РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9483 посетителя онлайн
Новости Массированный ракетный обстрел
2 347 35

Путин хочет войны и в дальнейшем. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза, - Зеленский

Зеленский об обстреле 17 июня 2025 года

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку РФ на украинские регионы, в частности на Киев.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Регулярные доклады министра внутренних дел Клименко и военных командующих по ситуации после массированного российского удара. Более 440 дронов и 32 ракеты. Один из самых страшных ударов по Киеву. Также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина", - говорится в сообщении.

Сейчас из-под завалов в Киеве, где россияне разрушили целый подъезд жилого дома, достают людей.

"В целом повреждены дома в восьми районах Киева. До сих пор продолжаются работы после удара по Одессе, спасатели работают на всех местах прилетов. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, известно о 75 раненых людях. По состоянию на это время 15 погибших людей. Мои соболезнования родным и близким", - подчеркнул глава государства.

Также читайте: В столичную девятиэтажку было прямое попадание баллистики. Подъезд разрушен до подвала, - Клименко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленский назвал эту атаку чистой воды терроризмом.

"И весь мир, США и Европа наконец должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов. Путин это делает исключительно потому, что может себе позволить продолжать войну. Он хочет войны и в дальнейшем. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Контактируем со всеми партнерами на всех возможных уровнях, чтобы был надлежащий ответ. Это террористы должны чувствовать боль, а не нормальные, мирные люди", - подытожил глава государства.

Читайте: Спасатели деблокировали человека из разрушенной многоэтажки в Киеве, под завалами еще есть люди, - Клименко. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (21990) Киев (26139)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
ТИ ВІДДАВ ВСІ КОПАЛИНИ другу Путіна
Ти знищив наші оборонні лінії
Ти знищив ракетну програму

Ти знищив один з найстаріших етносів Европи
показать весь комментарий
17.06.2025 09:28 Ответить
+13
От тільки обстріли Києва тоді, коли Вава на вигулі!!
показать весь комментарий
17.06.2025 09:28 Ответить
+12
Про відсутність власної балістики, потоку дронів на фронт, масових обстрілів москви у відповідь ні слова. Лише скарги на чужих дядьків і тіток, а сам бубочка нє віноват.
показать весь комментарий
17.06.2025 09:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти ідіот?
показать весь комментарий
17.06.2025 10:11 Ответить
ТИ ВІДДАВ ВСІ КОПАЛИНИ другу Путіна
Ти знищив наші оборонні лінії
Ти знищив ракетну програму

Ти знищив один з найстаріших етносів Европи
показать весь комментарий
17.06.2025 09:28 Ответить
От тільки обстріли Києва тоді, коли Вава на вигулі!!
показать весь комментарий
17.06.2025 09:28 Ответить
10 червня був на місці - не бреши
показать весь комментарий
17.06.2025 09:34 Ответить
Впевнений? В ДУСі працюєш?
показать весь комментарий
17.06.2025 09:54 Ответить
Воно завжди на вигулі за кордоном с завхозом коли є у нього інформація
показать весь комментарий
17.06.2025 10:35 Ответить
Про відсутність власної балістики, потоку дронів на фронт, масових обстрілів москви у відповідь ні слова. Лише скарги на чужих дядьків і тіток, а сам бубочка нє віноват.
показать весь комментарий
17.06.2025 09:29 Ответить
Щоб ти здох !
показать весь комментарий
17.06.2025 09:30 Ответить
а може нехай ***** здохне??????? що ти пишеш???
показать весь комментарий
17.06.2025 09:43 Ответить
Пишу про *****, тобі покращило?!
показать весь комментарий
17.06.2025 10:00 Ответить
Тепер да
показать весь комментарий
17.06.2025 10:02 Ответить
Стаття 106. Президент України:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави
показать весь комментарий
17.06.2025 09:31 Ответить
Дуже жаль, що Конституція не вимагає від того, хто забезпечує незалежність і безпеку, попрацювати перед тим хоча б 20 років за спеціальністю.

