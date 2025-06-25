Зеленский и Трамп начали встречу на полях саммита НАТО (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп начали двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в Гааге в среду, 25 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Дополнено в 16:45.

Встреча президентов США и Украины завершилась, она длилась около 50 минут.

25 июня президент США Дональд Трамп подтвердил, что проведет встречу с Владимиром Зеленским и будет обсуждать с ним Украину.

Это - первые переговоры президентов Украины и США после двухмесячной паузы. Предыдущая короткая встреча состоялась в Ватикане в апреле на церемонии похорон Папы Римского Франциска, а разговор на саммите G7 в июне так и не состоялся из-за досрочного отъезда Трампа, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке.