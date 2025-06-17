Путин хочет войны и в дальнейшем. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку РФ на украинские регионы, в частности на Киев.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Регулярные доклады министра внутренних дел Клименко и военных командующих по ситуации после массированного российского удара. Более 440 дронов и 32 ракеты. Один из самых страшных ударов по Киеву. Также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина", - говорится в сообщении.
Сейчас из-под завалов в Киеве, где россияне разрушили целый подъезд жилого дома, достают людей.
"В целом повреждены дома в восьми районах Киева. До сих пор продолжаются работы после удара по Одессе, спасатели работают на всех местах прилетов. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, известно о 75 раненых людях. По состоянию на это время 15 погибших людей. Мои соболезнования родным и близким", - подчеркнул глава государства.
Зеленский назвал эту атаку чистой воды терроризмом.
"И весь мир, США и Европа наконец должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов. Путин это делает исключительно потому, что может себе позволить продолжать войну. Он хочет войны и в дальнейшем. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Контактируем со всеми партнерами на всех возможных уровнях, чтобы был надлежащий ответ. Это террористы должны чувствовать боль, а не нормальные, мирные люди", - подытожил глава государства.
Ти знищив наші оборонні лінії
Ти знищив ракетну програму
Ти знищив один з найстаріших етносів Европи
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави
...а не "в кабаре ногамі дригать"
Керує Єрмак, а ЗЄ вистурає та збирає овації і гроші.
Мудак? Бикував в його Білому домі,допустив розв'язання його прибічниками махрової антитрампівської пропаганди,боксував Трампа в його Овальному кабінеті на відео,зробленим ШІ?
Що ж, отримав рейтинг зі своїх витівок,та країна отримала дірку з бублика,якщо не більше.
По операції Павутина -там ще своя історія.
🤡 заклинило!
Третій тиждень торочить одне і те саме, але нічого не робить🤦♀️
https://www.5.ua/polityka/komanda-zelenskoho-svidomo-zirvala-raketnu-prohramu-ukrainy-stoprevansh-222836.html#:~:text=%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%20%D0%97%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%9E%20%D0%97%D0%86%D0%A0%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%90%20%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%A3%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%A3%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98 https://www.5.ua/polityka/komanda-zelenskoho-svidomo-zirvala-raketnu-prohramu-ukrainy-
"Навесні зупинилося виготовлення твердого палива для ракет. Уряд Зеленського не дав грошей Павлоградському хімічному заводу - єдиному виробнику такого пального. Довелося скоротити 600 фахівців."