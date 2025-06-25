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Новости Встреча Трампа и Зеленского Встреча Зеленского с Трампом
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Зеленский о встрече с Трампом: Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира

Зустріч Трампа та Зеленського 25 червня

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу с американским лидером Дональдом Трампом во время саммита НАТО.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Длительная и содержательная встреча с Президентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина Президента, спасибо Соединенным Штатам.

Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали - позже", - рассказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Трамп провели встречу на полях саммита НАТО (обновлено)

Напомним, 25 июня завершилась встреча президентов США и Украины на полях саммита НАТО, она длилась около 50 минут.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+14
Зеленський під час зустрічі показав Трампу свої козирі!
Фото 18+ 😆
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25.06.2025 17:05 Ответить
+12
Короче ні про що, переливали з пустого в порожнє....🤡🤡🤡
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25.06.2025 17:03 Ответить
+9
Ну звичайно!
Досвідчений перекладач Андрій Єрмак, все переклав Зеленському.
Єрмачок все перекладає...
Найкраще йому вдається перекладати: проблеми, провину і про#оби на інших.
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25.06.2025 17:09 Ответить
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Короче ні про що, переливали з пустого в порожнє....🤡🤡🤡
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25.06.2025 17:03 Ответить
За те 50 хв. А це важко для 79 річного чувака.
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25.06.2025 17:06 Ответить
Може закабздониться.
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25.06.2025 17:08 Ответить
Цікаво, хто з них бреше про зустріч, Трамп чи Зеленський? Може наш , просто спитав у Трампа як у нього справи.?
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25.06.2025 18:55 Ответить
а чому флаг України стоїть за трампом,а флаг штатів за зеленським ? може трамп НАШ ?
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25.06.2025 20:20 Ответить
Така практика часто застосовується у світі. Замітьте при зустрічах інших лідерів. Нічого дивного !
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25.06.2025 20:57 Ответить
З перекладачем був чи знущався над дідусем?
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25.06.2025 17:05 Ответить
Ну звичайно!
Досвідчений перекладач Андрій Єрмак, все переклав Зеленському.
Єрмачок все перекладає...
Найкраще йому вдається перекладати: проблеми, провину і про#оби на інших.
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25.06.2025 17:09 Ответить
Зеленський під час зустрічі показав Трампу свої козирі!
Фото 18+ 😆
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25.06.2025 17:05 Ответить
СВОГО (кремлівського) ТРУМПА?
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25.06.2025 17:15 Ответить
недавня стаття в POLITICO - що у США має найбільший коесенсунс серед політиків УСІХ відтінків та течій - НЕГАТИВНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО КРЕМЛЕКОЗИРА вови
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25.06.2025 17:18 Ответить
А кУстюм новий йому сподобався?
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25.06.2025 17:19 Ответить
Не стреляйте в пианиста. Он играет ЧЕМ умеет.
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25.06.2025 18:04 Ответить
Якщо деталі згодом, то знов черговий пшик.

Trump: Vladimir, you're a nice guy but you really rub me the wrong way. I'm sick & tired of your raspy voice and scruffy look. Sign the fucking deal and let me get my Nobel prize
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25.06.2025 17:05 Ответить
Vladimir Трамп зове Путлєра, а український президент - Volodymyr.
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25.06.2025 17:11 Ответить
..яка різниця...як називати мудаків? А ще коли їх називає деменціозний Трамп...)))
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25.06.2025 19:14 Ответить
Якщо синців та забоїв немає, то вже добре.
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25.06.2025 17:06 Ответить
Хай хоч так, їх вже не зміниш - вік не той, але якщо буде прийнятний результат - на це не зважатимуть.
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25.06.2025 17:40 Ответить
Ти тогорічний план миру Трамну показував?
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25.06.2025 17:07 Ответить
Давай вгадаю: в контексті "як досягти припинення вогню та справжнього миру" та в тому ж "як захистити наших людей" агент Краснов передав вимогу *****, щоб ти підписав угоду про повну капітуляцію України.
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25.06.2025 17:07 Ответить
Шо по костюмах?
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25.06.2025 17:09 Ответить
Друзі, ви вірите у дієвість "припинення вогню" ? Я не про фронт, там буде все так як з 2014 по 2022 року. Я про Шахеди та Ісандери по містам. Вони будуть літати як зараз літають. Або помилково, або у відповідь на "провокації київського режиму". Спокою в Києві як у часи Порошенко нам вже не бачити. 100 %. А Трамп буде базікати що ворогуючі сторони втомились. Дуже шкода що ми вічно віримо у казочки !
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25.06.2025 17:11 Ответить
Сподіваюсь цього разу будуть гарні результати їх зустрічі для України.
Навіть впевнена в цьому!
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25.06.2025 17:13 Ответить
То шо? Говорили, балакали, сіли і заплакали?
То Трамп ТАСО чи пацан сказав - пацан зробив?
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25.06.2025 17:16 Ответить
і як під цю пургу тепер просити зброю в США? якщо всі за мир, крім путіна?
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25.06.2025 17:23 Ответить
Трамп, тебе нікчему, не тикнув писком в твого злодійкуватого дружка Чернишова?
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25.06.2025 17:23 Ответить
Взагалі-то припиняти вогонь має параша.

