Зеленський про посилення обстрілів України: Єдина реальна зміна в поведінці РФ після зміни влади у США

Зеленський назвав єдину зміну в поведінці РФ після повернення Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після зміни президента США Росія збільшила застосування ударних дронів для атак по Україні. Штати мають посилювати тиск на Москву. 

Про це він сказав під час свого виступу на саміті G7, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо торік застосування ста "шахедів" за одну ніч викликало справжній шок, то зараз уже здається незвичним, якщо за одну атаку використовується менш як сто дронів. Фактично це єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни Президента США. І це доводить, що ті, хто підтримує нові й сильніші санкції проти Росії, абсолютно праві", - наголосив він.

Голова держави також сказав, що Росія продовжує терористичні атаки й наступи на фронті, не отримуючи у відповідь "жодних нових наслідків".

"Навіть якщо американський президент зараз не чинить достатнього тиску на Росію, правда полягає в тому, що Америка досі має найширші глобальні інтереси та найбільшу кількість союзників. Усі вони потребуватимуть сильного захисту", - зауважив він. 

Зеленський закликав членів G7 співпрацювати зі США, щоб запровадити обмеження ціни на російську нафту до 30 доларів за барель.

Також він наголосив, що важливо забезпечити 40 мільярдів доларів щорічної бюджетної підтримки для України, щоб вона й надалі могла чинити опір.

"Разом ми маємо й надалі закликати Президента Трампа використати свій реальний вплив, щоб змусити Путіна покласти край цій війні. Саме США та Президент Трамп запропонували припинення вогню, відновлення дипломатії, негайні зустрічі й переговори. Але Росія заблокувала всі зусилля. 

Ця війна триває через Росію. Від самого початку це була неспровокована й злочинна загарбницька війна. Ми не повинні про це забувати. І ми маємо тиснути далі в усіх напрямах – дипломатичному, економічному, військовому, – щоб нарешті досягти миру", - резюмував президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) обстріл (30991) Трамп Дональд (7192) війна в Україні (6273)
+22
Або причина в тому, що русня на відміну від нинішньої влади ставить собі за мету саме перемогти у війні, а не просто якось повоювати поки дають гроші.
Тому вони клепають шахеди, а Зеленський - відосіки.
Тому вони клепають шахеди, а Зеленський - відосіки.
показати весь коментар
17.06.2025 22:24
+16
Посилили напади Шахедами - бо вони в рази почали більше їх клепати
показати весь коментар
17.06.2025 22:19
+12
Пора бы называть вещи своими именами, путин *****, это понятно а Трамп кто, таке саме *****...
показати весь коментар
17.06.2025 22:18
Трампон именно этого и хочет.
показати весь коментар
17.06.2025 22:17
Зе вилизував Трампу і казав він кращий за Байдена,я нічого не путаю ???
показати весь коментар
18.06.2025 07:23
Пора бы называть вещи своими именами, путин *****, это понятно а Трамп кто, таке саме *****...
показати весь коментар
17.06.2025 22:18
о ЗЕ бот незламно пукнув
показати весь коментар
17.06.2025 22:41
Єдина зміна це вибори в 19му році
показати весь коментар
18.06.2025 00:41
Трампон смотрит в глаза }{уйлу в поисках там мира и пытается договориться с ним посередине. Янелох, чем ты сейчас недоволен? Ты же всё это сам нёс в 2019 г., а толпа трускавецких и прочих полудурков тебе радостно подвякивала.
показати весь коментар
17.06.2025 22:19
Посилили напади Шахедами - бо вони в рази почали більше їх клепати
показати весь коментар
17.06.2025 22:19
>Штати мають посилювати тиск на Москву.
а ти? збирай команду, щоб розробляти та виробляти власну ядерну, хімічну, біологічну та радіологічну зброю. тоді ти увійдеш в історію не як ідіот-зрадник, а як Голда Меїр.
показати весь коментар
17.06.2025 22:20
А ви, Євгене, повертайтесь в Україну і покажіть як треба, ато з-за кордону воно звісно зручніше повчати що кому робити.
показати весь коментар
17.06.2025 22:28
А я, пане, в Україні. Якби жив в іншій країні, то не витрачав би свій час на пропаганду того, що може її врятувати. Є купа інших справ.
показати весь коментар
17.06.2025 22:32
Ой, допиз@дишся, клоун!
показати весь коментар
17.06.2025 22:21
Рейтинг ЗЕ сягнув
440 шахедів за добу!
Патужно!
показати весь коментар
17.06.2025 22:21
кошмарення України сраними мопедами це повна імпотенція влади, яка не може організувати ефективне ППО
.

