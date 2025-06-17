Зеленский об усилении обстрелов Украины: Единственное реальное изменение в поведении РФ после смены власти в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после смены президента США Россия увеличила применение ударных дронов для атак по Украине. Штаты должны усиливать давление на Москву.

Об этом он сказал во время своего выступления на саммите G7, информирует Цензор.НЕТ.

"Если в прошлом году применение ста "шахедов" за одну ночь вызвало настоящий шок, то сейчас уже кажется необычным, если за одну атаку используется менее ста дронов. Фактически, это единственное реальное изменение в поведении России после смены Президента США. И это доказывает, что те, кто поддерживает новые и более сильные санкции против России, абсолютно правы", - подчеркнул он.

Глава государства также сказал, что Россия продолжает террористические атаки и наступления на фронте, не получая в ответ "никаких новых последствий".

"Даже если американский президент сейчас не оказывает достаточного давления на Россию, правда заключается в том, что Америка до сих пор имеет широкие глобальные интересы и наибольшее количество союзников. Все они будут нуждаться в сильной защите", - отметил он.

Зеленский призвал членов G7 сотрудничать с США, чтобы ввести ограничение цены на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

Также он отметил, что важно обеспечить 40 миллиардов долларов ежегодной бюджетной поддержки для Украины, чтобы она и в дальнейшем могла сопротивляться.

"Вместе мы должны и в дальнейшем призывать Президента Трампа использовать свое реальное влияние, чтобы заставить Путина положить конец этой войне. Именно США и Президент Трамп предложили прекращение огня, восстановление дипломатии, немедленные встречи и переговоры. Но Россия заблокировала все усилия.

Эта война продолжается из-за России. С самого начала это была неспровоцированная и преступная захватническая война. Мы не должны об этом забывать. И мы должны давить дальше во всех направлениях - дипломатическом, экономическом, военном, - чтобы наконец достичь мира", - резюмировал президент.