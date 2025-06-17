Путін хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку РФ на українські регіони, зокрема на Київ.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Регулярні доповіді міністра внутрішніх справ Клименка та військових командувачів щодо ситуації після масованого російського удару. Більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Один із найбільш страшних ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина", - йдеться в повідомленні.
Наразі з-під завалів у Києві, де росіяни зруйнували цілий під'їзд житлового будинку, дістають людей.
"Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів. Усім постраждалим надається необхідна допомога, відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час 15 загиблих людей. Мої співчуття рідним та близьким", - наголосив глава держави.
Зеленський назвав цю атаку чистої води тероризмом.
"І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів. Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди", - підсумував глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ти знищив наші оборонні лінії
Ти знищив ракетну програму
Ти знищив один з найстаріших етносів Европи
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави
...а не "в кабаре ногамі дригать"
Керує Єрмак, а ЗЄ вистурає та збирає овації і гроші.
Мудак? Бикував в його Білому домі,допустив розв'язання його прибічниками махрової антитрампівської пропаганди,боксував Трампа в його Овальному кабінеті на відео,зробленим ШІ?
Що ж, отримав рейтинг зі своїх витівок,та країна отримала дірку з бублика,якщо не більше.
По операції Павутина -там ще своя історія.
🤡 заклинило!
Третій тиждень торочить одне і те саме, але нічого не робить🤦♀️
https://www.5.ua/polityka/komanda-zelenskoho-svidomo-zirvala-raketnu-prohramu-ukrainy-stoprevansh-222836.html#:~:text=%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%20%D0%97%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%9E%20%D0%97%D0%86%D0%A0%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%90%20%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%A3%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%A3%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98 https://www.5.ua/polityka/komanda-zelenskoho-svidomo-zirvala-raketnu-prohramu-ukrainy-
"Навесні зупинилося виготовлення твердого палива для ракет. Уряд Зеленського не дав грошей Павлоградському хімічному заводу - єдиному виробнику такого пального. Довелося скоротити 600 фахівців."