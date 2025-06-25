Зеленский о встрече с Трампом: Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу с американским лидером Дональдом Трампом во время саммита НАТО.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Длительная и содержательная встреча с Президентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина Президента, спасибо Соединенным Штатам.
Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали - позже", - рассказал Зеленский.
Напомним, 25 июня завершилась встреча президентов США и Украины на полях саммита НАТО, она длилась около 50 минут.
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+14 Тиха Вода #607592
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+12 Вал Кочин #550865
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+9 Тиха Вода #607592
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Досвідчений перекладач Андрій Єрмак, все переклав Зеленському.
Єрмачок все перекладає...
Найкраще йому вдається перекладати: проблеми, провину і про#оби на інших.
Фото 18+ 😆
Trump: Vladimir, you're a nice guy but you really rub me the wrong way. I'm sick & tired of your raspy voice and scruffy look. Sign the fucking deal and let me get my Nobel prize
Навіть впевнена в цьому!
То Трамп ТАСО чи пацан сказав - пацан зробив?
Але вже в 14-й раз у різних самітах, зустрічах і кулуарах "про припинення вогню" наполегливо щось перетирають з Україною.
What is the point?
Duck онук дядечка Суруджабатько ти наш рідний, як нам досягти припинення вогню, коли немає козирів в рукаві?
- Владімір, это дуже просто - нужно просто прекратить стрелять. Але перед тим переписать на США землю, воду і повітря України.
там тоже можно поговорить ...
говорят ПОМОГАЕТ
І їх напрямки
І