РУС
Саммит G7 в июне 2025 года
7 335 45

Саммит G7 стал разочарованием для Украины, - The Guardian

Итоги саммита G7 в Канаде. Украина разочарована

Украинские дипломаты разочарованы, а в некоторых случаях - озлоблены, отказом Дональда Трампа сделать Украину приоритетом саммита G7.

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Один из них в комментарии изданию заявил, что существует постоянная опасность, что Украина станет жертвой событий и кратковременной концентрации внимания Трампа.

"Владимир Путин это знает, возможно, именно поэтому прошлой ночью в Украине произошла такая масштабная атака", - цитирует его The Guardian.

Читайте на "Цензор.НЕТ": G7 не будет публиковать совместное заявление относительно войны в Украине: США не согласны с жесткой формулировкой в отношении РФ, - Reuters

Еще одним ударом для Киева стало наложение вето США на совместное заявление по Украине, принятое на саммите. Основанием стало то, что формулировка была слишком антироссийской и могла бы поставить под угрозу переговоры с Владимиром Путиным.

"Трамп пообещал присутствовать на саммите НАТО, но многие сомневаются, произойдет ли это", - сказал немецкий канцлер Фридрих Мерц.

В то же время президент Владимир Зеленский не комментировал решение Трампа пропустить встречу.

Читайте также: Зеленский досрочно покидает саммит G7, - CBC News

"С мрачным видом он сказал: "Нам нужна помощь наших союзников, чтобы наши солдаты оставались сильными, пока Россия не будет готова к мирным переговорам". Он подчеркнул: "Мы готовы к безусловному прекращению огня", - пишет издание.

На саммите G7 Зеленский должен был обсудить приобретение систем ПВО и оружия на $50 млрд, хотя Трамп считает, что это продлит войну. Также президент Украины стремился добиться снижения ценового предела на российскую нефть с 60 долларов до 45 долларов за баррель. Однако эту идею поддержал премьер Британии Кир Стармер.

Также читайте: Лидеры G7 поддерживают усилия Трампа в достижении мира в Украине и решительно готовы к новым санкциям против РФ, - Зеленский. ФОТО

Автор: 

G7 (888) Зеленский Владимир (22004) саммит (1233)
Топ комментарии
+15
Не саміт, а сша. І вже давно. Колись Рейган увійшов в історію як людина, яка розвалила срср, а Трамп увійде в історію як людина, яка розвалила НАТО разом з двома ***************.
показать весь комментарий
18.06.2025 14:16 Ответить
+14
Це не G7 тих які були колись, сильні об'єднані і самостійні.
Це зараз розгублені і зовсім не об'днені і це загроза всьому світу(
показать весь комментарий
18.06.2025 14:13 Ответить
+8
Найбільшим розчаруванням для України і усього світу є вище політичне керівництво України - свора продажних злодюжних брехливих виродків.
показать весь комментарий
18.06.2025 14:20 Ответить
18.06.2025 14:13 Ответить
На фото Єрмака нема. Що там могло без нього у З.В.А. вийти!
показать весь комментарий
18.06.2025 23:06 Ответить
То підтримав чи не підтримав?
показать весь комментарий
18.06.2025 14:14 Ответить
Вони і коден з них розчаровання, перш за все, для власних країн і їх громадян. Немічні і не самостійні очільники ніколи не в пошані свого народа.
показать весь комментарий
18.06.2025 14:15 Ответить
Якби ж це було перше розчарування для України від ваших самітів і т.д.🙁
показать весь комментарий
18.06.2025 14:16 Ответить
18.06.2025 14:16 Ответить
СССР развалился при Буше, а Рейган дружил с совком.
показать весь комментарий
18.06.2025 14:56 Ответить
Та ти шо? Рейган був антагоністом комуняк. Про яку дружбу річ.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:04 Ответить
Введите в Гугл картинках Рейган-Горбачев. Найдете сотни фото как они целуются взасос.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:12 Ответить
І що це доказує? Тоді всі очільники СРСР цілували співрозмовника взасос незважаючи на бажання візаві.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:23 Ответить
Все американские президенты были лютыми врагами совка, кроме Рейгана.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:13 Ответить
Вікіпедія цього не каже. А якраз навпаки. Що відзначився антикомуністичною політикою. А ще опустив нафту до мізеру, що потім, вже не при ньому допомогло розвалитися совку. Такий собі друзяка Москви. Зараз би побільше таких ,,друзів,, то й ***** вже б в могилі побачили.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:26 Ответить
Если вам так хочется пускай будет.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:28 Ответить
Це просто факти, а не моє бажання чи небажання.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:32 Ответить
Рейган назвав СРСР імперією зла. Мабуть це був доказ дружби....
показать весь комментарий
18.06.2025 18:18 Ответить
А чому у трампа коротка концентрація уваги... ? Тому, що організатори саміту G7, не організували умови для розумово-відсталих... кімнату з іграшками, кубиками, надувними телефонами і піниками-смоктульками на паличках....
показать весь комментарий
18.06.2025 14:19 Ответить
18.06.2025 15:05 Ответить
18.06.2025 14:20 Ответить
от якби Трамп був кращий то й вони б менше схематозили
показать весь комментарий
18.06.2025 14:28 Ответить
От і не дав грошей, щоб схематозити не було на чому
показать весь комментарий
18.06.2025 14:35 Ответить
Яких грошей, *******?!
Він навіть не продав нам за ГРОШІ ракети ППО! Твій трамп - агент *****.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:11 Ответить
свята правда! Агент кгб "Краснов" розвалює міжнародні інституції цивілізованого світу!
От тільки трампістам-агітаторам тут на форумі цензора з минулого року Calvados та Александр Мовчан #575353 цієї істини не довести - бо вони боти на ставці магашизму; зокрема, намагаються брехати "святий трап" і на цій гілці.
показать весь комментарий
18.06.2025 14:41 Ответить
микола Ти дбл?без знаку питання
показать весь комментарий
18.06.2025 18:12 Ответить
Аван, це скоріше ти, чим Микола.
показать весь комментарий
18.06.2025 20:30 Ответить
Україна продовжує страждати із-за зелених покидьків!
показать весь комментарий
18.06.2025 14:27 Ответить
Кажете, українські дипломати незадоволені тими подіями, які стались в Канаді на самміті G-7?

