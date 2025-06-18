РУС
Новости Саммит G7 в июне 2025 года
10 286 40

Зеленский досрочно покидает саммит G7, - CBC News

встреча Зеленского и Карни на полях саммита G7

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно завершает официальный визит на саммит G7 в Канаду после вчерашнего массированного обстрела Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBC News.

Источники в украинской делегации сообщили изданию, что глава государства вернется в Киев сразу после завершения переговоров в Кананаскисе. При этом запланированная пресс-конференция в Калгари отменена.

Еще одной причиной сокращения визита стало решение президента США Дональда Трампа досрочно покинуть саммит в понедельник вечером, ссылаясь на конфликт на Ближнем Востоке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры стран G7 не смогли убедить Трампа усилить санкции против РФ, - Bloomberg

Ранее Зеленский заявлял, что следует продолжать призывать Трампа заставить Путина положить конец войне. Также он призвал страны G7 инвестировать в украинские оборонные технологии и усилить санкции против РФ.

Автор: 

G7 (888) Зеленский Владимир (21993) саммит (1233)
Топ комментарии
+35
Безтолковий ішак вчергове обісрався. Чмо знайшло відмазку, щоб прикритись. Вештається світом без толку за кошти народу, а народ скидається на елементарне для свого захисту. Геть бездара тупоголового!
18.06.2025 07:14 Ответить
+30
Толку, що Зеленський покидає саміт. Він, що був на саміті, що не було, толку, як з козла молока.
18.06.2025 07:15 Ответить
+25
Знає курвисько, що ударів більше не буде.
18.06.2025 06:29 Ответить
голограма зголограмилась?
18.06.2025 06:28 Ответить
Знає курвисько, що ударів більше не буде.
18.06.2025 06:29 Ответить
Еще один "достроковий"!
18.06.2025 06:30 Ответить
Ну це вже схоже на якесь переслідування рудої мавпи і копіювання її поведінки. Ну не можна так відверто принижуватися перед цією потворою. Все одно воно не дасть зброї і не запровадить санкції проти свого найкращого друга *****.
18.06.2025 06:36 Ответить
Мабуть під сраку копняком виштовхали екс -президента з цього самиту, щоб не псував повітря.
18.06.2025 06:37 Ответить
Ну не можна все копіювати агента краснова ,який стоїть на стороні кривавого терориста ,хоч Зеля з рудим дуже схоже і в інтелекті ,нарцисизмі і розуміння світового порядку.
18.06.2025 06:44 Ответить
Цікаво, яке у Вас розуміння світового порядку?
18.06.2025 06:50 Ответить
Тю, це орднунг, орднунг i ще раз орднунг.
18.06.2025 07:14 Ответить
Забули? Ще Алоiзович заповiдав.
18.06.2025 07:16 Ответить
І ахтунг.
18.06.2025 07:16 Ответить
https://youtu.be/CIs5SK5szVc ЩЕ МАРШ ПРО КАцапен золдатен , группен офiцiерен(марш авiатора)...ЗЫ... Правда орднунг по-кацапськи - це симбiрськi чiгiрi.
18.06.2025 09:02 Ответить
Ну, прямо як трамп - #бовтік
18.06.2025 07:02 Ответить
Та нi ж бо, продовжуе вiдслiдковуватись головний посил очiльника "ВЕЛИКОГО БУДiВНИЦТВА", МОВЛЯВ, ДАЙ МЕНi . бiльше нiчого мене не цiкавить, досвiдос.
18.06.2025 07:12 Ответить
Усратися можна від таких новин..стратег блд....
18.06.2025 07:14 Ответить
Безтолковий ішак вчергове обісрався. Чмо знайшло відмазку, щоб прикритись. Вештається світом без толку за кошти народу, а народ скидається на елементарне для свого захисту. Геть бездара тупоголового!
18.06.2025 07:14 Ответить
Вибори
18.06.2025 08:46 Ответить
тока без баб Юлькы
18.06.2025 09:00 Ответить
Я тобі, дебілу, вже 40 разів писав, що Юля за Залужного
18.06.2025 09:29 Ответить
Спішить Київ і Сумщину рятувати 🤡🤬
18.06.2025 07:15 Ответить
А на куя? Яка з нього користь?Взяти під особистий контроль? То краще не треба.
18.06.2025 07:15 Ответить
Толку, що Зеленський покидає саміт. Він, що був на саміті, що не було, толку, як з козла молока.
18.06.2025 07:15 Ответить
Буде толк. Ця бідося накликує біду всюди, де не з'явиться. Тому я радий за канадійців
18.06.2025 08:45 Ответить
А воно там було? У коридорах саміту, нагодували і вали недолуге
18.06.2025 07:31 Ответить
Немає більше шо ловити - Трамп чмихнув
18.06.2025 07:34 Ответить
Дуже жаль , що тільки саміт.
18.06.2025 07:37 Ответить
Раніше путін тримав Трампа просто за дурня, тепер ще і за сцикуна.
Make America Gan'ba Again...
18.06.2025 07:38 Ответить
Неголений,одітий абияк-він на ж7,як біла ворона.А ермак біля нього, очевидно,одягається в дорогий класичний костюм,щоби вигідно відрізнятись від свого підопічного.
18.06.2025 07:42 Ответить
буратінка особисто буде допомагати рятувальникам діставати поранених з під завалів чи просто дасть наказ пану Сирському знищити кацапію за 24 години? Чи на зустрічі йому не було жодної цікавої людини, окрім "краснова"?
18.06.2025 08:17 Ответить
Напевно ЗЕ покинув саміт і полетів в Оман, щоб нарешті забрати ті інвестиції про які домовлявся? Хто знає на якому місці Оман по інвестиціях в Україну.
18.06.2025 08:29 Ответить
і якого х#я? вгатили бабла на переліт в 7 тисяч кілометрів щоб ЩО? чи лєнка втигла скупитися за день?
18.06.2025 08:50 Ответить
"ти якого хера знову без " пєнджа " приперся в поважну компанію,,,?
18.06.2025 09:15 Ответить
"Куда уєхал цирк? В какиє города?"
18.06.2025 09:22 Ответить
Вигнали від гріха подалі, поки якоїсь біди не приніс бідоносець.
18.06.2025 09:38 Ответить
2 телепня
18.06.2025 10:07 Ответить
Зеленський достроково покидає... не лише саміт G7, а й посаду, згідно обіцянки своїм виборцям: як не зможу закінчити війну,то піду...
18.06.2025 15:46 Ответить
 
 