17 530 127

Трамп досрочно покинул саммит G7 из-за Зеленского и Макрона, - FT

FT назвало причину, почему Трамп досрочно покинул саммит G7

Лидер США Дональд Трамп заблаговременно покинул саммит G7 в Канаде 17 июня из-за незаинтересованности во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и раздражения на президента Франции Эмманюэля Макрона.

Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что НАТО сократил программу предстоящего саммита лидеров в Гааге до лишь одной рабочей сессии, чтобы избежать преждевременного отъезда американского президента, как он недавно поступил на саммите G7 в Канаде.

Трамп утверждал, что ему нужно в Вашингтон для решения конфликта между Израилем и Ираном.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп резко ответил Макрону относительно причин досрочного отъезда с саммита G7: Эмманюэль всегда понимает неправильно

"Но люди, знакомые с переговорами, сказали, что его решение поехать было частично вызвано раздражением на президента Франции Эмманюэля Макрона, который остановился в Гренландии и выступил против планов Трампа взять под контроль остров, а также отсутствием интереса президента США к встрече с украинским лидером", - пишет FT.

Напомним, как ожидалось, на полях саммита G7 Трамп и Зеленский должны были провести переговоры, однако из-за отъезда президента США они не состоялись.

Также читайте: Саммит G7 стал разочарованием для Украины, - The Guardian

G7 (888) Зеленский Владимир (22025) Трамп Дональд (6688) Макрон Эмманюэль (1453)
+39
Конь
Коньченый
Это не лидер а Истеричка!
Мало того что нарцисс... еще и бездельник, хам и *****
показать весь комментарий
19.06.2025 16:31 Ответить
+36
Как нас убеждали в силе и незыблемости АМЕРИКАНСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
А ее сносит конченый примитивный дебил
Не НАПОЛЕОН БОНАПАРТ
НЕ ФРИДРИХ ВЕЛИКИЙ
А конченый примитивный дебил
Слабенькой оказалась АМЕРИКАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ
Противно все это....
показать весь комментарий
19.06.2025 16:34 Ответить
+27
руде сцикло
показать весь комментарий
19.06.2025 16:29 Ответить
У Доні не виявилося потрібних карт для зустрічі з Зеленським, а у Зєлі виявилась в рукаві ціла колода... з одними тузами... 41 туз в колоді це тобі не рашку за 24 години зупинити, тут варто подумати, щонайменше 2 неділі, а найкраще 3 🤔🧐😁
Рудий Чуб епічно обісрався, поїхав у Білий вігвам до своєї скво рани зализувати😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
19.06.2025 17:05 Ответить
Сцикливе, маразматичне, гандоноподібне, руде ЧМО!!!
показать весь комментарий
19.06.2025 17:07 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 17:12 Ответить
Просто у Трампа не было на руках карт.
показать весь комментарий
19.06.2025 17:18 Ответить
тим не менше для американців Трамп все робить вірно - надої зростають. Згідно звіту ФРС всі показники показують економічне зростання.
показать весь комментарий
19.06.2025 17:24 Ответить
Ага. Котировки американських акцій впали. Фондовий ринок втратив декілька трильонів доларів. Навіть найбільший ворог Америки так не зміг би
показать весь комментарий
19.06.2025 18:14 Ответить
Чому дивуватись? Якщо б вам загрожував електричний стілець за приховування підкупу від ворожої держави, то чи не були б ви керовані спецслужбою цієї держави на 100%?
показать весь комментарий
19.06.2025 18:07 Ответить
Did they really need him there? There were 6 adults representing powerful countries with hundreds of millions in population and trillions in their combined GDP. If Trump is an idiot and cannot lead the free world, ignore him, fire him, take the lead somebody more capable and determined - with all the benefits, bragging rights, as well as costs, and risks. Try walking in my shoes. Any volunteers? Hey there, coalition of the Willing, such a great chance to show your will and put your money where your mouth is. Lead the way. Dead silence. No volunteers to replace the asshole boss? Well then, enjoy.
показать весь комментарий
19.06.2025 18:35 Ответить
USA is rich country. And has powerful army. No words more.
показать весь комментарий
19.06.2025 19:23 Ответить
hey, what about it - a superpower? Who rules it? A narcissistic narcissist?
показать весь комментарий
19.06.2025 20:50 Ответить
Злякався від Зелі "Дайте грошей!", і "Чому ми не в НАТО?".
показать весь комментарий
19.06.2025 18:45 Ответить
Любой бы от зеленого убежал бы )))
показать весь комментарий
19.06.2025 18:50 Ответить
У Трампона Трампакса нету козырей, ***** дырявое.
показать весь комментарий
19.06.2025 19:07 Ответить
Зеленского теперь боится не только *****, но и ТрамПодонок
показать весь комментарий
19.06.2025 19:10 Ответить
Якийсь черговий трампоман ? Не бусифікований негромадянин недодержави?
показать весь комментарий
19.06.2025 19:37 Ответить
Потужний пук за трампона
показать весь комментарий
19.06.2025 19:39 Ответить
Не хотів слухати чергової маячні янєлоха боневтіковича " я вам нічєво нє должен ",тому і достроково покинув .
показать весь комментарий
19.06.2025 20:44 Ответить
Які ми нервові! Нарцис однако...
показать весь комментарий
19.06.2025 20:55 Ответить
Якщо перекласти на звичайну мову - трумпу нема чого відповісти на запитання - «коли він почне тиск на *****?», бо з двотижневих термінів не глузує лише Гегсет, а наїжджати на ***** сцить.
Тому він просто втік від ситуації, де йому довелось би виглядати переляканим дегенератом.
показать весь комментарий
19.06.2025 21:14 Ответить
прийде той час коли ніхто не хотітиме сидіти за одним столом з сша. із за поведінки трампа цей час не за горами.
показать весь комментарий
19.06.2025 22:08 Ответить
один популіст не переносить іншого але терпимо за це ми-мудрий нарід
показать весь комментарий
19.06.2025 22:17 Ответить
З копалинами всьо порішав, точніше сказати 50% доходів бюджету України за копалини вичавив з дурника, більше вже навряд шо перепаде, а знов сваритись не хоче, на всяк випадок - раптом дурачок за зустріч ще й другу половину доходів від копалин або атомну енергетику сам запропонує любєзно прінять в дар.
показать весь комментарий
19.06.2025 22:32 Ответить
Він був зобов'язаний зустрітися з Зеленським!
Це Зеленський (і тільки) нікому нічого не должн! Кромє сваєх радітєлєй
показать весь комментарий
19.06.2025 23:02 Ответить
Припущення, такі припущення, які подобаються московитам і ботярам за фублі
показать весь комментарий
20.06.2025 09:30 Ответить
