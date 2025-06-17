РУС
Страны G7 должны инвестировать в украинские оборонные технологии и усилить санкции против РФ, - Зеленский

Зеленский на саммите большой семерки

Страны G7 должны инвестировать в развитие украинских оборонных технологий и усилить санкции против России, чтобы заставить Владимира Путина остановить войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на специальном заседании лидеров стран G7 в Канаде A Strong and Sovereign Ukraine, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что РФ углубляет сотрудничество с Ираном и Северной Кореей, что представляет угрозу не только для Украины, но и для всего мира. Примером этого является модернизация Россией иранских дронов и дальнейшая передача усовершенствованных моделей в Северную Корею. Именно поэтому Украина работает над разработкой и развертыванием дронов-перехватчиков и нуждается в дополнительном финансировании на их производство.

"Нам всем придется и дальше работать вместе - с максимальным уровнем координации. Не только политической и дипломатической, но и технологической и инвестиционной. Я призываю вас и в дальнейшем увеличивать инвестиции в производство оружия в Украине - это самый быстрый путь к достижению результатов", - отметил президент.

Также читайте: Зеленский об усилении обстрелов Украины: Единственное реальное изменение в поведении РФ после смены власти в США

Зеленский также призвал лидеров стран G7 ввести строгое ограничение цен на российскую нефть - не выше 30 долларов. По мнению президента, 18-й санкционный пакет ЕС должен усилить ограничения против банковского и энергетического секторов России.

Кроме того, Зеленский акцентировал, что важно обеспечить 40 миллиардов долларов ежегодной бюджетной поддержки для Украины со стороны стран G7, включая США.

Топ комментарии
+12
Не мають.

Вава, тобі ніхто нічого не винен. Посмокчи Трампу, як смоктав Януковичу - може дасть цукерочку. Може навіть у золотій обгортці.
17.06.2025 23:19 Ответить
+10
Оманська Гнида вважає що їй всі щось повинні

ТИ МРАЗОТА ВІДКРИВ ДВЕРІ ПУЙЛУ !!!
17.06.2025 23:30 Ответить
+9
ненавиджу Зе- покидька і його шоблу !
17.06.2025 23:40 Ответить
ненавиджу Зе- покидька і його шоблу !
17.06.2025 23:40 Ответить
Як її копати, коли копачі у Голандії сидять?
17.06.2025 23:44 Ответить
* строго так!
17.06.2025 23:18 Ответить
Не мають.

Вава, тобі ніхто нічого не винен. Посмокчи Трампу, як смоктав Януковичу - може дасть цукерочку. Може навіть у золотій обгортці.
17.06.2025 23:19 Ответить
Уже один попиарился на "дрона-перехватчиках"... Сегодня туда прилетело.
17.06.2025 23:22 Ответить
Оманська Гнида вважає що їй всі щось повинні

ТИ МРАЗОТА ВІДКРИВ ДВЕРІ ПУЙЛУ !!!
17.06.2025 23:30 Ответить
Я, як українець який живе в Україні, сам можу до**батись до Оманського. Але якого фіга німці на нього репетують? Йди до свого Мерца та питай де пекельні санкціі від 12/05/25! Дивуюсь що не написав "боневтік", бо ви з Німеччини та інших країн ЄС дуже любите це писати.
17.06.2025 23:42 Ответить
я повертаюсь за тиждень

злийся зельона ботоферма..а якщо є бажання можу зустрітись з тобою в Києві , гнида
18.06.2025 00:26 Ответить
Вибач, до Київу далеко, гони під Вовчанськ, тут зустрінемось!
18.06.2025 09:29 Ответить
ну як зазвичай гнида злилась
18.06.2025 09:37 Ответить
Я злився, чи хтось пісяється під Вовчанськ приїхати? =)
18.06.2025 09:41 Ответить
а можу тобі морду набити і під британським прапором, зельона гнида
18.06.2025 00:28 Ответить
Сам собі лайки ставиш? =)
18.06.2025 09:30 Ответить
чи тобі, зельона гнида, комфортніше коли тобі морду будуть квасити під прапором Ірландії ?
18.06.2025 00:32 Ответить
Бляха, ти навіть флаг Швеції зміг попутати з Ірландським. Ахаха. Посміховисько!
18.06.2025 09:31 Ответить
не суттєво під яким тобі зельону пику натовчуть, гнидота
18.06.2025 09:38 Ответить
Графське, Вовчанський напрямок - спробуй =)
18.06.2025 09:40 Ответить
ти 73% охлос з зельоной ботоферми ..гниль та мразота

