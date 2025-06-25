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Новости Встреча Трампа и Зеленского
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Зеленский и Трамп начали встречу на полях саммита НАТО (обновлено)

Трамп и Зеленский начали встречу 25 июня

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп начали двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в Гааге в среду, 25 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Дополнено в 16:45.

Встреча президентов США и Украины завершилась, она длилась около 50 минут.

25 июня президент США Дональд Трамп подтвердил, что проведет встречу с Владимиром Зеленским и будет обсуждать с ним Украину.

Это - первые переговоры президентов Украины и США после двухмесячной паузы. Предыдущая короткая встреча состоялась в Ватикане в апреле на церемонии похорон Папы Римского Франциска, а разговор на саммите G7 в июне так и не состоялся из-за досрочного отъезда Трампа, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+23
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25.06.2025 16:12 Ответить
+21
Зустрільсь Прекрасний президент (з його слів) та Найдосвідченний президент (з його слів). Чекаємо наслідки.
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25.06.2025 16:10 Ответить
+14
Аби Шашличний не почав розповідати Трампу, який класний хлопець Єрмак
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25.06.2025 16:06 Ответить
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Аби Шашличний не почав розповідати Трампу, який класний хлопець Єрмак
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25.06.2025 16:06 Ответить
Шось втирають один одному
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25.06.2025 16:07 Ответить
Зустрільсь Прекрасний президент (з його слів) та Найдосвідченний президент (з його слів). Чекаємо наслідки.
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25.06.2025 16:10 Ответить
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25.06.2025 16:12 Ответить
Фото Зеленського взяли з його паспорту?
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25.06.2025 16:34 Ответить
Клята ІПСО!! Невже юідолашні рибки-гупі мають це все перетравлювати 😶 ой. Але ж складно..
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25.06.2025 16:24 Ответить
До речі, Тегеран відмовився визнавати Крим та 4 області російськими.
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25.06.2025 16:37 Ответить
Зовсім різні умови та інший трамп.
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25.06.2025 16:44 Ответить
«Ви нє панімаєтє, ета другоє» (с)
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25.06.2025 16:50 Ответить
🤣
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25.06.2025 16:49 Ответить
............ НУЛЬОВИХ ..........
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25.06.2025 16:41 Ответить
Наслідком буде прекрасна чудова потужна незламність....
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25.06.2025 16:50 Ответить
по полю идут и договариваются
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25.06.2025 16:12 Ответить
розпочали двосторонню зустріч на полях

так пафосно, що капець.
фотки будуть?
ну, типу: на табуретках щось там пересипають в кишені, один одному?
як, у ватикані.
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25.06.2025 16:12 Ответить
Сорян за офтоп. А резерв+ у всіх працює? Не можу зайти
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25.06.2025 16:12 Ответить
ПРЦЕСС ПОШОЛ В НЕБИТИЕ
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25.06.2025 16:14 Ответить
На самітах, власне, не "поля", а "кулуари".
В України вже був один президент, який ловив президента США під туалетом.

Чекаємо фоточок зустрічі Зеленського з Трампом, тільки так щоб WC в кадр не потрапило.
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25.06.2025 16:21 Ответить
Мадам Зубожінка-Брошкіна не була презедентом! Лише кандидатом і старшим по газовому общаку... ☝️
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25.06.2025 16:22 Ответить
Мова йде про "зустріч" януковича з Обамою....
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25.06.2025 16:25 Ответить
Фоток немає (поки що). Не знайшли ракурс, де немає WC ?
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25.06.2025 16:52 Ответить
Почали з доріжок ( кокс) та тепер лежать на полях...
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25.06.2025 16:21 Ответить
Зустрілася срака з віхтем!
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25.06.2025 16:31 Ответить
Хоть бы галстук а лучше БАБОЧЬКУ одел!!!!
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25.06.2025 16:34 Ответить
в піджачку, чорній флісочці, звісно, без галстуку.
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25.06.2025 16:59 Ответить
Добре що хоч не на полях для гольфу 🏌
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25.06.2025 16:32 Ответить
на полях для гольфу якраз ефективніше зустрічатися з трумпом. деякі так і роблять.
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25.06.2025 16:55 Ответить
Трамп зараз на куражі. Індія з Пакистаном, Ізраїль з Іраном - масть пре.
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25.06.2025 16:39 Ответить
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25.06.2025 17:01 Ответить
Господар світу і гороховий блазень.
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25.06.2025 16:57 Ответить
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25.06.2025 17:02 Ответить
Аж 50 хвилин!! Це не 24 години для закінчення війни....Час ще є!
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25.06.2025 17:03 Ответить
Тай воюйте на здоров'я поки не вимрете. Цей клоун ніяк не може перешкодити цьому. Україна заслуговує на премію Дарвіна.
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25.06.2025 17:13 Ответить
Леонид Ильич Брежнев принял английского посла за французского ... и имел с ним длительную беседу.
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25.06.2025 17:25 Ответить
Не мине і 12 годин, як Трампушка почне зворотнє обсиралово "попроШАЙКИ" і дефірамбні оди "*****"
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25.06.2025 17:35 Ответить
В результаті домовились про те про що раніше домовлялись припинити стрляти на рік,що почати через місяць стріляти знов.Дуже мила зустріч.
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25.06.2025 19:06 Ответить
 
 