Але вже в 14-й раз у різних самітах, зустрічах і кулуарах "про припинення вогню" наполегливо щось перетирають з Україною.

What is the point?
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25.06.2025 17:26 Ответить
Ну, про це постійно талдичать президенти і прем'єри великих і впливових країн, а не якісь там ##ї собачі....
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25.06.2025 17:43 Ответить
Дитячий садок. Жора немає великих і впливових, тільки купка тупих та смердючих старперів.
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25.06.2025 17:47 Ответить
Чого такий культурний став. Вмаж рудому. Покажи народу який ти крутий. Рейтинг знову буде 90%.
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25.06.2025 17:30 Ответить
..так у нього вже 100 відсотків серед дурнів!! Він вже крутизну показав у Білому Домі... Ідіотам дуже сподобалося... Тільки це потім боком вийшло..
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25.06.2025 19:20 Ответить
А рудий довбой@б каже, що не говорили про припинення вогню. А бубачка був "дуже милим". Два засоса на дупі.
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25.06.2025 17:42 Ответить
чудова новина. Визнаю свою помилку у висловлюваннях про потенційну безрезультатність даної зустрічі.
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25.06.2025 17:47 Ответить
..а що...вже є результат? Вже літаки зі зброєю вилетіли зі США... Вже нові транши потекли на рахунки України? Бистро Ви свої думки обнулили...)))
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25.06.2025 19:22 Ответить
Ни о чём! Ты Трамп Украине вооружения давай. Тогда нагнёшь кремлёвского карлика к перемирию!
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25.06.2025 17:49 Ответить
Біба і Боба, говорили балакали,сіли і заплакали 🤬
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25.06.2025 17:52 Ответить
"брехати""зепоцріоту" все одно, що курві сцяти в очі і вона буде казати "божа роса"(((За словами Трампа, теми припинення вогню під час розмови не порушували - він "просто хотів дізнатися, як у Зеленського справи". Джерело: https://censor.net/ua/n3559938)))
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25.06.2025 18:04 Ответить
- Donald Duck онук дядечка Суруджа батько ти наш рідний, як нам досягти припинення вогню, коли немає козирів в рукаві?
- Владімір, это дуже просто - нужно просто прекратить стрелять. Але перед тим переписать на США землю, воду і повітря України.
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25.06.2025 18:14 Ответить
Настільки круто поговорив, що все, що Трамп виніс з зустрічі, це "Він був максимально приємним… Я думаю, те, що я взяв із зустрічі, було максимально приємним"
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25.06.2025 18:20 Ответить
Так, а Тампон заявив шо про припинення вогню не говорили зовсім... Кому вірити?
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25.06.2025 18:41 Ответить
По-перше - президенти сидять навпроти не своїх прапорів! По-друге, є фото більшого масштабу, де зліва від Зеленського сидить трійка вгодованих кабанів - Умєров, Сибіга та куди ж від нього дітись - Єрмак! Таке враження, що усі ті троє просто сплять поряд з кастрюлями їжі, або з коритом та ще не переварили десяток хотдогів...
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25.06.2025 18:52 Ответить
Вони поговорили про припинення вогню і все.Ні про зброю,ні про допомогу,ні про рос активи,просто припинити стріляти.
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25.06.2025 18:58 Ответить
пєсков - путіну :"срочно звоні - ми єго тєряєм"
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25.06.2025 19:01 Ответить
На столике баночка ... С анализами? Показал свои козыри?
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25.06.2025 19:47 Ответить
Не той Вальдемар у рудого дружбан...
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25.06.2025 19:50 Ответить
Це шо, Шмуля в лапсердак одягли?
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25.06.2025 20:05 Ответить
Есть Стена Плача ...
там тоже можно поговорить ...
говорят ПОМОГАЕТ
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25.06.2025 20:15 Ответить
ВЫХОД ОДИН ВДВОЁМ В БАНЬКЕ ПУХУ ОЧЕЛОПОМАСАЖИРОВАТЬ!БОЛЬШЕ ТОЛКУ ОТ ВАС НЕТ!
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25.06.2025 20:32 Ответить
А хто ті люди яких пересидень хоче захистити ? Ясно шо це не громадяни України.
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25.06.2025 20:53 Ответить
Якщо б не красти, була.б друга розмова
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25.06.2025 21:55 Ответить
А про тиск на друга владіміра і не згадали
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26.06.2025 11:00 Ответить
На таких зустрічах домовляються про офіційні зустрічі

І їх напрямки

І
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26.06.2025 11:02 Ответить
 
 