немає нічого гіршого ніж Оманська Гнида ..та 73% зельоний охлос
18.06.2025 00:34 Ответить
А ось й з'їв. Я взагалі на відміну від вас по дівчатам. Тому я - Гонтарево-Супрунський бот. Але тупим пояснити що окрім Зе та ПО ще інсує хтось - складно. тому навіть не буду намагатись пояснити чому президент Гонтарева (й ******* кудись узяти) була б найкращої для країни, ви тупі все одно не зрозумієте.
18.06.2025 09:34 Ответить
може зустрінемось особисто, гнида ?
18.06.2025 09:35 Ответить
У СЗЧ не піду, а так як ти в нас "тиловик" - гони під Вовчанськ, біля с. Графське, на БП скажеш що ти лідор з Німеччини, повір - я дізнаюсь що ти там =) Хоча кому я це пишу - людина що ховається в Німеччині засить на Лівобережжя приїхати, про Харківський напрямок взгалі мовчу.
18.06.2025 09:39 Ответить
ясно.

бувай гнида..коли сраку від гівна витреш - пиши
18.06.2025 09:41 Ответить
Ахахаха =) Ось це злив =) Сиди в тилу дитина, поки чоловіки роблять свою справу.
18.06.2025 09:42 Ответить
забагато в тебе інтернету під вовчанськом , ботоферма )
18.06.2025 09:43 Ответить
Людина яка ніколи не бачила фронт здивована що в нас є інтернет =) Авжеш легше злив зробити на ботоферму, аніж приїхати під Вовчанськ, еге ж? =) Відпочивай дитинко
18.06.2025 09:46 Ответить
я і відпочиваю..
18.06.2025 09:47 Ответить
схоже твоя справа срати в штанці
18.06.2025 09:44 Ответить
Витрачаю час на тебе лайно, краще подивлюсь Ліло й Стіч в піратці. Бувай дитино.
18.06.2025 09:47 Ответить
не витрачай .. в тебе багато справ там, хоча ти і не там ..а ти в інтернеті , гнидота )
18.06.2025 09:48 Ответить
Ну а шо?
Все як на Роісе. Какая разніца і все таке.

Саме ж цього хотів мудрий наріт, коли обирав ригівського блазня.
17.06.2025 23:51 Ответить
Ну інвестувати легше коли щось є,а не голий стартап на папері(Наприклад є завод,випускає одну ракету в...місяць..ну щоб хоч масштабувати...Де наші ракети?(((
17.06.2025 23:49 Ответить
17.06.2025 23:51 Ответить
А можно список "позитивных блогеров"? Кто оги такие?
Хоть буду знать, что б в фейсбучеке не вступить...
18.06.2025 00:53 Ответить
Де ракети, віслюк?
17.06.2025 23:59 Ответить
Какие накуй санкции , все продается и покупается в обход.. Сколько можно это жевать и жевать, на ***** это не действует , только военная помощь ракеты ракеты, вот что он должен жрать ... Бумерангом должен быть ответ , только так... Кацапы поддерживают ***** и его кровавые поступки, он бьет по
мирному населению дети не дети ,это тварь , думайте думайте...
18.06.2025 00:42 Ответить
Где опубликовано мнение сморчка!?
18.06.2025 00:51 Ответить
А потім якийсь ****** типа зеленського, подоляка, арахамії, берінської, притули почнут через Марафон або придворних блогерів хизуватися фото на фоні оборонних об'єктів і туди прилетять ракети. Все буде знищено, загинуть люди. Червинський під арештом, а ці покидьки на волі, далі грабують Україну під виглядом бурхливої діяльності.
18.06.2025 02:21 Ответить
Страны "Семерки" просто вывесят баннер с до боли знакомыми словами для Зеленского " Я вам ничего не должен"
18.06.2025 05:15 Ответить
Геть ішака!
18.06.2025 07:22 Ответить
А потівм приїде Зе чи Притула, і піарась засвітить локацію і ворог однією ракетою все знищить?
18.06.2025 10:01 Ответить
я вам нічего не должн - чи як там він казав...
а от Країни G7 повинні!!!
18.06.2025 20:07 Ответить
 
 