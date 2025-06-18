Зеленский досрочно покидает саммит G7, - CBC News

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно завершает официальный визит на саммит G7 в Канаду после вчерашнего массированного обстрела Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBC News.

Источники в украинской делегации сообщили изданию, что глава государства вернется в Киев сразу после завершения переговоров в Кананаскисе. При этом запланированная пресс-конференция в Калгари отменена.

Еще одной причиной сокращения визита стало решение президента США Дональда Трампа досрочно покинуть саммит в понедельник вечером, ссылаясь на конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее Зеленский заявлял, что следует продолжать призывать Трампа заставить Путина положить конец войне. Также он призвал страны G7 инвестировать в украинские оборонные технологии и усилить санкции против РФ.