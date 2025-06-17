Зеленський про посилення обстрілів України: Єдина реальна зміна в поведінці РФ після зміни влади у США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після зміни президента США Росія збільшила застосування ударних дронів для атак по Україні. Штати мають посилювати тиск на Москву.

Про це він сказав під час свого виступу на саміті G7, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо торік застосування ста "шахедів" за одну ніч викликало справжній шок, то зараз уже здається незвичним, якщо за одну атаку використовується менш як сто дронів. Фактично це єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни Президента США. І це доводить, що ті, хто підтримує нові й сильніші санкції проти Росії, абсолютно праві", - наголосив він.

Голова держави також сказав, що Росія продовжує терористичні атаки й наступи на фронті, не отримуючи у відповідь "жодних нових наслідків".

"Навіть якщо американський президент зараз не чинить достатнього тиску на Росію, правда полягає в тому, що Америка досі має найширші глобальні інтереси та найбільшу кількість союзників. Усі вони потребуватимуть сильного захисту", - зауважив він.

Зеленський закликав членів G7 співпрацювати зі США, щоб запровадити обмеження ціни на російську нафту до 30 доларів за барель.

Також він наголосив, що важливо забезпечити 40 мільярдів доларів щорічної бюджетної підтримки для України, щоб вона й надалі могла чинити опір.

"Разом ми маємо й надалі закликати Президента Трампа використати свій реальний вплив, щоб змусити Путіна покласти край цій війні. Саме США та Президент Трамп запропонували припинення вогню, відновлення дипломатії, негайні зустрічі й переговори. Але Росія заблокувала всі зусилля.

Ця війна триває через Росію. Від самого початку це була неспровокована й злочинна загарбницька війна. Ми не повинні про це забувати. І ми маємо тиснути далі в усіх напрямах – дипломатичному, економічному, військовому, – щоб нарешті досягти миру", - резюмував президент.