Рятувальники деблокували людину зі зруйнованої багатоповерхівки у Києві, під завалами ще є люди, - Клименко. ФОТО

Ще одну людину деблокували рятувальники ДСНС зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Пошуково-рятувальні роботи тривають. Ми отримали інформацію про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на звʼязок з рідними. Рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаємося, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу", - наголосив міністр.





Загалом кількість жертв та постраждалих внаслідок російської атаки по України зросла: