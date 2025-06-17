Путин хочет войны и в дальнейшем. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку РФ на украинские регионы, в частности на Киев.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Регулярные доклады министра внутренних дел Клименко и военных командующих по ситуации после массированного российского удара. Более 440 дронов и 32 ракеты. Один из самых страшных ударов по Киеву. Также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина", - говорится в сообщении.

Сейчас из-под завалов в Киеве, где россияне разрушили целый подъезд жилого дома, достают людей.

"В целом повреждены дома в восьми районах Киева. До сих пор продолжаются работы после удара по Одессе, спасатели работают на всех местах прилетов. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, известно о 75 раненых людях. По состоянию на это время 15 погибших людей. Мои соболезнования родным и близким", - подчеркнул глава государства.

Также читайте: В столичную девятиэтажку было прямое попадание баллистики. Подъезд разрушен до подвала, - Клименко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленский назвал эту атаку чистой воды терроризмом.

"И весь мир, США и Европа наконец должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов. Путин это делает исключительно потому, что может себе позволить продолжать войну. Он хочет войны и в дальнейшем. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Контактируем со всеми партнерами на всех возможных уровнях, чтобы был надлежащий ответ. Это террористы должны чувствовать боль, а не нормальные, мирные люди", - подытожил глава государства.

Читайте: Спасатели деблокировали человека из разрушенной многоэтажки в Киеве, под завалами еще есть люди, - Клименко. ФОТО