.
показати весь коментар
17.06.2025 22:23
Або причина в тому, що русня на відміну від нинішньої влади ставить собі за мету саме перемогти у війні, а не просто якось повоювати поки дають гроші.
Тому вони клепають шахеди, а Зеленський - відосіки.
Тому вони клепають шахеди, а Зеленський - відосіки.
показати весь коментар
17.06.2025 22:24
От тільки ця влада , яка б фігова вона не була - була і при Байдені
І тоді нічого подібного не було.
Але тоді , ви підкацапні паскуди, верещали який "Бідон" поганий і як зараз TACO - все порішає
Не бажаєш тепер вибачитись перед українцями , ФШАст довбаний!
показати весь коментар
17.06.2025 22:27
При Байдені не було масованих ракетних і шахедних обстрілів з півсотнею жертв за день? Це щось нове.
показати весь коментар
17.06.2025 22:30
Звичайно не було. Бо заводи оперативно знищувались і було ППО через які не прорватись
І те і інше завдяки допомозі від Байдена
А зараз пудель пуйла , трамп , навіть срані 300 млн $ не включив у військову підтримку.

Конгрес США не проголосував за допомогу для України на $300 млн в оборонному бюджеті, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3557820

Треба згортати угоду про копалини
ЄС та Китай на низькому старті і готові отримати їх в обмін на зброю
показати весь коментар
17.06.2025 22:34
Які саме заводи оперативно знищили, можна інформацію, буле одне влучання в цех з шахедами тому що орки були не готові до такої дальності, і все завод це не зупинило він працював дальше.

ЄС малоймовірно що піде проти США, Китай якщо раша захопить території отримає все задарма.

ЄС малоймовірно що піде проти США, Китай якщо раша захопить території отримає все задарма.
показати весь коментар
17.06.2025 22:39
Тобі увесь перелік ? Його тільки Google пам'ятає.
І влучань було значно більше ніж одне
Не будь забанений у гуглі - користуйся

ЄС вже йде проти TACO підтримуючи Україну і збільшуючи допомогу , щоб компенсувати ті 50% зброї яку припинив пудель кремля поставляти
Європа перевершила США за обсягом допомоги Україні - звіт

Китай не наївний і чудово розуміє , що краще підтримати Україну ніж дати рашці її захопити , бо
Російська ФСБ у внутрішніх документах називає Китай ворогом - NYT
Тому і з'являються спільні підприємства з Україну , щоправда , поки що , не у військовій галузі

Як бачите обидва варіанти краще ніж за просто так віддавати ресурси пуделю путіна
показати весь коментар
17.06.2025 22:46
В мене хороша память завод по виробництву шахедів не був знищений а був уражений тільки частково і продовжив роботу.
От Ізраїль реально знищив завод в Ірані, але щоб знищити завод потрібні ракети а не 30 кг беспілотники.
показати весь коментар
17.06.2025 22:51
У тебе погана пам'ять якщо ти пам'ятаєш лише одне ураження заводу
Погугли, ти ж там не забанен
А ось Ізраілю допомагали США і збиває шахеди і ракети , що летять на нього
Але в Ізраілі і клоунів до влади не обирають , як в ФША і Україні
показати весь коментар
17.06.2025 22:57
Ще раз кажу ураження і знищення це різні речі, дай хоть одне посилання знищення військового заводу в раші?
показати весь коментар
17.06.2025 23:00
Добре , що погодились, що більше ніж 1 раз. Уже є прогрес
Тепер щодо знищення і ураження. Так це різне
Але і те і те веде до зупинки виробництва
Тому ми не бачили при Байдені того , що бачимо коли нам допомогу зупинив пудель путіна, трамп, бо :
1) ППО
2) Ураження/знищення виробництв ворога , що зупиняло виробництва шахедів та їх комплектуючих
показати весь коментар
17.06.2025 23:06
Так скинеш посилання чи дальше будеш ****...нця ганяти.

