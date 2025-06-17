Зеленский об усилении обстрелов Украины: Единственное реальное изменение в поведении РФ после смены власти в США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после смены президента США Россия увеличила применение ударных дронов для атак по Украине. Штаты должны усиливать давление на Москву.
Об этом он сказал во время своего выступления на саммите G7, информирует Цензор.НЕТ.
"Если в прошлом году применение ста "шахедов" за одну ночь вызвало настоящий шок, то сейчас уже кажется необычным, если за одну атаку используется менее ста дронов. Фактически, это единственное реальное изменение в поведении России после смены Президента США. И это доказывает, что те, кто поддерживает новые и более сильные санкции против России, абсолютно правы", - подчеркнул он.
Глава государства также сказал, что Россия продолжает террористические атаки и наступления на фронте, не получая в ответ "никаких новых последствий".
"Даже если американский президент сейчас не оказывает достаточного давления на Россию, правда заключается в том, что Америка до сих пор имеет широкие глобальные интересы и наибольшее количество союзников. Все они будут нуждаться в сильной защите", - отметил он.
Зеленский призвал членов G7 сотрудничать с США, чтобы ввести ограничение цены на российскую нефть до 30 долларов за баррель.
Также он отметил, что важно обеспечить 40 миллиардов долларов ежегодной бюджетной поддержки для Украины, чтобы она и в дальнейшем могла сопротивляться.
"Вместе мы должны и в дальнейшем призывать Президента Трампа использовать свое реальное влияние, чтобы заставить Путина положить конец этой войне. Именно США и Президент Трамп предложили прекращение огня, восстановление дипломатии, немедленные встречи и переговоры. Но Россия заблокировала все усилия.
Эта война продолжается из-за России. С самого начала это была неспровоцированная и преступная захватническая война. Мы не должны об этом забывать. И мы должны давить дальше во всех направлениях - дипломатическом, экономическом, военном, - чтобы наконец достичь мира", - резюмировал президент.
а ти? збирай команду, щоб розробляти та виробляти власну ядерну, хімічну, біологічну та радіологічну зброю. тоді ти увійдеш в історію не як ідіот-зрадник, а як Голда Меїр.
440 шахедів за добу!
Патужно!
.
Тому вони клепають шахеди, а Зеленський - відосіки.
І тоді нічого подібного не було.
Але тоді , ви підкацапні паскуди, верещали який "Бідон" поганий і як зараз TACO - все порішає
Не бажаєш тепер вибачитись перед українцями , ФШАст довбаний!
І те і інше завдяки допомозі від Байдена
А зараз пудель пуйла , трамп , навіть срані 300 млн $ не включив у військову підтримку.
Конгрес США не проголосував за допомогу для України на $300 млн в оборонному бюджеті, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3557820
Треба згортати угоду про копалини
ЄС та Китай на низькому старті і готові отримати їх в обмін на зброю
ЄС малоймовірно що піде проти США, Китай якщо раша захопить території отримає все задарма.
І влучань було значно більше ніж одне
Не будь забанений у гуглі - користуйся
ЄС вже йде проти TACO підтримуючи Україну і збільшуючи допомогу , щоб компенсувати ті 50% зброї яку припинив пудель кремля поставляти
Європа перевершила США за обсягом допомоги Україні - звіт
Китай не наївний і чудово розуміє , що краще підтримати Україну ніж дати рашці її захопити , бо
Російська ФСБ у внутрішніх документах називає Китай ворогом - NYT
Тому і з'являються спільні підприємства з Україну , щоправда , поки що , не у військовій галузі
Як бачите обидва варіанти краще ніж за просто так віддавати ресурси пуделю путіна
От Ізраїль реально знищив завод в Ірані, але щоб знищити завод потрібні ракети а не 30 кг беспілотники.
