Страны G7 должны инвестировать в украинские оборонные технологии и усилить санкции против РФ, - Зеленский

Страны G7 должны инвестировать в развитие украинских оборонных технологий и усилить санкции против России, чтобы заставить Владимира Путина остановить войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на специальном заседании лидеров стран G7 в Канаде A Strong and Sovereign Ukraine, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что РФ углубляет сотрудничество с Ираном и Северной Кореей, что представляет угрозу не только для Украины, но и для всего мира. Примером этого является модернизация Россией иранских дронов и дальнейшая передача усовершенствованных моделей в Северную Корею. Именно поэтому Украина работает над разработкой и развертыванием дронов-перехватчиков и нуждается в дополнительном финансировании на их производство.

"Нам всем придется и дальше работать вместе - с максимальным уровнем координации. Не только политической и дипломатической, но и технологической и инвестиционной. Я призываю вас и в дальнейшем увеличивать инвестиции в производство оружия в Украине - это самый быстрый путь к достижению результатов", - отметил президент.

Зеленский также призвал лидеров стран G7 ввести строгое ограничение цен на российскую нефть - не выше 30 долларов. По мнению президента, 18-й санкционный пакет ЕС должен усилить ограничения против банковского и энергетического секторов России.

Кроме того, Зеленский акцентировал, что важно обеспечить 40 миллиардов долларов ежегодной бюджетной поддержки для Украины со стороны стран G7, включая США.