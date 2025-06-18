Саммит G7 стал разочарованием для Украины, - The Guardian

Украинские дипломаты разочарованы, а в некоторых случаях - озлоблены, отказом Дональда Трампа сделать Украину приоритетом саммита G7.

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Один из них в комментарии изданию заявил, что существует постоянная опасность, что Украина станет жертвой событий и кратковременной концентрации внимания Трампа.

"Владимир Путин это знает, возможно, именно поэтому прошлой ночью в Украине произошла такая масштабная атака", - цитирует его The Guardian.

Еще одним ударом для Киева стало наложение вето США на совместное заявление по Украине, принятое на саммите. Основанием стало то, что формулировка была слишком антироссийской и могла бы поставить под угрозу переговоры с Владимиром Путиным.

"Трамп пообещал присутствовать на саммите НАТО, но многие сомневаются, произойдет ли это", - сказал немецкий канцлер Фридрих Мерц.

В то же время президент Владимир Зеленский не комментировал решение Трампа пропустить встречу.

"С мрачным видом он сказал: "Нам нужна помощь наших союзников, чтобы наши солдаты оставались сильными, пока Россия не будет готова к мирным переговорам". Он подчеркнул: "Мы готовы к безусловному прекращению огня", - пишет издание.

На саммите G7 Зеленский должен был обсудить приобретение систем ПВО и оружия на $50 млрд, хотя Трамп считает, что это продлит войну. Также президент Украины стремился добиться снижения ценового предела на российскую нефть с 60 долларов до 45 долларов за баррель. Однако эту идею поддержал премьер Британии Кир Стармер.