30 кг беспілотник не може нічого знищити в априорі, для цього хоча б так як в шахеда необхідний заряд 90 кг. Такими малими беспілотниками добре палити легкозаймисті матеріали, склади з ************, НПЗ але не заводи з обладнанням. Або краще ракети де заряд від 250-500 кг.
показати весь коментар
17.06.2025 23:22
я згідний з вами, бпла з 20 кг вибухівки може пошкодити лише покрівллю даху і повибивти вікна.,
нічого іншого там не уражено, шахеди ж вже несуть 90 кг а не 45 як раніше. Так потрібні ракети яких немає, від клятого Пороха лишилось два Нептуни якими і потопили кацапський карабль, на інше ця влада не здатна виготовити бо в 2020-у всі ракетні програми були закриті, виробництва ліквідовані, спеціалістів бусифікували на фронт
показати весь коментар
18.06.2025 08:28
Це ППО було хіба що в Києва. Решта міст як страждало від ракетних атак, так і продовжує. Тут 2 варіанти, або виробляти свою балістику, або чекати поки рознесе все.
показати весь коментар
17.06.2025 22:46
Ну , по-перше, ми зараз говоримо якраз про вчорашню атаку на Київ
По-друге, не зовсім вірно - його ставало більше, але виключно до приходу пуделя путіна, трампа, до влади
показати весь коментар
17.06.2025 22:48
ЧМО.
показати весь коментар
17.06.2025 22:24
Згоден
Але це чмо було і при Байдені
Тоді ми звільнили 4 області і місто Херсон
А зараз саме пудель кремля робить усе аби Україна програла
Отже саме TACO - найбільша проблема, а не Зе-шапіто
показати весь коментар
17.06.2025 22:29
Херсон орки віддали завдяки відрізанню постачання, але ми випустили звідти з котла велике угрупування, якби не та помилка то вони б потім не окопались на напрямку контрнаступу і результат там був б дещо інший. Коли вони відходили треба було рострілювати колони а не просто їх випустити.

І ви забули що ми втрачали територію Бахмут і т.д. це відбувалось тому що орки налагодили виробництво Каб та ударних дронів, що вибило нам багато укріплень і особливо артсистем. А ми ніх. не налагодили крім китайських беспілотників що не можуть замінити багато видів озброєння особливо високоточне РСЗО та ракети.
У нас до цього часу не налагоджене виробництво снарядів а захід в деякі проміжки часу може затримувати постачання для запобігання ескалації, той же Бахмут де не було снарядів і орки відчували себе часто безнаказано.
показати весь коментар
17.06.2025 22:48 Відповісти
А нагадати як саме відрізали то постачання.
Завдяки ударам HIMARS і вони його не віддали .а втекли звідти
І не треба брехати, що ми когось випустили, бо це як Зе-шапіто коли брехало , що Порох випустив гіркіна у Донецьк
Тому набили у спину - скіки змогли і все

І так ми втратили Бахмут задвухсотив там 100 000 вагнерівців
Але цього б не сталося якби Зе не зірвав контр-наступу у супереч плану Залужного і партнерів
Почитайте Time. Там все дуже детально описано
показати весь коментар
17.06.2025 22:53 Відповісти
Їх звідтивипустили по договорняку колони їхали ночами два тижня, там було велике угрупування і багато одиниць техніки та ***********, вони відрізані від постання б були менш ефективними чим на Запоріжжі, не знаю хто і за яких обставин здійснив цю помилку, але вона була фатальна для контрнаступу.
показати весь коментар
17.06.2025 22:57 Відповісти
Це лайно я дуже часто чув по КисельТВ і від наших підкацапників
Тому спочатку подивіться на джерела звідки це тягнете , а потім розповсюджуйте ці фейки
По факту банально не було чим перехоплювати усьо те кагало.
показати весь коментар
17.06.2025 23:01 Відповісти
Я розмовляв з хлопцями що воювало на тому напрямку, ми активно допомагали тоді військовим, вони були дуже злі що не могли бити по тим колонам тому що не мали снарядів і наказу, типу їм говорили що орки беруть в колони з собою мирняк тому не стріляють. що виїзджає перед приходом ЗСУ.
Але в реальності той весь мирняк то колоборанти, які приїхали в Херсон насаджувати руський мир, або місцеві колоборанти що здавали укранців і тому тікали боячись покарання.
показати весь коментар
17.06.2025 23:18 Відповісти
Так .а якого біса ти ніколи не був вдячний Байдену і тим самим грав на руку трампу
Чому ти , паскуда, зараз віддаєш їм ресурси України
Згортай цей договір, якщо виродки не хочуть допомагати
Нехай йух смокчуть
У рудого і так вже підтримка на 38%
чекаємо мідтерм і блакитну хвилю у 2026
А зараз можна і ЄС ресурси відправляти, щоб у них було з чого для України зброю виробляти
показати весь коментар
17.06.2025 22:25 Відповісти
Дай тобі волю ти ще президента США зміниш.Млже перепртзначиш?
показати весь коментар
17.06.2025 22:25 Відповісти
Повелителю, ви хоч самі зрозуміли, що бовкнули? Ви закликаєте до зміни влади у США? Ви хочете щоб вас і нас разом з вами з лайном змішали самі ж америкоси? Ви хочете щоб вас остаточно і незворотно послали далеко грубим матом і записали країну в список ворогів Америки? Пересиль своє самолюбство і навчись цілувати пухленьку, гладеньку попку Трампона, бо інакше сьогоднішня кацапська атака на Київ незабаром буде нам здаватися дитячими пустощами...
показати весь коментар
17.06.2025 22:25 Відповісти
«Єдина реальна зміна в поведінці РФ після зміни влади у США »