...а не "в кабаре ногамі дригать"
показать весь комментарий
17.06.2025 09:43 Ответить
Так, заплющують. Як і ти заплющив свої щурячі ще з 2014 року, а в травня 2019 ти заплющені очннятка ще і краденими у народа та Армії грошима затулив.
показать весь комментарий
17.06.2025 09:31 Ответить
дайте вове еще сто -двести- 500 дней он научиться управлять страной и возможно поймет что надо еще укреплять армию ...и не только дороги .
показать весь комментарий
17.06.2025 09:33 Ответить
Навіщо це йому?
Керує Єрмак, а ЗЄ вистурає та збирає овації і гроші.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:42 Ответить
Пришло озарение.Умничка.
показать весь комментарий
17.06.2025 09:38 Ответить
То воно з монітору прочитало
показать весь комментарий
17.06.2025 10:10 Ответить
За Зе не голосовал, но сейчас он все правильно делает и говорит!
показать весь комментарий
17.06.2025 09:39 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 09:41 Ответить
Лихо в двох речах: що ті потужні не тільки заплющують очі, а ї повертаються до ***** спиною, ьа ще трохи нахиляються ( а за бабло і не трохи) і друга -ще є один потужниї лідер яких більще ******* ( і піздить і *******) чим робе
показать весь комментарий
17.06.2025 09:50 Ответить
гідрант штопаний! досить лише 3,14.дити і 3,14.діти! що ти курва гундосява зробило для посилення обороноздатності України?! де наші ракети, де наші "шахеди"?!
показать весь комментарий
17.06.2025 09:53 Ответить
Це він з Австрії розказує.....??? Співпадіння???
показать весь комментарий
17.06.2025 10:13 Ответить
На нари безтолкового ішака! Це чмо опустилось до рівня стороннього коментатора подій в країні, яка веде війну на виживання.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:16 Ответить
А сам чому не йшов на співпрацю з президентом США на план по закінченню війни?
Мудак? Бикував в його Білому домі,допустив розв'язання його прибічниками махрової антитрампівської пропаганди,боксував Трампа в його Овальному кабінеті на відео,зробленим ШІ?
Що ж, отримав рейтинг зі своїх витівок,та країна отримала дірку з бублика,якщо не більше.
По операції Павутина -там ще своя історія.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:20 Ответить
Не скігли ****,дивись у дзеркало
показать весь комментарий
17.06.2025 10:43 Ответить
Де#іла кусок!
🤡 заклинило!
Третій тиждень торочить одне і те саме, але нічого не робить🤦‍♀️
показать весь комментарий
17.06.2025 10:50 Ответить
Зеленського у відставку!
https://www.5.ua/polityka/komanda-zelenskoho-svidomo-zirvala-raketnu-prohramu-ukrainy-stoprevansh-222836.html#:~:text=%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%20%D0%97%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%9E%20%D0%97%D0%86%D0%A0%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%90%20%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%A3%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%A3%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98 https://www.5.ua/polityka/komanda-zelenskoho-svidomo-zirvala-raketnu-prohramu-ukrainy-
"Навесні зупинилося виготовлення твердого палива для ракет. Уряд Зеленського не дав грошей Павлоградському хімічному заводу - єдиному виробнику такого пального. Довелося скоротити 600 фахівців."
показать весь комментарий
17.06.2025 11:29 Ответить
путін хоче війни, але Зеленскій її вже сім років тому закінчив в своїй ментальності.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:02 Ответить
Ти ,тварина,хєрово працюєш раз тикаєш то на одного,то на другого.Де твої потужні менеджери?Чи ти довіряєш тільки Д'єрмаку?Де твої посли,міняй їх через день,Єрмака взагалі не випускай бо з нього переговорник як з члена молоток.Своїм ти на роялі грав.Залучай попередніх послів і дипломатів які мали політичну вагу в світі.Сидиш сюсюкаєш треба,треба...Працювати треба щоб результат був,а не відосики з обіцянками
показать весь комментарий
17.06.2025 12:17 Ответить
 
 