Трамп досрочно покинул саммит G7 из-за Зеленского и Макрона, - FT
Лидер США Дональд Трамп заблаговременно покинул саммит G7 в Канаде 17 июня из-за незаинтересованности во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и раздражения на президента Франции Эмманюэля Макрона.
Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что НАТО сократил программу предстоящего саммита лидеров в Гааге до лишь одной рабочей сессии, чтобы избежать преждевременного отъезда американского президента, как он недавно поступил на саммите G7 в Канаде.
Трамп утверждал, что ему нужно в Вашингтон для решения конфликта между Израилем и Ираном.
"Но люди, знакомые с переговорами, сказали, что его решение поехать было частично вызвано раздражением на президента Франции Эмманюэля Макрона, который остановился в Гренландии и выступил против планов Трампа взять под контроль остров, а также отсутствием интереса президента США к встрече с украинским лидером", - пишет FT.
Напомним, как ожидалось, на полях саммита G7 Трамп и Зеленский должны были провести переговоры, однако из-за отъезда президента США они не состоялись.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рудий Чуб епічно обісрався, поїхав у Білий вігвам до своєї скво рани зализувати😝😝😝😝😝😜🤪
Тому він просто втік від ситуації, де йому довелось би виглядати переляканим дегенератом.
Це Зеленський (і тільки) нікому нічого не должн! Кромє сваєх радітєлєй