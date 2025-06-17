Зеленский об усилении обстрелов Украины: Единственное реальное изменение в поведении РФ после смены власти в США

РУС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после смены президента США Россия увеличила применение ударных дронов для атак по Украине. Штаты должны усиливать давление на Москву.

Об этом он сказал во время своего выступления на саммите G7, информирует Цензор.НЕТ.

"Если в прошлом году применение ста "шахедов" за одну ночь вызвало настоящий шок, то сейчас уже кажется необычным, если за одну атаку используется менее ста дронов. Фактически, это единственное реальное изменение в поведении России после смены Президента США. И это доказывает, что те, кто поддерживает новые и более сильные санкции против России, абсолютно правы", - подчеркнул он.

Глава государства также сказал, что Россия продолжает террористические атаки и наступления на фронте, не получая в ответ "никаких новых последствий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп отреагировал удивленно на массированную атаку РФ на Киев: "Мне нужно посмотреть на это"

"Даже если американский президент сейчас не оказывает достаточного давления на Россию, правда заключается в том, что Америка до сих пор имеет широкие глобальные интересы и наибольшее количество союзников. Все они будут нуждаться в сильной защите", - отметил он.

Зеленский призвал членов G7 сотрудничать с США, чтобы ввести ограничение цены на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

Также он отметил, что важно обеспечить 40 миллиардов долларов ежегодной бюджетной поддержки для Украины, чтобы она и в дальнейшем могла сопротивляться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин хочет войны и в дальнейшем. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза, - Зеленский

"Вместе мы должны и в дальнейшем призывать Президента Трампа использовать свое реальное влияние, чтобы заставить Путина положить конец этой войне. Именно США и Президент Трамп предложили прекращение огня, восстановление дипломатии, немедленные встречи и переговоры. Но Россия заблокировала все усилия.

Эта война продолжается из-за России. С самого начала это была неспровоцированная и преступная захватническая война. Мы не должны об этом забывать. И мы должны давить дальше во всех направлениях - дипломатическом, экономическом, военном, - чтобы наконец достичь мира", - резюмировал президент.

Зеленский Владимир обстрел Трамп Дональд война в Украине
Топ комментарии
+22
Або причина в тому, що русня на відміну від нинішньої влади ставить собі за мету саме перемогти у війні, а не просто якось повоювати поки дають гроші.
Тому вони клепають шахеди, а Зеленський - відосіки.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:24 Ответить
+16
Посилили напади Шахедами - бо вони в рази почали більше їх клепати
показать весь комментарий
17.06.2025 22:19 Ответить
+12
Пора бы называть вещи своими именами, путин *****, это понятно а Трамп кто, таке саме *****...
показать весь комментарий
17.06.2025 22:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трампон именно этого и хочет.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:17 Ответить
Зе вилизував Трампу і казав він кращий за Байдена,я нічого не путаю ???
показать весь комментарий
18.06.2025 07:23 Ответить
Пора бы называть вещи своими именами, путин *****, это понятно а Трамп кто, таке саме *****...
показать весь комментарий
17.06.2025 22:18 Ответить
о ЗЕ бот незламно пукнув
показать весь комментарий
17.06.2025 22:41 Ответить
Єдина зміна це вибори в 19му році
показать весь комментарий
18.06.2025 00:41 Ответить
Трампон смотрит в глаза }{уйлу в поисках там мира и пытается договориться с ним посередине. Янелох, чем ты сейчас недоволен? Ты же всё это сам нёс в 2019 г., а толпа трускавецких и прочих полудурков тебе радостно подвякивала.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:19 Ответить
Посилили напади Шахедами - бо вони в рази почали більше їх клепати
показать весь комментарий
17.06.2025 22:19 Ответить
>Штати мають посилювати тиск на Москву.
а ти? збирай команду, щоб розробляти та виробляти власну ядерну, хімічну, біологічну та радіологічну зброю. тоді ти увійдеш в історію не як ідіот-зрадник, а як Голда Меїр.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:20 Ответить
А ви, Євгене, повертайтесь в Україну і покажіть як треба, ато з-за кордону воно звісно зручніше повчати що кому робити.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:28 Ответить
А я, пане, в Україні. Якби жив в іншій країні, то не витрачав би свій час на пропаганду того, що може її врятувати. Є купа інших справ.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:32 Ответить
Ой, допиз@дишся, клоун!
показать весь комментарий
17.06.2025 22:21 Ответить
Рейтинг ЗЕ сягнув
440 шахедів за добу!
Патужно!
показать весь комментарий
17.06.2025 22:21 Ответить
кошмарення України сраними мопедами це повна імпотенція влади, яка не може організувати ефективне ППО

