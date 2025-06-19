Трамп досрочно покинул саммит G7 из-за Зеленского и Макрона, - FT

Лидер США Дональд Трамп заблаговременно покинул саммит G7 в Канаде 17 июня из-за незаинтересованности во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и раздражения на президента Франции Эмманюэля Макрона.

Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что НАТО сократил программу предстоящего саммита лидеров в Гааге до лишь одной рабочей сессии, чтобы избежать преждевременного отъезда американского президента, как он недавно поступил на саммите G7 в Канаде.

Трамп утверждал, что ему нужно в Вашингтон для решения конфликта между Израилем и Ираном.

"Но люди, знакомые с переговорами, сказали, что его решение поехать было частично вызвано раздражением на президента Франции Эмманюэля Макрона, который остановился в Гренландии и выступил против планов Трампа взять под контроль остров, а также отсутствием интереса президента США к встрече с украинским лидером", - пишет FT.

Напомним, как ожидалось, на полях саммита G7 Трамп и Зеленский должны были провести переговоры, однако из-за отъезда президента США они не состоялись.