А як, щодо Уряду Національного Порятунку України?
Що там 5 менеджерів кажуть?
показати весь коментар
17.06.2025 22:26 Відповісти
Ну як би мені не був огидний Зе та його шапіто
Але зараз він реально говорить по факту
Найбільша проблема зараз - "пудель пуйла" трамп
показати весь коментар
17.06.2025 22:30 Відповісти
ну і що з ним робити? Я просто не знаю ще одного такого політика в США на якого існує стільки жартів як про дональда трампа ,мабуть американцям це довподоби і не думаю що їх цікавить наша думка.
показати весь коментар
17.06.2025 22:44 Відповісти
Нажаль багато хто був ошуканий пустими обіцянками і риторикою трампа
Тому я і попереджав , що трамп 2024 = зе 2019
Там навіть тези збігалися щодо війн
Але зараз , коли люди , роздуплились , його підтримка 38%
Тому єдиний вихід чекати мідтерму і синьої хвилі у 2026
Чи довго це ? Так
Чи є інший варіант ? Ні
показати весь коментар
17.06.2025 22:50 Відповісти
Що ти поц брехливий лайном своїм зеленим на США кидаєшся, а ти що поцяра реального корисного для України зробив? Усюди москальська кротівня на посадах, крадуть щоб іншим не дісталося. Мерзость!
показати весь коментар
17.06.2025 22:27 Відповісти
.
показати весь коментар
17.06.2025 22:29 Відповісти
"Яка різниця між Дональдом Трампом і моїм шестирічним племінником? Мій племінник знає, як читати."
показати весь коментар
17.06.2025 22:41 Відповісти
Ця війна триває через Росію. Від самого початку це була неспровокована й злочинна загарбницька війна. Ми не повинні про це забувати. І ми маємо тиснути далі в усіх напрямах - дипломатичному, економічному, військовому, - щоб нарешті досягти миру", - резюмував президент. "ЩЕ один .плять зелений говорун.що тиснучи задницю в туалеті від запорів.словами примазується до "ми маємо тиснути".Що в Тебе є для цього тиску.плять ?
показати весь коментар
17.06.2025 22:35 Відповісти
Навіть важко уявити що було б,
якби на його місці був якийсь дурачок:
показати весь коментар
17.06.2025 22:35 Відповісти
****,яке воно *******!ти президент України!ти що ******!
показати весь коментар
17.06.2025 22:36 Відповісти
Він говорить правду. Цініть ці рідкісні моменти
показати весь коментар
17.06.2025 22:58 Відповісти
Опозиція прийшла до офісу президента поспілкуватися...."Ми прийшли на Банкову, намагаємося все-таки з'ясувати, хто в Офісі Президента, який йшов 6 років тому з гаслами демократії, лібертаріанства, референдуму, народовладдя, все-таки хто відповідає за спілкування з народом..."https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/posts/%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D1%8F%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%85%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-/1185124642969658/ https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/posts/
показати весь коментар
17.06.2025 22:37 Відповісти
Пане Бутусов, хотів-би звернути вашу увагу, що у коментах вашого ресурсу регулярно поливають брудом і принижують найнепристойнішими словами Президента України - нашої з вами країни, на яку вдерся ворог. При цьому адміністрація сайту ніяк на це не реагує. Це у вас така свідома редакційна політика?
показати весь коментар
17.06.2025 22:39 Відповісти
Якби у зеленського були серйозні досягнення - його би не поливали брудом. А так, він та його дегенерати не роблять те, що потрібно.
показати весь коментар
17.06.2025 22:42 Відповісти
поливали б ще більше, москва зливала б компромат), тому він нічого і не робить...
показати весь коментар
17.06.2025 22:48 Відповісти
Якби зе був хоча би частково як Голда Меїр - всім було би пофіг на компромат.
показати весь коментар
17.06.2025 22:52 Відповісти
згоден
показати весь коментар
17.06.2025 22:56 Відповісти
Взагалі-то я не до вас звертався. "Експертна думка" гастрабайтера мене не цікавить.
показати весь коментар
17.06.2025 23:16 Відповісти
Це лише VPN, фізично я в Україні.
показати весь коментар
17.06.2025 23:19 Відповісти
Да, всі ви так кажете...
показати весь коментар
17.06.2025 23:38 Відповісти
Ох і дурне...
показати весь коментар
17.06.2025 22:45 Відповісти
Завдяки кому вдерся ворог?

