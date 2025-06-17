УКР
Новини Саміт G7 у червні 2025 року
Країни G7 мають інвестувати в українські оборонні технології та посилити санкції проти РФ, - Зеленський

Зеленський на саміті великої сімки

Країни G7 мають інвестувати в розвиток українських оборонних технологій та посилити санкції проти Росії, щоб змусити Володимира Путіна припинити війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на спеціальному засіданні лідерів країн G7 у Канаді A Strong and Sovereign Ukraine, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський наголосив, що РФ поглиблює співпрацю з Іраном та Північною Кореєю, що становить загрозу не лише для України, а й для всього світу. Прикладом цього є модернізація Росією іранських дронів та подальша передача вдосконалених моделей до Північної Кореї. Саме тому Україна працює над розробкою та розгортанням дронів-перехоплювачів і потребує додаткового фінансування на їх виробництво.

"Нам усім доведеться й далі працювати разом – із максимальним рівнем координації. Не лише політичної та дипломатичної, а й технологічної та інвестиційної. Я закликаю вас і надалі збільшувати інвестиції у виробництво зброї в Україні – це найшвидший шлях до досягнення результатів", – зазначив президент.

Також читайте: Зеленський про посилення обстрілів України: Єдина реальна зміна в поведінці РФ після зміни влади у США

Зеленський також закликав лідерів країн G7 запровадити суворе обмеження цін на російську нафту – не вище 30 доларів. На думку президента, 18-й санкційний пакет ЄС має посилити обмеження проти банківського та енергетичного секторів Росії.

Крім того, Зеленський акцентував, що важливо забезпечити 40 мільярдів доларів щорічної бюджетної підтримки для України з боку країн G7, включно зі США.

G-7 G7 (1099) військово-промисловий комплекс (293) Зеленський Володимир (25545)
