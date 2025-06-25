Зеленский о встрече с Трампом: Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу с американским лидером Дональдом Трампом во время саммита НАТО.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Длительная и содержательная встреча с Президентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина Президента, спасибо Соединенным Штатам.

Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали - позже", - рассказал Зеленский.

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Напомним, 25 июня завершилась встреча президентов США и Украины на полях саммита НАТО, она длилась около 50 минут.