Тільки от чому не наголошуєте, хто очолює дипломатичну службу України? Ну, хоча би зацитуйте з української Конституції повноваження (права і обов'язки) Президента України в цій частині....

І одразу все стане зрозуміло. Хто, що, як, почім і чому *******, короче.
показать весь комментарий
18.06.2025 14:29 Ответить
Не перший і не останній саміт занепокоєних. Пора було б звикнути вже.
показать весь комментарий
18.06.2025 14:34 Ответить
Срана Європа і обісрані сцишиа показали хто вони є. А вони співучасники московських злочинців. На жаль ***** ще раз впевнилося що за злочини йому ніякого покарання не буде і воно буде вести себе ще нагліше. Україна повинна сама давати по зубам рашистам якнайболючіше і не оглядаючись що скажуть імпотенти на Заході і забути про всі угоди. Тому що йде війна на виживання а не ради якихось угод які абсолютно нічого не варті
показать весь комментарий
18.06.2025 14:34 Ответить
Європка ще й https://epravda.com.ua/finances/skilki-groshey-rosiya-otrimaye-vid-eksportu-v-yes-u-2025-807223/ проспонсорує росію, щоб раптом ракети не закінчились.
показать весь комментарий
18.06.2025 14:37 Ответить
Європа - чи не єдині, хто нам хто нам зараз реально допомогає.
показать весь комментарий
18.06.2025 15:08 Ответить
"Трамп досрочно покинул саммит проигнорировав Зеленского", "Зеленский не поедет на саммит НАТО потому что там не будет Трампа".
https://www.unian.ua/world/tramp-pojihav-z-samitu-g7-proignoruvavshi-zelenskogo-the-guardian-13041813.html?_gl=1*x0nhe8*_ga*NDc3Mzc0NDA5LjE3NDkxOTg1NTY.*_ga_TECJ2YKWSJ*czE3NTAyNDYzMDEkbzMkZzAkdDE3NTAyNDYzMDEkajYwJGwwJGgw*_ga_DENC12J6P3*czE3NTAyNDYzMDEkbzMkZzAkdDE3NTAyNDYzMDEkajYwJGwwJGgxMTI2NjY2MzU5 https://www.unian.ua/world/tramp-pojihav-z-samitu-g7-proignoruvavshi-zelenskogo-the-guardian-13041813.html?

Почему абсолютно все зависит от Трампа?
показать весь комментарий
18.06.2025 14:37 Ответить
Вони так потужно завжди обіймаються з Шашличним і хлопають його по плечам, а тут така халепа.
показать весь комментарий
18.06.2025 14:44 Ответить
Скоро замість G7 з'явиться якийсь Z7. Учасниками будуть *********, кндр, кнр, іран, бульбостан, якась нікарагуа і USA.
показать весь комментарий
18.06.2025 14:48 Ответить
"....Я не іду туди куди мене не запрошують"Це наслідки таких заяв
показать весь комментарий
18.06.2025 15:10 Ответить
кварталівська дипломатія в дії
показать весь комментарий
18.06.2025 16:02 Ответить
трамп лиже ждупу путіну? а може це кохання
показать весь комментарий
18.06.2025 16:05 Ответить
Взагалі то є чудове правило: менше слів, більше діла !!!
показать весь комментарий
18.06.2025 16:49 Ответить
Саміт G7 став розчаруванням для України, - The Guardian Джерело: https://censor.net/ua/n3558598
Подякуйте українці безтолковому ішаку та його шапіто. Це все "заслуги"цього обкуреного мудака.
показать весь комментарий
18.06.2025 20:45 Ответить
НІ МЛЯ ЦЕ НОВИЙ РІК ЧИ РІЗДВО !!!
показать весь комментарий
19.06.2025 03:25 Ответить
Яка зовнішня політика України,у лиці зелі,такий і результат.Усі війни,це результат провальної зовнішньої політики.Це аксіома дипломатії.♥️🇺🇦♥️
показать весь комментарий
19.06.2025 08:24 Ответить
 
 