісти
А хто ті люди яких пересидень хоче захистити ? Ясно шо це не громадяни України.
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25.06.2025 20:53 Відповісти
Якщо б не красти, була.б друга розмова
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25.06.2025 21:55 Відповісти
А про тиск на друга владіміра і не згадали
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26.06.2025 11:00 Відповісти
На таких зустрічах домовляються про офіційні зустрічі

І їх напрямки

І
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26.06.2025 11:02 Відповісти
 
 