Зеленский и Трамп начали встречу на полях саммита НАТО (обновлено)
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп начали двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в Гааге в среду, 25 июня.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Дополнено в 16:45.
Встреча президентов США и Украины завершилась, она длилась около 50 минут.
25 июня президент США Дональд Трамп подтвердил, что проведет встречу с Владимиром Зеленским и будет обсуждать с ним Украину.
Это - первые переговоры президентов Украины и США после двухмесячной паузы. Предыдущая короткая встреча состоялась в Ватикане в апреле на церемонии похорон Папы Римского Франциска, а разговор на саммите G7 в июне так и не состоялся из-за досрочного отъезда Трампа, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке.
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так пафосно, що капець.
фотки будуть?
ну, типу: на табуретках щось там пересипають в кишені, один одному?
як, у ватикані.
В України вже був один президент, який ловив президента США під туалетом.
Чекаємо фоточок зустрічі Зеленського з Трампом, тільки так щоб WC в кадр не потрапило.