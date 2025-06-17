Путін хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку РФ на українські регіони, зокрема на Київ.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Регулярні доповіді міністра внутрішніх справ Клименка та військових командувачів щодо ситуації після масованого російського удару. Більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Один із найбільш страшних ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина", - йдеться в повідомленні.

Наразі з-під завалів у Києві, де росіяни зруйнували цілий під'їзд житлового будинку, дістають людей.

"Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів. Усім постраждалим надається необхідна допомога, відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час 15 загиблих людей. Мої співчуття рідним та близьким", - наголосив глава держави.

Також читайте: У столичну дев’ятиповерхівку було пряме влучання балістики. Під’їзд зруйновано до підвалу, - Клименко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленський назвав цю атаку чистої води тероризмом.

"І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів. Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди", - підсумував глава держави.

Читайте: Рятувальники деблокували людину зі зруйнованої багатоповерхівки у Києві, під завалами ще є люди, - Клименко. ФОТО