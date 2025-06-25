Зеленський про зустріч із Трампом: Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру
Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч із американським лідером Дональдом Трампом під час саміту НАТО.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Тривала та змістовна зустріч із Президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану Президенту, дякую Сполученим Штатам.
Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру. Деталі – згодом", - розповів Зеленський.
Нагадаємо, 25 червня завершилася зустріч президентів США й України на полях саміту НАТО, вона тривала приблизно 50 хвилин.
Топ коментарі
+14 Тиха Вода #607592
показати весь коментар25.06.2025 17:05 Відповісти Посилання
+12 Вал Кочин #550865
показати весь коментар25.06.2025 17:03 Відповісти Посилання
+9 Тиха Вода #607592
показати весь коментар25.06.2025 17:09 Відповісти Посилання
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Досвідчений перекладач Андрій Єрмак, все переклав Зеленському.
Єрмачок все перекладає...
Найкраще йому вдається перекладати: проблеми, провину і про#оби на інших.
Фото 18+ 😆
Trump: Vladimir, you're a nice guy but you really rub me the wrong way. I'm sick & tired of your raspy voice and scruffy look. Sign the fucking deal and let me get my Nobel prize
Навіть впевнена в цьому!
То Трамп ТАСО чи пацан сказав - пацан зробив?
Але вже в 14-й раз у різних самітах, зустрічах і кулуарах "про припинення вогню" наполегливо щось перетирають з Україною.
What is the point?
Duck онук дядечка Суруджабатько ти наш рідний, як нам досягти припинення вогню, коли немає козирів в рукаві?
- Владімір, это дуже просто - нужно просто прекратить стрелять. Але перед тим переписать на США землю, воду і повітря України.
там тоже можно поговорить ...
говорят ПОМОГАЕТ
І їх напрямки
І