.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:23 Ответить
Або причина в тому, що русня на відміну від нинішньої влади ставить собі за мету саме перемогти у війні, а не просто якось повоювати поки дають гроші.
Тому вони клепають шахеди, а Зеленський - відосіки.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:24 Ответить
От тільки ця влада , яка б фігова вона не була - була і при Байдені
І тоді нічого подібного не було.
Але тоді , ви підкацапні паскуди, верещали який "Бідон" поганий і як зараз TACO - все порішає
Не бажаєш тепер вибачитись перед українцями , ФШАст довбаний!
показать весь комментарий
17.06.2025 22:27 Ответить
При Байдені не було масованих ракетних і шахедних обстрілів з півсотнею жертв за день? Це щось нове.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:30 Ответить
Звичайно не було. Бо заводи оперативно знищувались і було ППО через які не прорватись
І те і інше завдяки допомозі від Байдена
А зараз пудель пуйла , трамп , навіть срані 300 млн $ не включив у військову підтримку.

Конгрес США не проголосував за допомогу для України на $300 млн в оборонному бюджеті, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3557820

Треба згортати угоду про копалини
ЄС та Китай на низькому старті і готові отримати їх в обмін на зброю
показать весь комментарий
17.06.2025 22:34 Ответить
Які саме заводи оперативно знищили, можна інформацію, буле одне влучання в цех з шахедами тому що орки були не готові до такої дальності, і все завод це не зупинило він працював дальше.

ЄС малоймовірно що піде проти США, Китай якщо раша захопить території отримає все задарма.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:39 Ответить
Тобі увесь перелік ? Його тільки Google пам'ятає.
І влучань було значно більше ніж одне
Не будь забанений у гуглі - користуйся

ЄС вже йде проти TACO підтримуючи Україну і збільшуючи допомогу , щоб компенсувати ті 50% зброї яку припинив пудель кремля поставляти
Європа перевершила США за обсягом допомоги Україні - звіт

Китай не наївний і чудово розуміє , що краще підтримати Україну ніж дати рашці її захопити , бо
Російська ФСБ у внутрішніх документах називає Китай ворогом - NYT
Тому і з'являються спільні підприємства з Україну , щоправда , поки що , не у військовій галузі

Як бачите обидва варіанти краще ніж за просто так віддавати ресурси пуделю путіна
показать весь комментарий
17.06.2025 22:46 Ответить
В мене хороша память завод по виробництву шахедів не був знищений а був уражений тільки частково і продовжив роботу.
От Ізраїль реально знищив завод в Ірані, але щоб знищити завод потрібні ракети а не 30 кг беспілотники.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:51 Ответить
У тебе погана пам'ять якщо ти пам'ятаєш лише одне ураження заводу
Погугли, ти ж там не забанен
А ось Ізраілю допомагали США і збиває шахеди і ракети , що летять на нього
Але в Ізраілі і клоунів до влади не обирають , як в ФША і Україні
показать весь комментарий
17.06.2025 22:57 Ответить
Ще раз кажу ураження і знищення це різні речі, дай хоть одне посилання знищення військового заводу в раші?
показать весь комментарий
17.06.2025 23:00 Ответить
Добре , що погодились, що більше ніж 1 раз. Уже є прогрес
Тепер щодо знищення і ураження. Так це різне
Але і те і те веде до зупинки виробництва
Тому ми не бачили при Байдені того , що бачимо коли нам допомогу зупинив пудель путіна, трамп, бо :
1) ППО
2) Ураження/знищення виробництв ворога , що зупиняло виробництва шахедів та їх комплектуючих
показать весь комментарий
17.06.2025 23:06 Ответить
Так скинеш посилання чи дальше будеш ****...нця ганяти.