Хто з 2019 року 3 роки забивав на армію, мову, віру ***?
Хто розмінував Чонгар і пустив шатли в Крим?
Хто за 3 роки розвалив ракетну програму?
Хто за 3 роки не поставив у ЗСУ жодного снаряда, каски, бронежилета?
Хто розповідав про шашлички і брехав замість підготовки до оборони і евакуації цивільних?

Хто ж ця поважна людина?
показати весь коментар
17.06.2025 23:08 Відповісти
Потомок вертухая,стукача з'явився.З якого дива люди повинні хвалити цього " презедента"? Люди в коментах пишуть як є ,та хто є цей брехло,мородер,зрадник,а те що зеленській став презедентом завдяки сросійській маніпуляції, через порожні макітри таких як ти, ,завдяки серіалу,ніяк не забороняє критику на його адресу.
показати весь коментар
18.06.2025 05:08 Відповісти
Причина в ньому самому,як такого,що погодився на рос.проект "сн".
А з 2004 відомий,як "буратіно",коли його підчепили в Москві по лінії квн Маслякова.
Щоправда,спочатку роль "сн" пропонували Чекалкіну,але той відмовився.
показати весь коментар
17.06.2025 22:43 Відповісти
Небольшой совет госпадин президент!Дай указ по стратегическим обстрелом по ЛЕСАМ ПОРАШИ!!!СПАДИТЬ ЕЁ!!!
показати весь коментар
17.06.2025 22:45 Відповісти
Как москва горела!!!изнутри поверь презик зеленский!
показати весь коментар
17.06.2025 22:46 Відповісти
Це заборонено, але враховуючи що конвенції всі ігнорують - норм варіант. Аеростати з термітом чи терматом можуть норм так попалити русню.
показати весь коментар
17.06.2025 22:49 Відповісти
скажи як ти дорікав Порошенку за те що він "не хотів закінчувати війну", а зараз сам теж опинився у тому ж самому кріслі
показати весь коментар
17.06.2025 22:51 Відповісти
і як завжди посилення атак коли один піаніст знаходиться в турне.
соупаденіє, не думаву.
показати весь коментар
17.06.2025 22:57 Відповісти
Або 6-річної бездіяльності та крадійства ЗЄ-влади.
показати весь коментар
17.06.2025 23:03 Відповісти
Україна, чи твоя кодла ворів з тобою на чолі?
показати весь коментар
17.06.2025 23:17 Відповісти
А чи є якісь зміни у політиці укр.президента? Це як мінімум безвідповідально звинувачувати інших і майже нічого не робити самому.
показати весь коментар
17.06.2025 23:23 Відповісти
Пока власть в Сша сменится сколько еще разрушений и смертей в Украине будут? Дали бы хотя б малые ЗРК типа "авенджер". Против шахедов самое оно
показати весь коментар
18.06.2025 04:27 Відповісти
Зе хоче підвищити собі рейтинг. Всі винні крім нього.
показати весь коментар
18.06.2025 04:52 Відповісти
Только в реку ТИСА нырять!
показати весь коментар
18.06.2025 05:01 Відповісти
Не... Не "після зміни влади у США" а після укладення "мінеральних" угод!
показати весь коментар
18.06.2025 05:45 Відповісти
На нари!
показати весь коментар
18.06.2025 07:28 Відповісти
Трамп - це неефективний лідер. Це президент, за якого трапляються війни, а ніякий не ефективний миротворець. Його цікавить лише баблою, і то, бабло виключно для своєї свм'ї. А той, хто не приділяє війнам уваги через те, що в голові тільки бабло - і є причиною військових конфліктів.
показати весь коментар
18.06.2025 08:51 Відповісти
А як на мене, то після зміни президента України - кацапи напали всим що в них є на Україну.
показати весь коментар
18.06.2025 10:03 Відповісти
Зміна влади в рф та сша - утопія!
показати весь коментар
19.06.2025 17:06 Відповісти
 
 