Погугли, ти ж там не забанен
А ось Ізраілю допомагали США і збиває шахеди і ракети , що летять на нього
Але в Ізраілі і клоунів до влади не обирають , як в ФША і Україні
Тепер щодо знищення і ураження. Так це різне
Але і те і те веде до зупинки виробництва
Тому ми не бачили при Байдені того , що бачимо коли нам допомогу зупинив пудель путіна, трамп, бо :
1) ППО
2) Ураження/знищення виробництв ворога , що зупиняло виробництва шахедів та їх комплектуючих
30 кг беспілотник не може нічого знищити в априорі, для цього хоча б так як в шахеда необхідний заряд 90 кг. Такими малими беспілотниками добре палити легкозаймисті матеріали, склади з ************, НПЗ але не заводи з обладнанням. Або краще ракети де заряд від 250-500 кг.
нічого іншого там не уражено, шахеди ж вже несуть 90 кг а не 45 як раніше. Так потрібні ракети яких немає, від клятого Пороха лишилось два Нептуни якими і потопили кацапський карабль, на інше ця влада не здатна виготовити бо в 2020-у всі ракетні програми були закриті, виробництва ліквідовані, спеціалістів бусифікували на фронт
По-друге, не зовсім вірно - його ставало більше, але виключно до приходу пуделя путіна, трампа, до влади
Але це чмо було і при Байдені
Тоді ми звільнили 4 області і місто Херсон
А зараз саме пудель кремля робить усе аби Україна програла
Отже саме TACO - найбільша проблема, а не Зе-шапіто
І ви забули що ми втрачали територію Бахмут і т.д. це відбувалось тому що орки налагодили виробництво Каб та ударних дронів, що вибило нам багато укріплень і особливо артсистем. А ми ніх. не налагодили крім китайських беспілотників що не можуть замінити багато видів озброєння особливо високоточне РСЗО та ракети.
У нас до цього часу не налагоджене виробництво снарядів а захід в деякі проміжки часу може затримувати постачання для запобігання ескалації, той же Бахмут де не було снарядів і орки відчували себе часто безнаказано.
Завдяки ударам HIMARS і вони його не віддали .а втекли звідти
І не треба брехати, що ми когось випустили, бо це як Зе-шапіто коли брехало , що Порох випустив гіркіна у Донецьк
Тому набили у спину - скіки змогли і все
І так ми втратили Бахмут задвухсотив там 100 000 вагнерівців
Але цього б не сталося якби Зе не зірвав контр-наступу у супереч плану Залужного і партнерів
Почитайте Time. Там все дуже детально описано
Тому спочатку подивіться на джерела звідки це тягнете , а потім розповсюджуйте ці фейки
По факту банально не було чим перехоплювати усьо те кагало.
Але в реальності той весь мирняк то колоборанти, які приїхали в Херсон насаджувати руський мир, або місцеві колоборанти що здавали укранців і тому тікали боячись покарання.
Чому ти , паскуда, зараз віддаєш їм ресурси України
Згортай цей договір, якщо виродки не хочуть допомагати
Нехай йух смокчуть
У рудого і так вже підтримка на 38%
чекаємо мідтерм і блакитну хвилю у 2026
А зараз можна і ЄС ресурси відправляти, щоб у них було з чого для України зброю виробляти
А як, щодо Уряду Національного Порятунку України?
Що там 5 менеджерів кажуть?
Але зараз він реально говорить по факту
Найбільша проблема зараз - "пудель пуйла" трамп
Тому я і попереджав , що трамп 2024 = зе 2019
Там навіть тези збігалися щодо війн
Але зараз , коли люди , роздуплились , його підтримка 38%
Тому єдиний вихід чекати мідтерму і синьої хвилі у 2026
Чи довго це ? Так
Чи є інший варіант ? Ні
якби на його місці був якийсь дурачок:
Хто з 2019 року 3 роки забивав на армію, мову, віру ***?
Хто розмінував Чонгар і пустив шатли в Крим?
Хто за 3 роки розвалив ракетну програму?
Хто за 3 роки не поставив у ЗСУ жодного снаряда, каски, бронежилета?
Хто розповідав про шашлички і брехав замість підготовки до оборони і евакуації цивільних?
Хто ж ця поважна людина?
А з 2004 відомий,як "буратіно",коли його підчепили в Москві по лінії квн Маслякова.
Щоправда,спочатку роль "сн" пропонували Чекалкіну,але той відмовився.
соупаденіє, не думаву.