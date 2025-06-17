Рятувальники деблокували людину зі зруйнованої багатоповерхівки у Києві, під завалами ще є люди, - Клименко. ФОТО
Ще одну людину деблокували рятувальники ДСНС зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
"Пошуково-рятувальні роботи тривають. Ми отримали інформацію про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на звʼязок з рідними. Рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаємося, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу", - наголосив міністр.
Загалом кількість жертв та постраждалих внаслідок російської атаки по України зросла:
- в Києві загинуло 14 осіб, 60 поранено
- в Одесі - 1 людина загинула, 10 поранено
- у Київській та Чернігівській областях - по 1 травмованій особі.
Перехватчик
Oleksandr Valovyi