30 кг беспілотник не може нічого знищити в априорі, для цього хоча б так як в шахеда необхідний заряд 90 кг. Такими малими беспілотниками добре палити легкозаймисті матеріали, склади з ************, НПЗ але не заводи з обладнанням. Або краще ракети де заряд від 250-500 кг.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:22 Ответить
я згідний з вами, бпла з 20 кг вибухівки може пошкодити лише покрівллю даху і повибивти вікна.,
нічого іншого там не уражено, шахеди ж вже несуть 90 кг а не 45 як раніше. Так потрібні ракети яких немає, від клятого Пороха лишилось два Нептуни якими і потопили кацапський карабль, на інше ця влада не здатна виготовити бо в 2020-у всі ракетні програми були закриті, виробництва ліквідовані, спеціалістів бусифікували на фронт
показать весь комментарий
18.06.2025 08:28 Ответить
Це ППО було хіба що в Києва. Решта міст як страждало від ракетних атак, так і продовжує. Тут 2 варіанти, або виробляти свою балістику, або чекати поки рознесе все.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:46 Ответить
Ну , по-перше, ми зараз говоримо якраз про вчорашню атаку на Київ
По-друге, не зовсім вірно - його ставало більше, але виключно до приходу пуделя путіна, трампа, до влади
показать весь комментарий
17.06.2025 22:48 Ответить
ЧМО.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:24 Ответить
Згоден
Але це чмо було і при Байдені
Тоді ми звільнили 4 області і місто Херсон
А зараз саме пудель кремля робить усе аби Україна програла
Отже саме TACO - найбільша проблема, а не Зе-шапіто
показать весь комментарий
17.06.2025 22:29 Ответить
Херсон орки віддали завдяки відрізанню постачання, але ми випустили звідти з котла велике угрупування, якби не та помилка то вони б потім не окопались на напрямку контрнаступу і результат там був б дещо інший. Коли вони відходили треба було рострілювати колони а не просто їх випустити.

І ви забули що ми втрачали територію Бахмут і т.д. це відбувалось тому що орки налагодили виробництво Каб та ударних дронів, що вибило нам багато укріплень і особливо артсистем. А ми ніх. не налагодили крім китайських беспілотників що не можуть замінити багато видів озброєння особливо високоточне РСЗО та ракети.
У нас до цього часу не налагоджене виробництво снарядів а захід в деякі проміжки часу може затримувати постачання для запобігання ескалації, той же Бахмут де не було снарядів і орки відчували себе часто безнаказано.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:48 Ответить
А нагадати як саме відрізали то постачання.
Завдяки ударам HIMARS і вони його не віддали .а втекли звідти
І не треба брехати, що ми когось випустили, бо це як Зе-шапіто коли брехало , що Порох випустив гіркіна у Донецьк
Тому набили у спину - скіки змогли і все

І так ми втратили Бахмут задвухсотив там 100 000 вагнерівців
Але цього б не сталося якби Зе не зірвав контр-наступу у супереч плану Залужного і партнерів
Почитайте Time. Там все дуже детально описано
показать весь комментарий
17.06.2025 22:53 Ответить
Їх звідтивипустили по договорняку колони їхали ночами два тижня, там було велике угрупування і багато одиниць техніки та ***********, вони відрізані від постання б були менш ефективними чим на Запоріжжі, не знаю хто і за яких обставин здійснив цю помилку, але вона була фатальна для контрнаступу.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:57 Ответить
Це лайно я дуже часто чув по КисельТВ і від наших підкацапників
Тому спочатку подивіться на джерела звідки це тягнете , а потім розповсюджуйте ці фейки
По факту банально не було чим перехоплювати усьо те кагало.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:01 Ответить
Я розмовляв з хлопцями що воювало на тому напрямку, ми активно допомагали тоді військовим, вони були дуже злі що не могли бити по тим колонам тому що не мали снарядів і наказу, типу їм говорили що орки беруть в колони з собою мирняк тому не стріляють. що виїзджає перед приходом ЗСУ.
Але в реальності той весь мирняк то колоборанти, які приїхали в Херсон насаджувати руський мир, або місцеві колоборанти що здавали укранців і тому тікали боячись покарання.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:18 Ответить
Так .а якого біса ти ніколи не був вдячний Байдену і тим самим грав на руку трампу
Чому ти , паскуда, зараз віддаєш їм ресурси України
Згортай цей договір, якщо виродки не хочуть допомагати
Нехай йух смокчуть
У рудого і так вже підтримка на 38%
чекаємо мідтерм і блакитну хвилю у 2026
А зараз можна і ЄС ресурси відправляти, щоб у них було з чого для України зброю виробляти
показать весь комментарий
17.06.2025 22:25 Ответить
Дай тобі волю ти ще президента США зміниш.Млже перепртзначиш?
показать весь комментарий
17.06.2025 22:25 Ответить
Повелителю, ви хоч самі зрозуміли, що бовкнули? Ви закликаєте до зміни влади у США? Ви хочете щоб вас і нас разом з вами з лайном змішали самі ж америкоси? Ви хочете щоб вас остаточно і незворотно послали далеко грубим матом і записали країну в список ворогів Америки? Пересиль своє самолюбство і навчись цілувати пухленьку, гладеньку попку Трампона, бо інакше сьогоднішня кацапська атака на Київ незабаром буде нам здаватися дитячими пустощами...
показать весь комментарий
17.06.2025 22:25 Ответить
«Єдина реальна зміна в поведінці РФ після зміни влади у США »

