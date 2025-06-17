УКР
Новини
Рятувальники деблокували людину зі зруйнованої багатоповерхівки у Києві, під завалами ще є люди, - Клименко. ФОТО

Ще одну людину деблокували рятувальники ДСНС зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Пошуково-рятувальні роботи тривають. Ми отримали інформацію про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на звʼязок з рідними. Рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаємося, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу", - наголосив міністр.

розбір завалів у Києві
розбір завалів у Києві

Загалом кількість жертв та постраждалих внаслідок російської атаки по України зросла:

  • в Києві загинуло 14 осіб, 60 поранено
  • в Одесі - 1 людина загинула, 10 поранено
  • у Київській та Чернігівській областях - по 1 травмованій особі.

Автор: 

Київ (20188) Нацполіція (15499) ДСНС (5288) Клименко Ігор (523) Повітряні атаки на Київ (941)
17.06.2025 09:19 Відповісти
Прикро, що під'їзд для техніки рятувальників, блокується автівками!
17.06.2025 09:22 Відповісти
 
 