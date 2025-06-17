УКР
Новини Масований ракетний обстріл
Путін хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі, - Зеленський

Зеленський про обстріл 17 червня 2025 року

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку РФ на українські регіони, зокрема на Київ.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Регулярні доповіді міністра внутрішніх справ Клименка та військових командувачів щодо ситуації після масованого російського удару. Більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Один із найбільш страшних ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина", - йдеться в повідомленні.

Наразі з-під завалів у Києві, де росіяни зруйнували цілий під'їзд житлового будинку, дістають людей.

"Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів. Усім постраждалим надається необхідна допомога, відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час 15 загиблих людей. Мої співчуття рідним та близьким", - наголосив глава держави.

Також читайте: У столичну дев’ятиповерхівку було пряме влучання балістики. Під’їзд зруйновано до підвалу, - Клименко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленський назвав цю атаку чистої води тероризмом.

"І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів. Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди", - підсумував глава держави.

Читайте: Рятувальники деблокували людину зі зруйнованої багатоповерхівки у Києві, під завалами ще є люди, - Клименко. ФОТО

Топ коментарі
+13
ТИ ВІДДАВ ВСІ КОПАЛИНИ другу Путіна
Ти знищив наші оборонні лінії
Ти знищив ракетну програму

Ти знищив один з найстаріших етносів Европи
показати весь коментар
17.06.2025 09:28 Відповісти
+13
От тільки обстріли Києва тоді, коли Вава на вигулі!!
показати весь коментар
17.06.2025 09:28 Відповісти
+12
Про відсутність власної балістики, потоку дронів на фронт, масових обстрілів москви у відповідь ні слова. Лише скарги на чужих дядьків і тіток, а сам бубочка нє віноват.
показати весь коментар
17.06.2025 09:29 Відповісти
Ти ідіот?
показати весь коментар
17.06.2025 10:11 Відповісти
17.06.2025 09:28 Відповісти
17.06.2025 09:28 Відповісти
10 червня був на місці - не бреши
показати весь коментар
17.06.2025 09:34 Відповісти
Впевнений? В ДУСі працюєш?
показати весь коментар
17.06.2025 09:54 Відповісти
Воно завжди на вигулі за кордоном с завхозом коли є у нього інформація
показати весь коментар
17.06.2025 10:35 Відповісти
17.06.2025 09:29 Відповісти
Щоб ти здох !
показати весь коментар
17.06.2025 09:30 Відповісти
а може нехай ***** здохне??????? що ти пишеш???
показати весь коментар
17.06.2025 09:43 Відповісти
Пишу про *****, тобі покращило?!
показати весь коментар
17.06.2025 10:00 Відповісти
Тепер да
показати весь коментар
17.06.2025 10:02 Відповісти
Стаття 106. Президент України:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави
показати весь коментар
17.06.2025 09:31 Відповісти
Дуже жаль, що Конституція не вимагає від того, хто забезпечує незалежність і безпеку, попрацювати перед тим хоча б 20 років за спеціальністю.

...а не "в кабаре ногамі дригать"
показати весь коментар
17.06.2025 09:43 Відповісти
Так, заплющують. Як і ти заплющив свої щурячі ще з 2014 року, а в травня 2019 ти заплющені очннятка ще і краденими у народа та Армії грошима затулив.
показати весь коментар
17.06.2025 09:31 Відповісти
дайте вове еще сто -двести- 500 дней он научиться управлять страной и возможно поймет что надо еще укреплять армию ...и не только дороги .
показати весь коментар
17.06.2025 09:33 Відповісти
Навіщо це йому?
Керує Єрмак, а ЗЄ вистурає та збирає овації і гроші.
показати весь коментар
17.06.2025 10:42 Відповісти
Пришло озарение.Умничка.
показати весь коментар
17.06.2025 09:38 Відповісти
То воно з монітору прочитало
показати весь коментар
17.06.2025 10:10 Відповісти
За Зе не голосовал, но сейчас он все правильно делает и говорит!
показати весь коментар
17.06.2025 09:39 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 09:41 Відповісти
Лихо в двох речах: що ті потужні не тільки заплющують очі, а ї повертаються до ***** спиною, ьа ще трохи нахиляються ( а за бабло і не трохи) і друга -ще є один потужниї лідер яких більще ******* ( і піздить і *******) чим робе
показати весь коментар
17.06.2025 09:50 Відповісти
гідрант штопаний! досить лише 3,14.дити і 3,14.діти! що ти курва гундосява зробило для посилення обороноздатності України?! де наші ракети, де наші "шахеди"?!
показати весь коментар
17.06.2025 09:53 Відповісти
Це він з Австрії розказує.....??? Співпадіння???
показати весь коментар
17.06.2025 10:13 Відповісти
На нари безтолкового ішака! Це чмо опустилось до рівня стороннього коментатора подій в країні, яка веде війну на виживання.
показати весь коментар
17.06.2025 10:16 Відповісти
А сам чому не йшов на співпрацю з президентом США на план по закінченню війни?
Мудак? Бикував в його Білому домі,допустив розв'язання його прибічниками махрової антитрампівської пропаганди,боксував Трампа в його Овальному кабінеті на відео,зробленим ШІ?
Що ж, отримав рейтинг зі своїх витівок,та країна отримала дірку з бублика,якщо не більше.
По операції Павутина -там ще своя історія.
показати весь коментар
17.06.2025 10:20 Відповісти
Не скігли ****,дивись у дзеркало
показати весь коментар
17.06.2025 10:43 Відповісти
Де#іла кусок!
🤡 заклинило!
Третій тиждень торочить одне і те саме, але нічого не робить🤦‍♀️
показати весь коментар
17.06.2025 10:50 Відповісти
Зеленського у відставку!
https://www.5.ua/polityka/komanda-zelenskoho-svidomo-zirvala-raketnu-prohramu-ukrainy-stoprevansh-222836.html#:~:text=%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%20%D0%97%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%9E%20%D0%97%D0%86%D0%A0%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%90%20%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%A3%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%A3%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98 https://www.5.ua/polityka/komanda-zelenskoho-svidomo-zirvala-raketnu-prohramu-ukrainy-
"Навесні зупинилося виготовлення твердого палива для ракет. Уряд Зеленського не дав грошей Павлоградському хімічному заводу - єдиному виробнику такого пального. Довелося скоротити 600 фахівців."
показати весь коментар
17.06.2025 11:29 Відповісти
путін хоче війни, але Зеленскій її вже сім років тому закінчив в своїй ментальності.
показати весь коментар
17.06.2025 12:02 Відповісти
Ти ,тварина,хєрово працюєш раз тикаєш то на одного,то на другого.Де твої потужні менеджери?Чи ти довіряєш тільки Д'єрмаку?Де твої посли,міняй їх через день,Єрмака взагалі не випускай бо з нього переговорник як з члена молоток.Своїм ти на роялі грав.Залучай попередніх послів і дипломатів які мали політичну вагу в світі.Сидиш сюсюкаєш треба,треба...Працювати треба щоб результат був,а не відосики з обіцянками
показати весь коментар
17.06.2025 12:17 Відповісти
 
 