А як, щодо Уряду Національного Порятунку України?
Що там 5 менеджерів кажуть?
показать весь комментарий
17.06.2025 22:26 Ответить
Ну як би мені не був огидний Зе та його шапіто
Але зараз він реально говорить по факту
Найбільша проблема зараз - "пудель пуйла" трамп
показать весь комментарий
17.06.2025 22:30 Ответить
ну і що з ним робити? Я просто не знаю ще одного такого політика в США на якого існує стільки жартів як про дональда трампа ,мабуть американцям це довподоби і не думаю що їх цікавить наша думка.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:44 Ответить
Нажаль багато хто був ошуканий пустими обіцянками і риторикою трампа
Тому я і попереджав , що трамп 2024 = зе 2019
Там навіть тези збігалися щодо війн
Але зараз , коли люди , роздуплились , його підтримка 38%
Тому єдиний вихід чекати мідтерму і синьої хвилі у 2026
Чи довго це ? Так
Чи є інший варіант ? Ні
показать весь комментарий
17.06.2025 22:50 Ответить
Що ти поц брехливий лайном своїм зеленим на США кидаєшся, а ти що поцяра реального корисного для України зробив? Усюди москальська кротівня на посадах, крадуть щоб іншим не дісталося. Мерзость!
показать весь комментарий
17.06.2025 22:27 Ответить
.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:29 Ответить
"Яка різниця між Дональдом Трампом і моїм шестирічним племінником? Мій племінник знає, як читати."
показать весь комментарий
17.06.2025 22:41 Ответить
Ця війна триває через Росію. Від самого початку це була неспровокована й злочинна загарбницька війна. Ми не повинні про це забувати. І ми маємо тиснути далі в усіх напрямах - дипломатичному, економічному, військовому, - щоб нарешті досягти миру", - резюмував президент. "ЩЕ один .плять зелений говорун.що тиснучи задницю в туалеті від запорів.словами примазується до "ми маємо тиснути".Що в Тебе є для цього тиску.плять ?
показать весь комментарий
17.06.2025 22:35 Ответить
Навіть важко уявити що було б,
якби на його місці був якийсь дурачок:
показать весь комментарий
17.06.2025 22:35 Ответить
****,яке воно *******!ти президент України!ти що ******!
показать весь комментарий
17.06.2025 22:36 Ответить
Він говорить правду. Цініть ці рідкісні моменти
показать весь комментарий
17.06.2025 22:58 Ответить
Опозиція прийшла до офісу президента поспілкуватися...."Ми прийшли на Банкову, намагаємося все-таки з'ясувати, хто в Офісі Президента, який йшов 6 років тому з гаслами демократії, лібертаріанства, референдуму, народовладдя, все-таки хто відповідає за спілкування з народом..."https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/posts/%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D1%8F%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%85%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-/1185124642969658/ https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/posts/
показать весь комментарий
17.06.2025 22:37 Ответить
Пане Бутусов, хотів-би звернути вашу увагу, що у коментах вашого ресурсу регулярно поливають брудом і принижують найнепристойнішими словами Президента України - нашої з вами країни, на яку вдерся ворог. При цьому адміністрація сайту ніяк на це не реагує. Це у вас така свідома редакційна політика?
показать весь комментарий
17.06.2025 22:39 Ответить
Якби у зеленського були серйозні досягнення - його би не поливали брудом. А так, він та його дегенерати не роблять те, що потрібно.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:42 Ответить
поливали б ще більше, москва зливала б компромат), тому він нічого і не робить...
показать весь комментарий
17.06.2025 22:48 Ответить
Якби зе був хоча би частково як Голда Меїр - всім було би пофіг на компромат.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:52 Ответить
згоден
показать весь комментарий
17.06.2025 22:56 Ответить
Взагалі-то я не до вас звертався. "Експертна думка" гастрабайтера мене не цікавить.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:16 Ответить
Це лише VPN, фізично я в Україні.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:19 Ответить
Да, всі ви так кажете...
показать весь комментарий
17.06.2025 23:38 Ответить
Ох і дурне...
показать весь комментарий
17.06.2025 22:45 Ответить
Завдяки кому вдерся ворог?

Хто з 2019 року 3 роки забивав на армію, мову, віру ***?
Хто розмінував Чонгар і пустив шатли в Крим?
Хто за 3 роки розвалив ракетну програму?
Хто за 3 роки не поставив у ЗСУ жодного снаряда, каски, бронежилета?
Хто розповідав про шашлички і брехав замість підготовки до оборони і евакуації цивільних?

Хто ж ця поважна людина?
показать весь комментарий
17.06.2025 23:08 Ответить
Потомок вертухая,стукача з'явився.З якого дива люди повинні хвалити цього " презедента"? Люди в коментах пишуть як є ,та хто є цей брехло,мородер,зрадник,а те що зеленській став презедентом завдяки сросійській маніпуляції, через порожні макітри таких як ти, ,завдяки серіалу,ніяк не забороняє критику на його адресу.
показать весь комментарий
18.06.2025 05:08 Ответить
Причина в ньому самому,як такого,що погодився на рос.проект "сн".
А з 2004 відомий,як "буратіно",коли його підчепили в Москві по лінії квн Маслякова.
Щоправда,спочатку роль "сн" пропонували Чекалкіну,але той відмовився.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:43 Ответить
Небольшой совет госпадин президент!Дай указ по стратегическим обстрелом по ЛЕСАМ ПОРАШИ!!!СПАДИТЬ ЕЁ!!!
показать весь комментарий
17.06.2025 22:45 Ответить
Как москва горела!!!изнутри поверь презик зеленский!
показать весь комментарий
17.06.2025 22:46 Ответить
Це заборонено, але враховуючи що конвенції всі ігнорують - норм варіант. Аеростати з термітом чи терматом можуть норм так попалити русню.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:49 Ответить
скажи як ти дорікав Порошенку за те що він "не хотів закінчувати війну", а зараз сам теж опинився у тому ж самому кріслі
показать весь комментарий
17.06.2025 22:51 Ответить
і як завжди посилення атак коли один піаніст знаходиться в турне.
соупаденіє, не думаву.
показать весь комментарий
17.06.2025 22:57 Ответить
Або 6-річної бездіяльності та крадійства ЗЄ-влади.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:03 Ответить
Україна, чи твоя кодла ворів з тобою на чолі?
показать весь комментарий
17.06.2025 23:17 Ответить
А чи є якісь зміни у політиці укр.президента? Це як мінімум безвідповідально звинувачувати інших і майже нічого не робити самому.
показать весь комментарий
17.06.2025 23:23 Ответить
Пока власть в Сша сменится сколько еще разрушений и смертей в Украине будут? Дали бы хотя б малые ЗРК типа "авенджер". Против шахедов самое оно
показать весь комментарий
18.06.2025 04:27 Ответить
Зе хоче підвищити собі рейтинг. Всі винні крім нього.
показать весь комментарий
18.06.2025 04:52 Ответить
Только в реку ТИСА нырять!
показать весь комментарий
18.06.2025 05:01 Ответить
Не... Не "після зміни влади у США" а після укладення "мінеральних" угод!
показать весь комментарий
18.06.2025 05:45 Ответить
На нари!
показать весь комментарий
18.06.2025 07:28 Ответить
Трамп - це неефективний лідер. Це президент, за якого трапляються війни, а ніякий не ефективний миротворець. Його цікавить лише баблою, і то, бабло виключно для своєї свм'ї. А той, хто не приділяє війнам уваги через те, що в голові тільки бабло - і є причиною військових конфліктів.
показать весь комментарий
18.06.2025 08:51 Ответить
А як на мене, то після зміни президента України - кацапи напали всим що в них є на Україну.
показать весь комментарий
18.06.2025 10:03 Ответить
Зміна влади в рф та сша - утопія!
показать весь комментарий
19.06.2025 17:06 Ответить
 
 